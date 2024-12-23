IObit Uninstaller — программа для удаления пользовательских приложений. Она предназначена для работы в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс программы поддерживает русский язык.

Как пользоваться IObit Uninstaller?

Основная функция IObit Uninstaller — деинсталляция любых установленных на компьютер программ. Данная функция практически повторяет функционал стандартного деинсталлятора Windows, за исключением нескольких моментов. Во-первых, IObit Uninstaller способен удалять с диска файлы и папки, оставшиеся в каталоге установки приложения. Во-вторых, утилита предлагает создание точки восстановления системы при каждой деинсталляции на случай, если пользователь захочет вернуть удаленную программу либо файлы, которые были удалены вместе с ней.

Но и это — не все отличия IObit Uninstaller от стандартного деинсталлятора Windows. В этот список также следует добавить:

Пакетное удаление программ. При необходимости деинсталляции нескольких программ пользователь может отметить их названия (проставить галочки) в соответствующей вкладке IObit Uninstaller, а затем запустить процесс удаления. Утилита последовательно удалит выбранные приложения.

Вывод списка недавно установленных, редко используемых и больших (по размеру) программ. Посредством соответствующих вкладок пользователь может просмотреть представленные категории установленных приложений, а затем удалить ненужные.

Удаление программного обеспечения, устанавливающегося вместе с основной программой. Довольно полезная функция, позволяющая удалять разнообразный нежелательный софт "непонятного" происхождения, появляющийся на компьютере при установке бесплатных приложений. Это, к примеру, различные плагины к браузерам (или сами браузеры), встраиваемые в панель задач и/или меню «Пуск» поисковые модули, программы-чистильщики компьютера т.д. Воспользовавшись соответствующей функцией IObit Uninstaller, пользователь сможет избавиться от этого "дополнительного" софта, не трогая при этом основную программу.

Дополнительные функции IObit Uninstaller

Удаление панелей инструментов и расширений (плагинов) браузеров. Не все плагины браузеров определяются утилитой как нежелательный софт, т.е. они не отображаются в списке ПО, установившегося вместе с основной программой. В IObit Uninstaller предусмотрен отдельный модуль, с помощью которого можно просмотреть весь список расширений и/или панелей инструментов к установленным браузерам, а затем удалить ненужные.

Утилита IObit Uninstaller распределяет плагины по категориям в зависимости от их предназначения, создает отдельные вкладки для каждого из установленного браузера, чтобы пользователю было легче управлять расширениями.

Удаление программ при использовании их ярлыков. В приложении IObit Uninstaller имеется одна довольно интересная функция, которая именуется как «Простая деинсталляция». При ее запуске на экране появляется значок в виде прицела, куда можно при помощи мыши перетащить ярлык программы с рабочего стола, из любой папки или даже системного трея. Утилита IObit Uninstaller самостоятельно найдет место установки этой программы, а затем предложить удалить.

Принудительная деинсталляция. Программа IObit Uninstaller способна удалять не только приложения, установленные стандартным способом (т.е. при использовании установщиков), но и просто скопированные на жесткий диск с внешнего носителя, скачанные с интернета или распакованные из архивов портативные версии. Такие приложения, как правило, не отображаются в списке установленных (ни в IObit Uninstaller, ни в стандартном деинсталляторе Windows).

При помощи функции «Принудительная деинсталляция» пользователю достаточно указать путь к ярлыку или исполнимому (EXE) файлу удаляемой программы, все остальное IObit Uninstaller сделает самостоятельно.

Удаление обновлений Windows. Утилита IObit Uninstaller также может удалять и обновления Windows, которые были установлены системой или пользователем момента установки самой ОС. Впрочем, данная функция имеется и в самой Windows.

Очистка остаточных файлов. При помощи этой функции с жесткого диска можно удалить различный мусор, оставшийся после работы программ. В основном IObit Uninstaller удаляет недействительные ярлыки и очищает папку «SoftwareDistribution», в которой хранится кэш патчей Windows.

Безвозвратное удаление данных. Функция «Шредер файла» позволяет удалить с жесткого диска файл или содержимое папки таким образом, что данные невозможно будет восстановить при использовании специализированных программ восстановления.

Функции IObit Uninstaller PRO

Утилита IObit Uninstaller также доступна в платной редакции. PRO-версия программы имеет несколько дополнительных функций (например, автоматическое удаление остаточных файлов при использовании других деинсталляторов, включая стандартный от Windows). Кроме того, многие из доступных функций в бесплатной версии имеют различные улучшения, увеличивающие их эффективность.