Snappy Driver Installer (SDI) — программа для автоматического обновления и установки драйверов для комплектующих компьютера. Утилита быстро находит нужные компоненты с официальных сайтов производителей. При нахождении нескольких версий ПО программа автоматически подбирает оптимальный вариант для установки.

Утилита совместима с операционной системой Windows с разрядностями 32 и 64 бит. Пользоваться приложением можно на всех версиях Windows: XP, 7, 8, 10. Также поддерживается работа на серверных версиях ОС.

версии Snappy Driver Installer

Загрузить программу Snappy Driver Installer можно абсолютно бесплатно. На официальном сайте доступна русская версия утилиты, включая паки (pack) драйверов.

Приложение распространяется в двух версиях:

SDI Full. Полная версия утилиты, в которую входят все доступные в базе данных драйвера. Размер клиента — 16,7 гигабайт. Главное преимущество SDI Full — для установки и обновления драйверов не нужно подключение к Интернету. SDI Lite. Упрощенная версия программы. Размер клиента — 4 мегабайт. Комплект драйверов не включен в утилиту. Загрузка драйверов выполняется из Интернета.

Чтобы начать пользоваться приложением для автоматического обновления драйверов, не нужно устанавливать программу на компьютер. Достаточно скачать и распаковать архив на ПК, после чего можно запускать софт. Благодаря этому можно использовать утилиту на «чистой» системе с USB-накопителей.

Обновление и установка драйверов

После запуска программы откроется главное окно. На верхней панели расположена информация о системе: версия и разрядность ОС Windows.

В правом окне доступны дополнительные опции:

Точка восстановления. Используется для создания точки восстановления системы. В случае некорректной установки обновлений драйверов можно вернуть систему в прежнее состояние. Перезагрузить ПК. Этот пункт опций позволяет автоматически перезагружать компьютер после установки драйверов.

В левой части интерфейса расположены следующие функции:

Смена языка. По умолчанию стоит русский язык. Пользователи могут выбрать другой язык из списка: английский, испанский, французский и т.д. Выбор темы оформления. Этот раздел настроек позволяет изменять тему оформления интерфейса программы.

Под списком доступных тем располагается функция для активации режима эксперта. Эта функция открывает дополнительные возможности для настройки программы: инструмент загрузки снимка, меню опций, сортировка списка драйверов.

Все найденные в Интернете драйвера отображаются в правой части главного окна приложения Snappy Driver Installer. Чтобы открыть полный список компонентов для установки необходимо нажать на кнопку «Доступны обновления из Интернета».

После этого откроется новое окно, в котором отображается полный список доступных обновлений. В этом списке можно отметить галочкой нужные компоненты для установки по-отдельности или все сразу.

Когда выбор сделан необходимо нажать «ОК». Приложение начнет загрузку отмеченных компонентов из Интернета. По завершению процесса скачивания можно установить драйвера на компьютер.

Преимущества и недостатки Snappy Driver Installer

Преимущества:

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность создания точки восстановления системы;

шаблоны оформления главного окна;

программа работает без установки;

возможность поиска новых и старых версий драйверов.

Недостатки: