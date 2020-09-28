PopcoTime — кроссплатформенный торрент-клиент. Разработчики встроили в него медиапроигрыватель, который позволяет просматривать кинофильмы и другие видео без скачивания. PopcoTime распространяется с открытым исходным кодом.
Программа совместима с 64-битными версиями Windows 7/8/8.1/10/11, а также с MacOS X и с операционной системой на мобильные телефоны Android. Распространяется бесплатно, интерфейс переведен на русский язык.
К сожалению, разработчики прекратили поддержку программу в 2022 году. Сейчас в РФ не работает раздел просмотра фильмов и сериалов. Зато доступно прослушивание музыки.
Зачем нужна программа PopcoTime?
Утилита объединяет список торрентов через YTS API, базу субтитров OpenSubtitles и базу TheMovieDB с метаданными. Русских субтитров нет. Но есть возможность вставить их вручную из скачанного файла специально для фильма, который пользователь будет просматривать.
В PopcoTime отсутствует реклама, нет премиум-подписки и платных каналов.
Функции PopcoTime:
- Простой и легкий в освоении медиаплеер с возможностью просмотра видео до 1080 пикселей.
- Неограниченная возможность выбора субтитров на различных языках.
- Возможность поиск контента по категориям: боевики, мультипликационные фильмы, мелодрамы, приключения, анимация.
- Сортировка видеороликов по популярности, рейтингу, году выпуска.
- Добавление в закладки и список просмотра для удобной навигации.
- Удобный пользовательский интерфейс с большим количеством настроек.
- С запуска кинофильма до начала его воспроизведения требуется около трех минут на загрузку всех данных.