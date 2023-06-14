Драйвер не предназначен для работы на этой платформе в Windows 10 — что делать?

При установке нового оборудования или обновлении драйвера на устройство в Windows 10 может возникать ошибка с предупреждением "Драйвер не предназначен для работы". В таком случае процесс настройки ПО не завершается и компонент не работает. Разберем причину проблемы и несколько простых решений, которые позволят устранить ее.
Основная причина любых проблем с работой устройств в Windows — неполадки в работе драйвера. Драйвер — это программа, которая обеспечивает исправное взаимодействие операционной системы с компонентами ПК. Если он устарел, отсутствует или его файлы повреждены, в системе могут возникать ошибки. Среди них — сбой "Драйвер не предназначен для работы".
Переподключение устройства
В первую очередь следует попробовать отключить и снова подключить проблемное устройство. Это можно сделать в случае, если оно внешнее и соединяется с разъемом, доступным на корпусе компьютера. Если же оно подключается к материнской плате, то следует перезагрузить ПК. После этого нужно повторно проверить статус компонента в Диспетчере устройств.
Удаление устройства из списка
Другой способ решения — удаление устройства из списка в Диспетчере устройств. Для этого нужно запустить утилиту любым доступным способом. Например, через строку поиска на панели задач. В окне диспетчера нужно найти компонент в соответствующем ему разделе, кликнуть по нему ПКМ и нажать на пункт Удалить устройство.
Затем нужно щелкнуть правой кнопкой по имени компьютера и выбрать пункт Обновить конфигурацию оборудования. Устройство будет повторно определено. Иногда это помогает решить проблему.
Загрузка нового драйвера
В решении любых проблем с работой устройств ПК может помочь загрузка и установка последней версии драйвера. Для этого нужно перейти на сайт производителя, найти нужную модель и скачать доступное для нее ПО, подходящее используемой версии ОС. Найти драйвер также можно поиском в Интернете по полному названию модели. После загрузки ПО его нужно установить и перезапустить компьютер. В большинстве случаев это помогает устранить неполадки с работой устройства.
Установка драйвера с помощью утилит
Альтернативный способ установки последней версии драйвера — использование специальных программ. Они автоматически находят и устанавливают доступные компоненты. Одна из них — DriverHub. Рассмотрим, как ее использовать.
1. Откройте программу и нажмите на кнопку Начать сейчас, чтобы запустить сканирование и поиск устройств.
2. После сканирования откроется список доступных к загрузке драйверов. По умолчанию к установке отмечены все. Можно снять выделение с пунктов, которые не нужны.
3. Для запуска установки кликните на кнопку Скачать.
4. По окончанию процесса обязательно перезагрузите компьютер, чтобы применить новые настройки.
Заключение
Установка драйвера последнего издания драйвера позволяет избавиться от большинства проблем с его работой. Это можно выполнить разными способами. Рассмотренные методы помогают избавиться от ошибки драйвера в Windows 10.