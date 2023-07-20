Как создать резервную копию драйверов Windows 11?

Резервная копия драйверов обычно создается для решения двух задач:

Установка драйверов на переустановленную систему

Использование в такой ситуации резервной копии вместо установки драйверов обычным способом имеет несколько преимуществ. Во-первых, данная операция может осуществляться без подключения к интернету (если в систему изначально не встроен драйвер сетевой карты или такового нет в наличии у пользователя, то использование менеджеров драйверов становится невозможным, т.к. большинству таких программ требуется доступ в сеть).

Во-вторых, это занимает меньше времени, т.к. нет необходимости постоянно выискивать и запускать файл Install.exe (или аналогичный установщик), а их, к тому же, может быть несколько (для разных версий Windows и/или моделей устройств). Да, установка драйверов из резервной копии происходит в полуавтоматическом режиме, но это все равно значительно быстрей.

В-третьих, драйверы, присутствующие в резервной копии, гарантировано подойдут для системы и устройств (если, конечно, ни версия Windows, ни конфигурация ПК не была изменена). Кроме того, некоторые установленные драйверы могли быть скачаны системой во время автоматических обновлений.

Восстановление работоспособности устройств

"Слетел" драйвер — одна из самых распространенных причин нарушения работоспособности того или иного устройства в компьютере. К такому развитию событий может привести все, что угодно —действия вредоносных программ, попытка пользователем обновить/переустановить драйвер, установка системой собственных обновлений и т.д. Если в распоряжении пользователя имелась резервная копия заведомо работоспособных драйверов, восстановить работоспособность самого устройства не составит труда.

А вообще, многие опытные пользователи сразу после установки/переустановки операционной системы устанавливают все нужные им драйверы, убеждаются в работоспособности всех устройств, а затем создают их резервную копию, в т.ч. и просто «на всякий случай».

Далее мы рассмотрим несколько способов создания резервной копии драйверов в системах Windows 10/11 — как при помощи стандартных средств, так и при помощи сторонних утилит. Также будут приведены инструкции по дальнейшему использованию созданной резервной копии.

Создание резервной копии драйверов при помощи командной строки Для реализации этой задачи можно воспользоваться одной из двух команд для командной строки Windows — DISM и pnputil. Использование команды DISM Для начала создайте где-нибудь на диске (можно и на флешке) папку, куда будет сохранена резервная копия драйверов. Мы для примера будем использовать папку Drivers_Backup, созданную в корне Локального диска E (E:\Drivers_Backup). Дальнейшие действия: Запустите командную строку Windows от имени администратора, например, следующим образом: введите в поиск меню Пуск запрос CMD, затем кликните по кнопке Запуск от имени администратора, как показано на скриншоте ниже.

В открывшееся окно командной строки скопируйте нижеследующую команду, заменив имя и/или путь до папки, где будет храниться резервная копия драйвера (выделено жирным), на свой: dism /online /export-driver /destination:E:\Drivers_Backup

Нажмите Enter по завершению ввода команды и ожидайте завершения операции по созданию резервной копии драйверов:

На этом все. Если теперь открыть папку Drivers_Backup, в ней будут присутствовать несколько подпапок — по одной на каждый драйвер (в нашем случае — 56).

Как можно заметить, подпапки имеют непонятные названия, а потому, если нам в будущем понадобится какой-то определенный драйвер, найти его будет довольно сложно (можно, например, открывать файлы .inf, в которых обычно присутствует описание драйвера). Но это не страшно. Забегая чуть вперед скажем, что при установке драйверов из резервной копии система сама найдет нужный ей экземпляр в этом списке. Использование команды pnputil Данный способ от предыдущего отличается лишь командой. Т.е. нам также нужно создать папку для резервной копии драйверов и затем запустить командную строку от имени администратора. Сама команда выглядит следующим образом (не забудьте заменить имя или/и путь до целевой папки на свои): pnputil /export-driver * E:\Drivers_Backup

Как и в случае с dism, команда pnputil создала резервную копию 56 (в нашем случае) драйверов:

Теперь приведем инструкцию по использованию созданной резервной копии.

Установка драйверов из резервной копии Все операции осуществляются через системное приложение Диспетчер устройств: Для запуска Диспетчера устройств кликните правой кнопкой мыши по значку Пуск, и выберите из выпадающего меню соответствующий пункт.

В окне Диспетчера кликните правой кнопкой мыши по названию устройства, драйвер для которого нужно установить или обновить, и выберите в отобразившемся меню пункт Обновить драйвер:

Откроется новое окно — кликните в нем по элементу Найти драйверы на этом компьютере:

На следующем шаге укажите путь до папки с резервной копией драйверов, поставьте галочку на элементе Включая вложенные папки, затем нажмите Далее:

На этом все. Система самостоятельно найдет драйвер в одной из подпапок и автоматически установит/обновит его.