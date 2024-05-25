Download Studio — программа для скачивания файлов с торрент-трекеров и по прямым URL-ссылкам. Это бесплатная программа для операционных систем Windows 7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Download Studio?

Download Studio — это, в первую очередь, торрент-клиент, позволяющий скачивать файлы с любых торрент-трекеров, как путем добавления в программу «.torrent» файлов, так и путем вставки Magnet-ссылок. Однако, в отличие от классических торрент-клиентов, в Download Studio представлена большая библиотека мультимедиа-контента — фильмы (сюда же входят сериалы, мультфильмы и т.д.), музыка, игры, софт (программное обеспечение) и файлы (все, что не вошло в указанные категории).

Кроме того, Download Studio позволяет скачивать файлы из интернета по прямым URL-ссылкам, как это делают классические менеджеры загрузок. Если сервер, откуда осуществляется скачивание, позволяет докачивать файлы, пользователь сможет ставить загрузки на паузу.

Функции программы Download Studio

Из числа функциональных возможностей и особенностей программы Download Studio отметим:

Обширная библиотека мультимедиа-контента. На момент написания обзора в ней присутствовало более 1,2 млн. фильмов, сериалов, мультфильмов, 227 тыс. игр, 462 тыс. музыкальных композиций и альбомов, 294 тыс. программ и 154 тыс. файлов (электронные книги и документы, ISO-образы, фотоальбомы, сборники изображений и многое другое).

Наличие встроенного DLNA-сервера обеспечивает возможностью просмотра скачиваемых фильмов на внешних устройствах, в т.ч. смартфонах и телевизорах.

Возможность выбора торрент-трекера, с которого будет осуществляться скачивание файла. Программа Download Studio также выводит список всех доступных вариантов загрузки с одного и того же трекера. Например, в случае с фильмами, пользователь сможет выбрать желаемое качество, от чего будет зависеть размер скачиваемого файла.

Возможность предварительного просмотра исчерпывающий сведений о загружаемых фильмах. Можно ознакомиться с его кратким описанием, посмотреть постер, узнать рейтинг по IMDB и т.д.

Наличие встроенного текстового поиска по торрент-трекерам по названию фильма, игры, музыкальной композиции, книги и т.д. Также пользователь может вывести список новых или наиболее популярных файлов из того или иного раздела.

Возможность фильтрации контента в выбранном разделе: жанр (фильмы, игры, музыка и электронные книги), год выпуска (фильмы), предназначение (программное обеспечение), тематика (изображения, журналы и т.д.).

Благодаря поддержке сетевых протоколов HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, BitTorrent и Metalink программа Download Studio способна загружать файлы из разных источников, распространяемых с использованием разных протоколов. Это также обеспечивает использование менеджером загрузок максимально доступной пропускной способности канала.

Как торрент-клиент Download Studio обладает всем BitTorrent-функционалом: DHT, PEX, переадресация портов при помощи UPNP и NAT-PMP, шифрование, URI-магнет, обнаружение локальных пиров, возможность ограничения скорости загрузки, ручная установка номера сетевого порта и т.д.