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Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

3,3 (55)
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Актуальная версия 26.10.0.1796
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Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
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Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта

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История изменений

Версия 26.10.0.1796

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 26.8.4.893
    • Включены последние исправления безопасности из движка Chromium.
    • Исправлены ошибки стабильности встроенных сервисов и голосового помощника.

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Оценки программы

3,3

55 оценок Оценок пока нет

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