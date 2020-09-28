PopcoTime — кроссплатформенный торрент-клиент. Разработчики встроили в него медиапроигрыватель, который позволяет просматривать кинофильмы и другие видео без скачивания. PopcoTime распространяется с открытым исходным кодом.

Программа совместима с 64-битными версиями Windows 7/8/8.1/10/11, а также с MacOS X и с операционной системой на мобильные телефоны Android. Распространяется бесплатно, интерфейс переведен на русский язык.

К сожалению, разработчики прекратили поддержку программу в 2022 году. Сейчас в РФ не работает раздел просмотра фильмов и сериалов. Зато доступно прослушивание музыки.

Зачем нужна программа PopcoTime?

Утилита объединяет список торрентов через YTS API, базу субтитров OpenSubtitles и базу TheMovieDB с метаданными. Русских субтитров нет. Но есть возможность вставить их вручную из скачанного файла специально для фильма, который пользователь будет просматривать.

В PopcoTime отсутствует реклама, нет премиум-подписки и платных каналов.

Функции PopcoTime: