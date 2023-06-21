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uTorrent

uTorrent

Бесплатный торрент-клиент

3,3 (33)
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Актуальная версия 3.6.0
Скачать 4 MB
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История изменений

Версия 3.6.0

  • Добавлена поддержка современного веб-движка для встроенного браузера.
  • Улучшены алгоритмы распределения пиров: загрузки стали быстрее и стабильнее.
  • Исправлены ошибки загрузки метаданных и работы с трекерами v2.
  • Оптимизировано потребление оперативной памяти при раздаче нескольких торрентов.

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Оценки программы

3,3

33 оценки Оценок пока нет

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