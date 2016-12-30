BitSpirit — свободный торрент-клиент и удобный менеджер загрузок для сетей P2P. Утилита получила признание пользователей благодаря множеству полезных функций:
- удобный и простой файловый менеджер;
- загружаемый файл можно просмотреть предварительно;
- работа с магнитными ссылками;
- русская локализация;
- торрент-клиент легко интегрировать в Internet Explorer;
- полный контроль над скоростью загрузки и возможность выставления приоритетов;
- функция автоматического выключения ПК по окончании загрузки;
- поддержка IPv6.
К сожалению, программа не обновляется с 2011 года.