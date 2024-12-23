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IObit Uninstaller

IObit Uninstaller

Программа для чистого удаления программ Windows

3,8 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 16.0.0.34
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История изменений

Версия 16.0.0.34

  • Добавлена функция Software Relocator: установленные программы можно переносить на другой диск без переустановки.
  • Добавлена функция Bloatware Remover для удаления ненужных предустановленных приложений и компонентов Windows.
  • Улучшен поиск остаточных файлов и данных после удаления программ.

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Оценки программы

3,8

4 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о IObit Uninstaller

1 отзыв

Vlad.

Хорошая программа , у меня версия PRO ,работает чётко ...