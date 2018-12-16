Tribler — бесплатный торрент-клиент с различными удобными функциями, включая возможность просматривать торрент-видео в режиме реального времени. Программа работает в операционных системах Windows 7, 8 и 10 (для систем х86 и х64 предусмотрены отдельные версии), интерфейс не переведен на русский язык.

Торрент-клиент Tribler

Программа Tribler — не совсем обычный торрент-клиент, хотя скачивание файлов с торрент-треккеров является одной из ключевых ее функций. Как и любое аналогичное приложение, Tribler может открывать торрент-файлы и magnet-ссылки, загружать доступные по ним данные, а затем и раздавать их при необходимости.

Однако данная программа имеет высокую популярность за другие свои особенности. Сюда относятся:

Возможность поиска торрент-файлов по названию среди других пользователей приложения и множества торрент-трекеров.

При скачивании фильмов имеется возможность их просмотра в потоке (включая возможность перемотки), т.е. до завершения скачивания.

Возможность создания собственного виртуального торрент-трекера (в приложении он называется каналом) с последующей раздачей через него любых файлов. И вовсе необязательно, чтобы раздаваемые файлы хранились на компьютере — Tribler способен считывать технические данные с торрент-файлов, добавляя в пользовательский торрент-канал доступные по нему данные (т.е. осуществляется своеобразная ретрансляция торрент-файлов).

И главная особенность программы — полная анонимность использования торрент-сетей. Приложение Tribler работает через зашифрованные сети Tor, потому пользователя практически невозможно отследить по IP-адресу или иным сетевым идентификатором. Для увеличения анонимности предусмотрена возможность подключения к сети через прокси-серверы. Данные механизмы позволяют не только оставаться анонимным в сети, но и обходить интернет-цензуру.

Многие каналы, созданные пользователями Tribler, требуют подписки для доступа. Подписка полностью бесплатна. Чтобы подписаться на канал, достаточно кликнуть по иконке с изображением сердца в правом верхнем окна канала.