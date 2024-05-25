SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Download Studio

Download Studio

Программа для скачивания торрент-файлов, в т.ч. из встроенной библиотеки загрузок

3,1 (21)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.23.0.0
Скачать 73 MB
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История изменений

Версия 1.23.0.0

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 1.22.1.1

Оценки программы

3,1

21 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о Download Studio

4 отзыва

Илья

не работает в windows 7x64 rus, открыввается пустое окно программы

nikita

Ёмаё, у меня Windows 7 Ultimate x64 rus, файл на закачке :О

TOma

а почему у меня написано 1 год назад когда вернусь будет 2 года моей записи

TOma а почему у меня написано 1 год назад когда вернусь будет 2 года моей записи
SoftSalad

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