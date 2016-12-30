SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Download Studio

В данном списке представлены программы для замены Download Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Download Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

uTorrent Classic
uTorrent Classic

Версия 3.6

Программа для скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (41)
Transmission
Transmission

Версия 4.1.3

Программа для скачивания файлов из торрент-сетей

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
Tixati
Tixati

Версия 3.38-1

Программа для поиска и скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
BitTorrent Classic
BitTorrent Classic

Версия 7.11

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Zona
Zona

Версия 3.0.0.0

Клиент для торрент-трекера ZONA

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (26)
uTorrent
uTorrent

Версия 3.6.0

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
MediaGet
MediaGet

Версия 3.01.3941

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (29)
Shareman
Shareman

Версия 3

Программа для скачивания фильмов, музыки, игр, бесплатный файлообменник

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (83)
Shareaza
Shareaza

Версия 2.7.10.2

Программа для скачивания и раздачи файлов в P2P-сетях eDonkey2000, BitTorrent, Gnutella и Gnutella2

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
FrostWire
FrostWire

Версия 6.7.8

Бесплатный торрент-клиент для Windows с возможностью просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
BitTornado
BitTornado

Версия 0.3.17

Бесплатный торрент-клиент для Windows с поддержкой командной строки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Vuze
Vuze

Версия 5.7.6.0

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorrent-сетях

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
BitSpirit
BitSpirit

Версия 3.6.0.550

Менеджер закачек и torrent-клиент

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