Драйвер не предназначен для работы на этой платформе в Windows 10 — что делать?

При установке нового оборудования или обновлении драйвера на устройство в Windows 10 может возникать ошибка с предупреждением "Драйвер не предназначен для работы". В таком случае процесс настройки ПО не завершается и компонент не работает. Разберем причину проблемы и несколько простых решений, которые позволят устранить ее.

Основная причина любых проблем с работой устройств в Windows — неполадки в работе драйвера. Драйвер — это программа, которая обеспечивает исправное взаимодействие операционной системы с компонентами ПК. Если он устарел, отсутствует или его файлы повреждены, в системе могут возникать ошибки. Среди них — сбой "Драйвер не предназначен для работы".

Переподключение устройства В первую очередь следует попробовать отключить и снова подключить проблемное устройство. Это можно сделать в случае, если оно внешнее и соединяется с разъемом, доступным на корпусе компьютера. Если же оно подключается к материнской плате, то следует перезагрузить ПК. После этого нужно повторно проверить статус компонента в Диспетчере устройств.

Удаление устройства из списка Другой способ решения — удаление устройства из списка в Диспетчере устройств. Для этого нужно запустить утилиту любым доступным способом. Например, через строку поиска на панели задач. В окне диспетчера нужно найти компонент в соответствующем ему разделе, кликнуть по нему ПКМ и нажать на пункт Удалить устройство. Затем нужно щелкнуть правой кнопкой по имени компьютера и выбрать пункт Обновить конфигурацию оборудования. Устройство будет повторно определено. Иногда это помогает решить проблему.

Загрузка нового драйвера В решении любых проблем с работой устройств ПК может помочь загрузка и установка последней версии драйвера. Для этого нужно перейти на сайт производителя, найти нужную модель и скачать доступное для нее ПО, подходящее используемой версии ОС. Найти драйвер также можно поиском в Интернете по полному названию модели. После загрузки ПО его нужно установить и перезапустить компьютер. В большинстве случаев это помогает устранить неполадки с работой устройства.

Установка драйвера с помощью утилит Альтернативный способ установки последней версии драйвера — использование специальных программ. Они автоматически находят и устанавливают доступные компоненты. Одна из них — DriverHub. Рассмотрим, как ее использовать. 1. Откройте программу и нажмите на кнопку Начать сейчас, чтобы запустить сканирование и поиск устройств. 2. После сканирования откроется список доступных к загрузке драйверов. По умолчанию к установке отмечены все. Можно снять выделение с пунктов, которые не нужны. 3. Для запуска установки кликните на кнопку Скачать. 4. По окончанию процесса обязательно перезагрузите компьютер, чтобы применить новые настройки.