SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Shareman

Shareman

Программа для скачивания фильмов, музыки, игр, бесплатный файлообменник

2,9 (83)
Оценок пока нет
Оценить Читать отзывы
Актуальная версия 3
Установить автоматически (7 MB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 3

Полезные статьи

Что такое торрент-файлы и зачем они нужны?
Что такое торрент-файлы и зачем они нужны?
Торрент-трекеры — что это и зачем они нужны?
Торрент-трекеры — что это и зачем они нужны?
Торрент-клиенты — что это и зачем они нужны?
Торрент-клиенты — что это и зачем они нужны?

Оценки программы

2,9

83 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Shareman

2 отзыва

Сергей

нету соединения с сервером, долго запускается скачивание сбрасывается

SoftSalad

В конце нашего описания есть ссылка на официальный сайт, где описана проблема с серверами Shreman:
https://shareman.tv/noconnect/net-svayzi-s-serverom.html