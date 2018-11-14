Установка драйверов — неизбежная процедура для любого пользователя ПК. Раньше эта задача выполнялась при использовании оптических дисков, идущих в комплекте с компьютером или отдельно приобретаемым устройством (видеокартой, принтером и т.д). Сегодня данный способ установки драйверов практически не актуален. Проще, быстрее и удобнее устанавливать ПО при использовании специальных программ — менеджеров драйверов.

Рассмотрим самые популярные программы, позволяющие автоматизировать процесс установки драйверов на Windows.

DRIVERHUB Созданный относительно недавно менеджер драйверов DriverHub приобрел широкую популярность как среди обычных пользователей ПК, так и среди тех, кто занимается ремонтом компьютеров. Это универсальная программа для установки и обновления программного обеспечения тысяч устройств от широкого спектра производителей. Менеджер драйверов DriverHub имеет интуитивно понятный интерфейс и очень прост в использовании. В этом легко убедиться, если рассмотреть процесс установки драйверов: При запуске программа предлагает выполнить сканирование ПК, в ходе которого составляется список устройств, драйверы которых нуждаются в установке или обновлении.

По завершению сканирования пользователь может выполнить установку/обновление драйверов всех либо только выбранных устройств.

Последние версии драйверов будут загружены программой с серверов DriverHub, а затем автоматически установлены или обновлены. Кроме предельной простоты установки/обновления, менеджер драйверов DriverHub имеет другие преимущества и особенности: Всегда последние и проверенные на оригинальность и безопасность версии драйверов для настольных компьютеров и ноутбуков/нэтбуков/ультрабуков и т.д.

При переключении в режим эксперта пользователь может выбрать между несколькими версиями драйверов, имеющихся на сервере (обычно DriverHub предлагает последнюю и предпоследнюю версию ПО).

Возможность отката (даунгрейда) версии драйверов, обновленных при помощи DriverHub. Функция может пригодиться в случае, если установленный/обновленный драйвер привел к сбоям в работе устройства (впрочем, это достаточно редкое явление).

Быстрый запуск различных системных приложений и открытие системных параметров и инструментов. В программе предусмотрена отдельная вкладка, откуда пользователь может, к примеру, запустить «Командную строку Windows» или перейти в нужный раздел «Панели управления».

Обеспечение доступа к загруженным драйверам. Все архивы с драйверами хранятся на компьютере. Пользователь может сохранить их на жестком диске или флешке для дальнейшей установки.

DriverHub — полностью бесплатная программа без каких-либо ограничений по функционалу и длительности использования.

Минимальные системные требования

Полная поддержка русского языка. Из недостатков DriverHub можно выделить следующие моменты: Отсутствует поддержка Windows XP и Vista (запуск программы возможен на ПК с Windows 7 и выше).

Вместе с драйверами возможна установка антивирусного ПО Avast и браузера Yandex (если не снять галочки при установке/обновления драйверов в режиме эксперта). Рекомендуем новый материал: Программы для установки и обновления драйверов на ПК

DRIVER BOOSTER Driver Booster — менеджер драйверов от компании iObit, известной такими программами, как Advanced SystemCare, IObit Uninstaller и другими. В плане использования данное приложение практически ничем не отличается от двух предыдущих программ. Менеджер iObit при первом же запуске осуществляет сканирование системы, определяя необходимость установки или обновления тех или иных драйверов устройств. В представленном программой списке пользователю остается отметить галочками нужные версии драйверов, а затем кликнуть по соответствующей кнопке для запуска процесса установки/обновления. Driver Booster имеет и ряд дополнительных функций, что можно причислить к преимуществам менеджера: Увеличение производительности ПК за счет удаления из памяти различных фоновых процессов.

Модуль оптимизации системы — очистка от мусорных файлов, исправление ошибок реестра и другие процедуры (для использования данной функции производится установка дополнительного ПО от iObit).

Создание резервных копий установленных драйверов с возможностью их установки в любое время.

Инструменты для исправления ошибок со звуком, сетевыми подключениям, монитором и различными подключенными к ПК устройствами.

Отображение технической информации о системе, компьютере и устройствах. Среди недостатков программы Driver Booster следует отметить: Ограничение количества одновременно устанавливаемых/обновляемых драйверов (максимум 9). Для снятия ограничений требуется приобретение Pro-версии программы. В бесплатно версии также не работают некоторые дополнительные функции.

Инсталляция сторонних партнерских программ при установке Driver Booster (если не снять соответствующие галочки).

Местами неграмотный перевод на русский язык. Со своей основной задачей — поиском, скачиванием и установкой/обновлением драйверов — менеджер Driver Booster справляется хорошо.

DRIVER GENIUS Driver Genius — еще один простой в управлении менеджер драйверов без всяких излишеств в виде дополнительных функций, зачастую не имеющих отношения к программам подобного типа. Как и в случае с аналогами, приложение Driver Genius имеет достаточно простое управление. Установка/обновление драйверов осуществляется в пару кликов мышью: Запуск процесса сканирования системы.

Установка/обновление драйверов, которые программа самостоятельно скачает на компьютер со своего удаленного хранилища. Простота использования — не единственная особенность Driver Genius. Также следует обратить внимание на следующие моменты: Возможность создания резервной копии драйверов и их восстановление из сохраненного ранее архива.

Поиск и удаление с жесткого диска мусорных файлов, оставленных прошлыми версиями драйверов.

Наличие дополнительных функций: отображение полной служебной информации о компьютере и мониторинг работы устройств; удаление драйверов устройств, которые не подключены или более не используются на компьютере; экспорт драйверов под определенную версию ОС Windows (если такие драйверы имеются на компьютере).

Автоматический поиск новых версий драйверов в фоновом режиме.

Отсутствуют предложения по установке сторонних программ. Как можно отметить, менеджер Driver Genius не перегружен лишними функциями. Тем не менее, у программы имеются и недостатки: Программа платная. Free-версия Driver Genius имеет некоторые функциональные ограничения. К примеру, не работает функция установки/обновления всех драйверов одновременно — пользователю предстоит делать это вручную. Также присутствуют ограничения по использованию функций создания резервных копий и восстановления из них.

Отсутствует поддержка русского языка. Как можно заметить, Driver Genius — узкоспециализированная программа без всяких излишних функций, рекламы и прочих раздражающих факторов, но все это — за деньги.