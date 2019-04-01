BitTornado — бесплатный торрент-клиент для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64-бит). Приложение отличается простейшим интерфейсом и управлением, минимально потребляемыми ресурсами компьютера, полным отсутствием каких-либо рекламных вставок. Русский язык программой не поддерживается.

Торрент-клиент BitTornado

BitTornado обладает стандартным функционалом, присущим любым аналогичным программам — скачивание и последующая раздача торрент-файлов с возможностью регулировки скорости загрузки/отправки. В отличие от других торрент-клиентов, BitTornado имеет максимально упрощенный пользовательский интерфейс со своими особенностями:

При добавлении торрент-файлов в загрузку для каждого из них создается свое собственное окно.

Из элементов управления закачкой: кнопка «Pause/Resume» (остановка/продолжение скачивания), кнопка отмены загрузки (Cancel) и регуляторы скорости скачивания с возможность выбора заранее настроенного профиля.

Список файлов добавленного торрента можно посмотреть в разделе «Details». Здесь же отображен список трекеров, с которых производится скачивание. Для каждого отдельного файла можно настроить уровень приоритета скачивания.

В разделе «Advanced» отображена подробная информация о закачке — скорость, объем скачанных/выгруженных данных и т.д. Здесь же к закачке можно добавить адреса торрент-трекеров при необходимости расширения списка пиров.

Дополнительные настройки сетевых параметров BitTorrent-протокола и работы самого торрент-клиента можно найти в разделе «Prefs».

Одной из особенностей BitTornado является возможность управления торрент-клиентом из командной строки Windows. Практически все действия, которые можно выполнить из графического интерфейса (включая тонкие сетевые настройки), можно произвести из командной строки.