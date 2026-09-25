Яндекс Браузер — удобный и быстрый интернет-обозреватель, созданный на основе открытого исходного кода Chromium. Впервые программа была представлена в 2012 году и за это время успела завоевать аудиторию в десятки миллионов пользователей в рунете.

Также есть бесплатная версия Яндекс.Браузера для смартфонов (Google Play) со всеми современными функциями. Также есть версия для iPhone в App Store.

Причины скачать бесплатный браузер от Яндекса

Умная строка. Поле для ввода адреса сайта (омнибокс) теперь используется и как поиск. При вводе поискового запроса Яндекс.Браузер анализирует ваши прежние запросы и предлагает полезные подсказки.

Браузер Яндекс и Турбо режим — простой способ увеличить скорость загрузки веб-страницы. Данный режим сжимает картинки и видеозаписи, поэтому сайты открываются быстрее.

Голосовой помощник Алиса. Теперь Алиса является встроенным в Браузер помощником и сможет управлять не только им (сообщит погоду, проложит маршрут или с помощью нейронных сетей поддержит разговор), но и ПК (открыть папку, настройки или выключить компьютер).

Встроенный генератор паролей который придумывает пароли за вас, сохраняет и синхронизирует их между устройствами.

Новый индикатор загрузок. Индикатор загрузок появился рядом с Умной строкой для простого отслеживания процесса загрузки. Также, добавлен счетчик скаченных файлов, но еще не просмотренных, для удобства их разбора.

Табло в Яндекс Браузере — яркие визуальные закладки для любимых сайтов. Табло представляет собой плитки с ссылками на самые часто посещаемые сайты. Для известных ресурсов отображается необходимая информация: количество непрочитанных сообщений, погода, пробки и прочие.

Яндекс Дзен. В новой вкладке теперь доступна лента персональных рекомендаций Дзен, в которой читать интересные статьи и новости можно, не переходя на другие сайты.

Переводчик. В обозреватель от Яндекса встроен переводчик Промт, в котором доступно 14 языков. Веб-страницы переводятся быстро и корректно. Чтобы перевести только одно слово, нужно навести на него курсор и нажать кнопку Shift.

Безопасность. Яндекс.Браузер проверяет сайты и загружаемые файлы на наличие вирусов и вредоносного ПО с помощью технологии Protect. Также, он защищает всю личную информацию, данные банковских карт и пароли с помощью технологии, основанной на машинном интеллекте.

Синхронизация браузера на разных устройствах. Яндекс.Браузер сохраняет ваши настройки, закладки, пароли и другие данные, чтобы вы могли пользоваться ими на любом компьютере. Для этого достаточно авторизоваться в своем профиле в Яндекс.

Удобная работа. Яндекс заботится о пользователях и их комфорте при использовании обозревателя. С Яндекс.Браузер вы сможете быстро находить нужные сайты, получать необходимую информацию и экономить свое время.

Обозреватель создан отечественной компанией, поэтому полностью переведен на русский язык и получает регулярные обновления. Яндекс.Браузер совместим со всеми разрядностями (32 и 64 бит) и версиями Windows 7, 10, 11.