Программа qBittorrent — простой и мощный в плане многофункциональности торрент-клиент, предоставляющий весь необходимый набор инструментов для работы в файлообменных BitTorrent-сетях. Клиент qBittorrent распространяется для 64-битных Windows.
Программа распространяется совершенно бесплатно и в отличие от множества аналогичных приложений не имеет встроенной рекламы и не навязывает приобретение PRO-версии. Интерфейс приложения полностью поддерживает русский язык.
ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА QBITTORRENT?
Торрент-клиент qBittorrent имеет достаточно широкие функциональные возможности, среди которых следует отметить:
- Тонкая настройка ограничений скорости загрузок и отдачи: общие ограничения, ограничение по расписанию, применение ограничений к служебному трафику, локальным пирам или протоколу uTP.
- Поддержка децентрализованных сетей DHT и технологии обмена пирами PeX, что позволяет пользователям делиться файлами вне пределов одного торрент-трекера или сегмента сети.
- Поддержка шифрования и анонимного подключения к BitTorrent-сетям.
- Поддержка RSS-каналов с автоматическим добавлением публикуемых торрентов.
- Удаленное управление торрент-клиентом посредством веб-интерфейса, полностью повторяющего интерфейс программы. При запущенной функции пользователь сможет подключаться и управлять qBittorrent на удаленном компьютере из любой точки планеты.
- Тонкая настройка параметров соединения qBittorrent с внешней сетью: ручной выбор протоколов uTP, TCP или uTP/TCP, возможность использования маршрутизации UPnP/NAT-PMP для прослушиваемых портов, соединение через удаленный прокси-сервер, фильтрация IP-адресов (возможность добавление таблиц с фильтрами и ручное указания блокируемых IP).
- Последовательное скачивание файлов, что делает возможным просмотр видеороликов или прослушивание аудио на стадии скачивания.
- Поддержка плагинов для расширения функциональности программы, наиболее полезными из которых являются неофициальные (любительские) плагины для поиска торрент-файлов на популярных торрент-трекерах.
- Широкие настройки поведения программы в рабочей среде Windows: автозагрузка, управление питанием компьютера (в т.ч. запрет спящего режима при скачивании/раздаче), автоматические обновления, установка пароля на открытие программы и другие.
- Наличие функций автоматизации: запуск внешних программ при завершении закачек, автоматическое добавление торрент-файлов при их копировании в наблюдаемую папку (задается пользователем), отправка сообщений по почте при завершении загрузок и другие.
- Интеграция в систему: ассоциация Torrent-файлов и Magnet-ссылок с приложением для автоматического старта закачки/раздачи.
- Поддержка IPv6 и другие возможности.