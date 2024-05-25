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qBittorrent

qBittorrent

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorren-сетях

3,2 (21)
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Актуальная версия 5.2.4
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История изменений

Версия 5.2.4

  • Добавлены кликабельные ссылки в комментариях у торрентов при добавлении
  • Исправлена обработка относительных путей к темам интерфейса
  • Исправлена повторная обработка уже добавляемого источника торрента
  • Исправлено закрытие файловых дескрипторов при запуске файлового менеджера
  • Исправлено, что переименование с изменением регистра иногда не применялось
  • Исправлен сбой при запуске второго экземпляра программы во время показа юридического уведомления
  • Исправлены несколько проблем в WebUI: добавление нескольких торрентов, отображение скрытых строк в таблицах, заголовок окна добавления торрента, свойства элемента, добавление пиров и сбой на странице настроек с итальянской локалью
  • В WebUI теперь открываются только http(s)-ссылки из RSS-статей и результатов поиска
  • Исправлена возможность вручную добавлять пиров
  • Исправлено предупреждение компилятора
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 5.2.3
    • Исправлена кодировка MIME-заголовков в электронных письмах.
    • Исправлена возможная ошибка при миграции данных.
    • Исправлена обработка относительных путей к теме интерфейса.
    • Исправлена очистка фильтров передач при сворачивании разделов.
    • Исправлена возможная взаимная блокировка при ошибке транзакции базы данных.
    • Исправлена неправильная конвертация трекеров торрента.
    • Исправлена кодировка Web Seeds.
    • Сделан более строгий разбор адресов пиров.
    • Исправлена работа веб-интерфейса с CSS-селекторами.
    • Исправлено соблюдение заданного интервала обновления RSS-лент.
    • Для Windows исключено использование некорректных атрибутов файлов при переименовании файлов.

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Оценки программы

3,2

21 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о qBittorrent

1 отзыв

Илья

отличная программа! давно ею пользуюсь, проблем с ней нет, рекламы внутри нет и работает на windows 7x64 нормально