eMule — сервер-клиент для сети обмена файлами ED2K, менеджер закачки файлов с компьютеров всех пользователей интернета.

На сегодняшний день eMule — один из самых больших и надежных клиентов для сетей обмена файлами peer-to-peer в мире. Благодаря принципам открытого кода (open source), многие разработчики со всего мира могут участвовать в проекте, делая сеть более эффективной с каждой новой версией eMule.

Функции eMule

Клиент использует несколько сетей, чтобы создать одну надежную сеть (ED2K, Source Exchange, Kad).

Kad (Kademlia) находится в стадии тестирования. Но eMule v0.42 может быть настроен на использование Kad.

Система очереди и кредитов помогают добиться того, чтобы каждый человек получил нужные ему файлы гораздо быстрее, если он будет закачивать (upload) тот же файл другим пользователям.

eMule - совершенно бесплатная программа (freeware). Она не содержит никакого мусора вроде Adware и Spyware. Мы делаем это для забавы и обучения, а не за деньги.

Каждый файл проверяется на ошибки по мере скачивания, чтобы убедиться, что он скачан правильно.

Умный Контроль Ошибок ускоряет исправление поврежденных частей файла.

Автоматические настройки и Диспетчер источников делают возможным одновременное скачивание нескольких файлов без необходимости следить за работой клиента.

Функция "Предпросмотр" позволяет просмотреть недокачанные Фильмы и заглянуть в Архивы еще до того, как они скачаны до конца. Для предпросмотра видео, мы рекомендуем программу Video Lan Client.

В eMule есть вэб-сервисы и вэб-сервер, позволяющий управлять клиентом через Интернет или с мобильного телефона (телефон должен поддерживать Java).

Вы можете создать категории для ваших закачек, и рассортировать их как угодно.

Для поиска любых файлов, eMule предлагает целый ряд способов: На Сервере (локально и глобально), в WWW (Jigle, FileDonkey), в сети Kad (Альфа-версия).

eMule позволяет использовать очень сложные Булевы (Boolean) поиски, которые делают поиск гораздо более гибким.

Есть возможность отправлять сообщения другим клиентам и добавлять их в список друзей. Всегда видно, когда друзья бывают online.

В eMule интегрирован IRC-клиент, позволяющий общаться с другими людьми по всей планете.

Программа eMule 2018 переведена на русский язык и работает на актуальных версиях Windows (32 и 64-битных). Но на самом деле сама программа и ее внутренний мир обновлялся, исходя из changelog (логу изменений) аж 5 апреля 2010 года, что ставит под сомнение то, что программа работает нормально и как-то идет в ногу со временем.