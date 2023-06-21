uTorrent — программа для скачивания торрентов. Это один из самых популярных торрент-клиентов в мире, отличающийся простотой использования, гибкими настройками, низкими требованиями к мощности компьютера. Программа uTorrent работает в ОС Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 8, 10 и 11 (32 и 64 бит) и Android, интерфейс имеет поддержку русского языка.

Торрент-клиент распространяется бесплатно, однако в нем присутствуют платные функции. В интерфейс бесплатной версии встроены рекламные баннеры (однако их можно отключить в настройках).

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА UTORRENT?

Обычная (бесплатная) версия uTorrent позволяет скачивать и раздавать (создавать раздачи) файлы в BitTorrent-сетях путем добавления загрузок из .torrent-файлов и Magnet-ссылок. Однако все настройки/параметры/опции доступны и в бесплатной версии приложения. Именно они определяют функциональные возможности торрент-клиента:

Возможность ручной установки сетевого порта для входящих/исходящих соединений, задействования переадресации UPnP и/или NAT-PMP, использования прокси-сервера и других инструментов для обхода блокировки BitTorrent-сетей провайдером, системным администратором и т.д.

Ручная регулировка входящей/исходящей скорости загрузки/раздачи, ограничение количества пиров (соединений), общего объема переданного/принятого трафика.

Наличие различных настроек поведения программы в BitTorrent-сетях: включение/выключение DHT-сети, поддержки UDP-трекеров, scrape-запросов, обмена пирами, поиска локальных пиров и т.д.

Включение/выключение шифрования при работе в BitTorrent-сетях.

Наличие планировщика загрузок, при помощи которого пользователь может ограничивать скорости загрузки/раздачи файлов в установленные часы определенных дней недели.

Удаленное управление загрузками/раздачами через веб-интерфейс программы из любой точки мира.

Создание собственных раздач любых файлов, хранящихся на компьютере, в локальной сети, FTP-хранилище.

Подключение к RSS-лентам с возможностью автоматического скачивания добавляемых в них раздач в соответствии с настройками фильтров.

Установка уровня приоритета загрузок и многое другое.

ФУНКЦИИ PRO-ВЕРСИИ UTORRENT

Платная версия программы uTorrent не только освобождена от встроенных рекламных баннеров, но и имеет такие дополнительные функции, как:

Воспроизведение видео/аудио из торрент-файлов и Magnet-ссылок без скачивания файлов целиком.

Наличие модуля защиты от вирусов и вредоносных программ (сканирование загружаемых файлов выполняется на сервере uTorrent).

Наличие встроенного конвертера медиа-файлов в различные форматы, поддерживаемые мобильными устройствами.

На момент написания обзора стоимость PRO-версии uTorrent составляла:

$19,95 в год — версия со встроенным антивирусом.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ПРОГРАММЕ UTORRENT

Бесплатная версия uTorrent не имеет никаких ограничений по функционалу, но в ней присутствует встроенная реклама, которую при необходимости можно убрать самостоятельно.

Как убрать рекламу в uTorrent?

Чтобы убрать рекламу из интерфейса программы uTorrent, нужно выполнить следующие действия:

Откройте настройки программы комбинацией клавиш "Ctrl + P".

В левой части окна настроек откройте раздел "Дополнительно".

В правой части окна настроек отобразятся различные параметры, среди которых и те, что отвечают за рекламу в интерфейсе.

В текстовое поле "Фильтр" впишите без кавычек — "offers".

Далее нужно заменить "true" на "false" у следующих найденных параметров (кликните по указанному параметру и установите "НЕТ" в нижней части окна настроек): offers.featured_content_badge_enabled offers.featured_content_notification_enabled offers.featured_content_rss_enabled offers.featured_content_rss_randomize offers.left_rail_offer_enabled offers.sponsored_torrent_offer_enabled



По завершению настроек нажмите кнопку "Применить", затем перезапустите торрент-клиент (возможно, перезапуск и не потребуется).

Почему у меня медленная скорость загрузки через uTorrent?

Скорость скачивания файлов из пиринговой BitTorrent-сети зависит от нескольких факторов (помимо вашей скорости доступа в интернет):

Количества пользователей, раздающих со своего компьютера скачиваемый вами файл (т.н. "сидеры").

Скорости доступа в интернет у раздающих пользователей. При этом не обязательно, чтобы у всех сидеров был широкополосный интернет. Если раздающих много, то ваша скорость скачивания будет равна сумме скорости раздачи всех сидеров.

Установленных сидерами ограничений скорости отдачи файлов (ограничить ее в своем торрент-клиенте может каждый пользователь программы uTorrent).

Установленных ограничений скорости скачивания файлов из BitTorrent-сетей со стороны вашего интернет-провайдера или системного администратора (если закачка происходит, например, из офиса).

Также медленная скорость загрузки может быть связана с настройками самого клиента uTorrent. Проверить, установлено ли ограничение на скорость скачивания, можно в разделе "Скорость" меню настроек (чтобы войти в него, нажмите комбинацию клавиш "Ctrl + P"): в блоке "Общее ограничение скорости приема" напротив параметра "Макс. скорость загрузок" должен быть установлен "0".

Как добавить загрузки в uTorrent?

Для добавления загрузок в торрент-клиент uTorrent можно воспользоваться двумя способами:

Найти и скачать в интернете файл с расширением ".torrent", кликнуть по нему два раза мышкой либо в меню "Файл" выбрать "Добавить торрент…" и затем указать в открывшемся окне на скачанный торрент-файл. Кликнуть на сайте, откуда скачивается торрент-файл, на Magnet-ссылку (обычно присутствует), вследствие чего автоматически должен запуститься uTorrent. Если не запускается, скопировать Magnet-ссылку, затем в uTorrent открыть меню "Файл", выбрать пункт "Добавить торрент из URL…" и вставить ранее скопированную Magnet-ссылку в открывшееся окно.

Почему загрузка в uTorrent остановилась?

Скачивание торрент-файлов осуществляется с компьютеров других пользователей BitTorrent-сетей. Если в данный момент времени среди раздающих пользователей (сидеров) нет того, кто скачал торрент-файл на все 100%, то и ваша загрузка остановится.

Чтобы посмотреть процент загрузки у пользователей, у которых вы в данный момент скачиваете файлы, выберите в основном окне программы загружаемый торрент, затем в нижней части окна откройте вкладку "Пиры". В столбце "%" будут приведены данные о готовности загрузки выбранного торрента у всех пользователей, скачивающих этот же файл.

Можно ли докачать торрент, если программа uTorrent была переустановлена?

Можно. Для этого потребуется открыть в программе uTorrent тот же .torrent-файл или Magnet-ссылку, и при указании пути для сохранения загрузок нужно указать папку, в которую происходила прерванная закачка. Признаком того, что загрузка продолжается, будет являться предварительная "Проверка файлов" — процедура, которую автоматически выполняет торрент-клиент uTorrent при продолжении ранее остановленной загрузки.

Как исправить ошибку "Уже запущена более новая/старая версия uTorrent"?

Данная ошибка обычно возникает после ручного обновления uTorrent, т.е. когда пользователь скачал новую версию установщика программы и установил ее поверх уже установленной версии торрент-клиента. Возможны и другие причины — например, когда uTorrent автоматически запускается при старте компьютера в фоновом режиме без видимых окон и пользователь пытается добавить торрент в программу, кликнув два раза по .torrent-файлу.

В любом случае, лучшим способом устранения это ошибки является полная переустановка клиента. Для этого сначала нужно удалить уже установленную версию uTorrent, и желательно сделать это так, чтобы на компьютере не осталось никаких следов клиента, в частности — записей в реестре.

Чтобы выполнить такое «чистое удаление» программы, рекомендуем воспользоваться соответствующими утилитами и инструкциями для деинсталляции приложений. Очистить реестр от оставленных uTorrent записей можно и вручную, используя системное приложение Windows «Редактор реестра» (Regedit.exe).