Shareman — программа для скачивания фильмов, музыки, программ, игр и другого мультимедиа-контента. Приложение распространяется бесплатно, поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32/64 бит). Интерфейс выполнен на русском языке.

Как пользоваться программой Shareman?

Программа Shareman представляет собой большой каталог мультимедиа-контента, состоящий из фильмов, сериалов, видео на различную тематику, музыки, картинок, игр и программ для ПК и мобильных устройств Andoid/iOS, электронных книг и аудиокниг. По сути, Shareman является 2p2-клиентом (Torrent) со встроенным каталогом мультимедиа наподобии торрент-трекера. Подтверждение этому — отсутствие постоянного источника для скачивания файлов (в качестве такового являются другие пользователи Shareman, ранее скачавшие файл и теперь «раздающие» его).

Удобство использования Shareman в том, что пользователю не нужно тратить время на поиск нужных файлов в интернете и на торрент-трекерах, в частности (которые, как известно, активно блокируются органами надзора). Кроме того отметим следующие положительные стороны программы:

Весь доступный в программе контент каталогизирован по разделам и подразделам. Также предусмотрен встроенный поиск файлов по каталогу по ключевым словам.

Каталог мультимедиа постоянно обновляется, дополняясь новыми фильмами, музыкой, программами и т.д. Новый контент добавляется в основном другими пользователями Shareman. Для этого нужно быть зарегистрированным в системе.

Имеется возможность просмотра потокового торрент-видео, для чего требуется установить соответствующие библиотеки (можно сделать из программы).

Пользователи могут добавлять понравившийся контент в коллекцию для его скачивания в будущем.

При выходе из Shareman сохраняется прогресс закачки (т.е. предусмотрена функция докачки файлов в любой момент).

В Shareman также предусмотрен встроенный чат, в котором могут переписываться все зарегистрированные пользователи. Также можно выбрать тематическую комнату для переписки и отправлять личные сообщения.

Доступ в программу Shareman можно закрыть для других пользователей компьютера путем установки пин-кода (пароля). Отдельно пин-код можно установить на весь контент, помеченный как «Для взрослых» (хотя в основном это файлы 16+).

Также пользователи могут подписываться на обновления любого раздела или подраздела. В этом случае программа будет автоматически скачивать новые файлы, появившиеся в этих разделах/подразделах.

Из недостатков программы — наличие встроенной рекламы. Ее можно отключить только при регистрации Премиум-аккаунта. Кроме того, для обычных пользователей урезается скорость скачивания. На момент написанию статьи подписка на «Премиум» была бесплатной при входе в программу с использованием учетной записи социальной сети Вконтакте.

вопросы по программе Shareman

Как увеличить скорость скачивания в Shareman?

Чтобы увеличить скорость загрузки в программе Shareman, нужно "разгрузить" интернет-трафик — отключить другие программы и сервисы, которые используют сеть. Также рекомендуется закрыть браузер и все мессенджеры.

Как убрать рекламу в Shareman?

Для отключения рекламы существует премиум-версия программы Shareman. Купить ее можно прямо из интерфейса ПО.

Нет связи с сервером Shareman. Что делать?

Для решения этой популярной проблемы рекомендем использоваться официальную инструкцию от разработчиков.