Как удалить драйвер с компьютера на Windows 11?

Для устранения проблем в работе ПК часто помогает переустановка драйверов, что подразумевает предварительное их удаление из системы. Если попытаться установить драйвер поверх уже установленного на компьютере (т.е. без предварительного удаления), можно только ухудшить ситуацию. Да и не факт, что у пользователя получится это сделать, т.к. операционная система может заблокировать установку драйвера ввиду наличия старого.

Есть три способа удаления драйверов в операционных системах Windows 11:

Стандартное удаление через Диспетчер устройств либо путем деинсталляции программы, предназначенной для работы с тем или иным устройством (вместе с программой удаляются и драйверы). Использование специализированных утилит для удаления драйверов. Ручное удаление драйверов при помощи терминала Windows (PowerShell).

У неопытных пользователей может возникнуть вопрос о целесообразности использования 2 и 3-го способов, ведь существует стандартная процедура. Как показывает практика, некоторые драйверы попросту «не хотят» удаляться через Диспетчер устройств. Именно в таких ситуациях приходится действовать нестандартно — либо использовать утилиты, либо прибегнуть к ручному способу.

Стандартное удаление драйверов через «Диспетчер устройств» Рассмотрим стандартный способ удаления драйверов на примере программного обеспечения видеокарты. Для начала стоит попробовать выполнить деинсталляцию программы (или нескольких), отвечающую за управление устройством (или настройку драйвера). Для этого: Откройте Панель управления Windows из меню Пуск либо при помощи системной программы Выполнить следующим образом: нажмите на клавиатуре клавиши Win + R, затем вставьте команду control в отобразившееся окно и нажмите ОК. 0 В окне Панели управления кликните по элементу Удаление программы (если данный элемент отсутствует, смените режим просмотра элементов Панели на Категория в правом верхнем углу): В открывшемся окне отобразится список установленных на компьютере программ. Нас интересуют приложения, относящиеся к устройству, чей драйвер необходимо удалить. В нашем случае мы имеем дело с графическим адаптером от NVIDIA. Найдем относящееся к видеокарте программное обеспечение: На изображении выше выделены все три программы видеокарты — графический драйвер, фирменная утилита NVIDIA GeForce Experience и программное обеспечение PhysX.

Чтобы удалить программу, просто кликните правой кнопкой мыши по названию драйвера видеокарты и выберите единственный пункт в выпадающем меню Изменить/Удалить. Следуйте инструкциям на экране, после чего компьютер будет перезагружен. Удаление драйвера, как правило, приводит к деинсталляции и всего дополнительного программного обеспечения видеокарты. Если этого не произошло (т.е в списке установленных программ Windows после перезагрузки ПК до сих порт остается ПО от видеокарты), удалите его точно так же, как и сам драйвер. Теперь рассмотрим удаление драйверов из системного приложения Диспетчер устройств. Для примера также возьмем программное обеспечение видеокарты: Для запуска Диспетчера устройств можно также воспользоваться меню Пуск или Панелью управления . Нажмите комбинацию клавиш Win + R , а в отобразившееся окно Выполнить впишите команду msc, затем кликните ОК .

можно также воспользоваться меню или . Нажмите комбинацию клавиш + , а в отобразившееся окно впишите команду msc, затем кликните . В открывшемся окне раскройте раздел Видеоадаптеры . В нем будет отображено название и модель видеокарты.

. В нем будет отображено название и модель видеокарты. Кликните по этому названию правой кнопкой мыши, затем выберите из контекстного меню вариант Удалить. Это приведет к открытию диалогового окна. Установите галочку напротив пункта (если он имеется) Удалить программы драйверов и нажмите ОК. В некоторых случаях перед удалением производитель просит указать причину деинсталляции драйвера — выберите любой вариант и нажмите ОК. После удаления компьютер нужно будет перезагрузить, после — можно приступать к установке нового драйвера.

Использование утилит для удаления драйверов Все существующие утилиты для удаления драйверов можно разделить на две условные категории — универсальные и узкоспециализированные. Первые способны удалять драйверы любых устройств, вторые — только определенных. Приведем несколько примером и заодно рассмотрим работу с такими программами.

Программа Driver Fusion Многофункциональная утилита Driver Fusion позволяет выполнить деинсталляцию драйверов устройств путем удаления их файлов с диска и очистки записей в реестре. Программа работает со всеми ключевыми устройствами, но от ограниченного числа производителей (с наиболее известными) — видеокарты, звуковые, игровые и видеоустройства, клавиатуры, контроллеры запоминающий устройств, принтеры, сетевые карты и т.д. Также позволяет удалять с компьютера фирменные и вспомогательные приложения, прикладываемые к драйверам (например, тот же NVIDIA GeForce Experience). Утилита Driver Fusion проста в использовании. Чтобы удалить драйвер с ее помощью, достаточно сделать следующее: Перейти во вкладку Очиститель драйверов, раскрыть категорию устройств, куда относится удаляемый драйвер, и затем выбрать из списка производителя. Для примера удалим драйвер звуковой карты: Как можно заметить на скриншоте выше, при выборе производителя «ASUS» в правой части окна Driver Fusion отобразилась пометка «Записи не найдены». Это означает, что в системе нет драйверов от аудиокарт ASUS. Переходим к следующему производителю — и так до тех пор, пока справа не отобразится список файлов драйверов и записей в реестре о нем. В нашем случае это «Realtek»: Для удаления драйвера нужно лишь нажать кнопку Очистить в левом верхнем углу и затем согласится с удалением: Готово. Driver Fusion — условно-бесплатная программа. Без приобретения лицензии она может не справиться с удалением некоторых драйверов.

Программа Display Driver Uninstaller Display Driver Uninstaller (DDU) — узкоспециализированная программа для удаления с компьютера драйверов видеокарт NVIDIA, Intel и AMD, а также аудиокарт семейства Realtek и Sound Blaster. Утилита отличается способностью удалять не только основные файлы, но и все следы, оставленные драйвером в системе — временные папки, кэш-файлы, записи в реестре, файлы конфигурации и т.д. Также с ее помощью можно удалять фирменный софт от видеокарты. Удаление драйверов при помощи Display Driver Uninstaller выглядит следующим образом: Рекомендуется запускать программу Display Driver Uninstaller из-под безопасного режима работы Windows. Так она сможет работать эффективней.

При первом запуске на экране отобразится окно с настройками деинсталляции. Можно оставить все как есть либо проставить галочки напротив тех опций, где их нет. Например, с настройками по умолчанию Display Driver Uninstaller не удаляет программное обеспечение PhysX от NVIDIA. Далее в правой части окна нужно выбрать тип устройства из соответствующего списка: Для примера установим Видеокарта, а в списке производителей выберем NVIDIA. Сразу после этого можно приступать к удалению драйвера, нажав на одну из кнопок слева (отличаются только действием, которая программа выполнит после удаления — перезагрузит или выключит компьютер либо ничего не сделает, а просто удалит драйвер). Процесс деинсталляции будет отображаться в блоке Журнал. Как все будет завершено, программа выдаст соответствующее сообщение. Работу с программами по удалению драйверов рассмотрели, двигаемся дальше — к ручному способу.

Ручное удаление драйверов В особо сложных ситуациях (например, когда драйвер не удается удалить по причине его блокировки) можно прибегнуть к ручной деинсталляции программного обеспечения от любых устройств. В этом поможет либо командная строка Windows, либо системное приложение PowerShell. С последним работать удобней, его и будем рассматривать: Для начала нужно запустить PowerShell с правами администратора. В Windows 11 для этого достаточно кликнуть по значку Пуск правой кнопкой мыши и затем выбрать в отобразившемся меню Терминал Windows (Администратор). Далее в отобразившееся окно вставьте одну из двух следующих команд (можно обе по очереди), после чего нажмите Enter: Get-WmiObject Win32_PnPSignedDriver| select DeviceName, DeviceClass, Manufacturer, DriverVersion, DriverDate,InfName|Out-GridView Или Get-WindowsDriver —Online| select Driver, ClassName, BootCritical, ProviderName, Date, Version, OriginalFileName|Out-GridView На экране отобразится новое окно. Первая команда выведет список всех установленных в системе драйверов (включая встроенные), вторая — только те, что были установлены уже после установки Windows (т.е. сторонние). Так выглядит окно со списком сторонних драйверов: Для начала нужно определить название удаляемого драйвера (отображаются в столбце Driver ). Для этого нужно ориентироваться на имя разработчика/поставщика программного обеспечения (перечислены в столбце ProviderName ) и тип/класс устройства (столбец ClassName ).

). Для этого нужно ориентироваться на имя разработчика/поставщика программного обеспечения (перечислены в столбце ) и тип/класс устройства (столбец ). Для примера удалим драйвер под названием «oeminf», являющийся одним из компонентов программного обеспечения чипсета Intel. Для этого вернемся к окну PowerShell и вставим в нее следующую команду: pnputil.exe /delete-driver oem21.inf Результат — «Пакет драйвера успешно удален»: Несколько важных моментов по ручному удалению драйверов через PowerShell: Некоторые драйверы для удаления требуют использования ключа /force в команде, которую следует прописать за названием драйвера, т.е.: pnputil.exe /delete-driver oem21.inf /force Если драйвер не получается удалить даже при использовании ключа /force, нужно загрузить операционную систему в безопасном режиме.

Нужно быть осторожным с удалением драйверов, от которых зависит первоначальная загрузка операционной системы. У таких драйверов параметр BootCritical находится в состоянии True. После удаления драйверов любым из рассмотренных выше способов компьютер следует перезагрузить, а только потом приступать к установке нового. Если устанавливаемый драйвер — тот же, что был только что удален, им лучше не пользоваться. Можно самостоятельно скачать новую версию с официального сайта производителя устройства либо воспользоваться программой DriverHub, которая все сделаем сама в автоматическом режиме.