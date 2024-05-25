Программа qBittorrent — простой и мощный в плане многофункциональности торрент-клиент, предоставляющий весь необходимый набор инструментов для работы в файлообменных BitTorrent-сетях. Клиент qBittorrent распространяется для 64-битных Windows.

Программа распространяется совершенно бесплатно и в отличие от множества аналогичных приложений не имеет встроенной рекламы и не навязывает приобретение PRO-версии. Интерфейс приложения полностью поддерживает русский язык.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА QBITTORRENT?

Торрент-клиент qBittorrent имеет достаточно широкие функциональные возможности, среди которых следует отметить: