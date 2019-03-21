Программы для установки драйверов на Windows-компьютер

Чтобы обеспечить максимальную производительность работы основных компонентов и устройств компьютера, нужно обновлять драйвера. Для установки актуальных версий драйверов используются специальные программы, которые помогают обновлять необходимые компоненты в автоматическом режиме.
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DriverHub
Программа DriverHub — полезная утилита, которая помогает установить обновления драйверов на компьютер. В программе отображается подробная история всех загрузок ПО, есть функция восстановления прошлых редакций драйверов.
Нажмите кнопку "Начать поиск" в разделе "Драйвера". Программа запустит автоматическое сканирование системы и поиск последних версий драйверов.
Когда утилита DriverHub закончит сканирование компьютера, откроется полный список всех найденных драйверов. Отметьте галочкой компоненты, которые необходимо установить на компьютер, и нажмите кнопку "Установить". Программа начнет загрузку установочных файлов выбранных компонентов. Скачивание драйверов выполняется с серверов DriverHub, а сами драйвера собраны с официальных сайтов компаний-производителей.
DriverHub имеет следующие преимущества:
- быстрый анализ системы;
- скачивание драйверов без вирусного и шпионского ПО;
- просмотр истории загрузок драйверов;
- восстановление прошлых редакций компонентов;
- встроенный менеджер дисков;
- переход в панель управления Windows;
- просмотр информации об операционной системе.
Основные недостатки программы:
- отсутствует инструмент для диагностики состояния ПК.
Приложение DriverHub переведено на русский язык. Скачать и установить утилиту на компьютер можно бесплатно, и это главное преимущество отечественной утилиты.
DriverPack Solution
DriverPack Solution — приложение, которое используется для быстрого поиска и установки драйверов на компьютер. Установка всех компонентов выполняется автоматически, есть инструмент для диагностики текущего состояния компьютера и функция, которая помогает очистить систему от нежелательного программного обеспечения. Все выполняемые операции утилитой можно сохранять в отдельном лог-файле.
После запуска DrivePack Solution утилита автоматически начнет сканирование компьютера. По завершению анализа системы откроется список всех необходимых компонентов для установки. Чтобы установить все обнаруженные драйвера, нажмите "Установить все".
В списке "Самые необходимые драйверы" можно отметить только нужные компоненты. Включите функцию "Показать дополнительную информацию". В списке драйверов появится возможность выбора версии ПО для загрузки и установки — у каждой версии драйвера есть рейтинг, который отображается в виде звезд.
Главные преимущества программы DriverPack Solution:
- выбор версии драйверов для установки;
- инструмент для диагностики компьютера;
- встроенный защитник от нежелательного ПО;
- раздел для установки на компьютер дополнительных программ;
- автоматическое сканирование системы.
Недостатки ПО:
- отсутствует возможность скачивания драйверов с использованием прокси-серверов;
- нельзя откатиться до предыдущей версии драйверов.
Утилиту DriverPack Solution можно загрузить бесплатно. Интерфейс приложения переведен на русский язык.
SlimDrivers
SlimDrivers — программа для поиска и установка драйверов на Windows-компьютер. В приложении есть возможность удаления текущих версий драйверов и функция создания резервных копий основных компонентов для восстановления драйверов. Все действия, которые выполняет утилита, записываются в отдельный лог-файл.
В главном окне программы SlimDrives нажмите кнопку "Start Scan". Утилита начнет сканирование компьютера и поиск всех необходимых драйверов.
После завершения сканирования системы отобразится полный список всех найденных утилитой драйверов, которые сортируются по разделам. Чтобы загрузить обновленные драйвера, нажмите "Download Update". В списке показана дата текущей и новой версий обнаруженных компонентов.
Главные преимущества утилиты SlimDrivers:
- быстрый поиск нужных драйверов;
- создание резервных копий текущих компонентов;
- инструмент для удаления драйверов;
- сохранение действий утилиты в отдельный лог-файл;
- возможность запуска автоматического поиска драйверов по расписанию.
Недостатки программы:
- нет возможности работы с прокси;
- отсутствует функция пакетной установки драйверов;
- нельзя посмотреть историю загрузки компонентов;
- нет инструмента для диагностики текущего состояния компьютера.
SlimDrivers имеет интерфейса на английском языке. Загрузить и установить утилиту на компьютер можно бесплатно.
Driver Booster
Driver Booster — полезная утилита, с помощью которой можно установить все необходимые драйвера на компьютер. В приложении есть встроенный инструмент для оптимизации работы и ускорения игр, поддерживается возможность работы через прокси-сервера.
Нажмите кнопку "Пуск" в главном окне утилиты Driver Booster. Приложение начнет сканирование компьютера.
Когда закончится процесс сканирования системы, отобразится список всех найденных компонентов для установки. Отметьте галочкой драйвера в списке и нажмите кнопку "Обновить сейчас". Программа скачает и установит выбранные компоненты в автоматическом режиме.
Основные преимущества утилиты Driver Booster:
- пакетная установка драйверов;
- просмотр детальной информации о выбранном компоненте;
- инструмент для оптимизации работы системы;
- поддержка прокси-серверов:
- возможность удаления установленных драйверов.
Недостатки ПО:
- нельзя сохранить отчет о работе приложения в отдельный лог-файл;
- отсутствует функция загрузки полезных программ на компьютер;
- нет возможности создания резервных копий драйверов.
Утилита Driver Booster переведена на русский язык. Пользоваться основными функциями приложения можно бесплатно.
Driver Easy
Driver Easy — пррограмма, которая помогает найти и установить драйверов в автоматическом режиме. В базе данных утилиты находится более 8 миллионов компонентов для видеокарт, процессоров, материнских плат, мониторов, клавиатур и других устройств компьютера. Есть возможность просмотра информации о системе, можно сделать резервные копии драйверов.
Нажмите кнопку "Scan Now", которая находится в разделе "Scan". Приложение запустит процесс сканирования компьютера и поиск обновлений драйверов.
По завершению процесс анализа системы отобразится список всех компонентов, которые необходимо установить на компьютер. Доступно два варианта установки: пакетная загрузка всех обновлений и скачивание доступных компонентов по отдельности. Чтобы загрузить все обновления драйверов, нажмите "Update All".
При необходимости можно посмотреть детали обновления — версия и дата выхода драйверов.
Основные преимущества утилиты Driver Easy:
- просмотр информации о каждом компоненте компьютера;
- поддержка пакетной установки обновлений драйверов;
- быстрое сканирование системы;
- создание резервных копий драйверов;
- инструмент для удаления установленных компонентов;
- сканирование компьютера без подключения к интернету;
- возможность работы через прокси-сервера;
- запуск автоматического обновления драйверов по расписанию;
- отображение скрытых устройств.
Недостатки приложения:
- нельзя сохранить отчет о сканировании системы и установки драйверов в отдельный лог-файл;
- отсутствует инструмент для диагностики состояния компьютера;
- нет возможности выбора версии компонента для установки.
Driver Easy имеет интерфейс на английском языке, пользоваться приложением можно бесплатно.
Driver Genius
Driver Genius — программа, с помощью которой можно найти и установить драйвера на компьютер в автоматическом режиме. В утилите есть возможность создания резервных копий компонентов для восстановления в случае сбоев и специальный инструмент для оптимизации системы.
В разделе "Home" необходимо нажать кнопку "Start Scan". Программа Driver Genius начнет полное сканирование системы и поиск недостающих драйверов и обновлений для основных компонентов ПК.
Когда закончится процесс сканирования системы, откроется полный список доступных обновлений драйверов. Нажмите кнопку "Update All", чтобы скачать и установить все обнаруженные обновления. Также есть возможность загрузки компонентов по отдельности.
Основные преимущества утилиты Driver Genius:
- быстрый поиск нужных драйверов;
- создание резервных копий важных компонентов для последующего восстановления;
- инструмент для удаления драйверов;
- наличие функции для оптимизации работы системы;
- инструмент для получения детальной информации о компьютере;
- поддержка работы утилиты через прокси.
Недостатки ПО:
- нельзя запустить автоматическое обновление драйверов по расписанию;
- отсутствует функция, которая позволяет отслеживать состояние компьютера;
- нельзя включить отображение скрытых устройств;
- нет возможности выбора версии драйверов для скачивания.
Driver Genius имеет интерфейс на английском языке. Цена лицензии ПО — 30 долларов, есть бесплатная демо-версия с ограниченным функционалом.
Driver Robot
Driver Robot — софт, с помощью которого можно найти и установить все необходимые драйвера для видеокарты, процессора, монитора, принтера и других устройств. В приложении доступна функция экспорта отчета об установку драйверов, есть возможность использования прокси-серверов для скачивания найденных компонентов.
Нажмите кнопку "Start Scan" в разделе "Driver Scan". Программа Driver Robot начнет анализ системы и поиск недостающих компонентов для комплектующих ПК. Среднее время выполнения операции — 1-2 минуты.
Когда утилита закончит сканирование компьютера, откроется полный список всех найденных компонентов. Отметьте галочкой все необходимые драйверов, которые расположены в списке. Чтобы начать скачивание и установку драйверов необходимо нажать кнопку "Get Drivers".
Основные преимущества утилиты Driver Robot:
- быстрое сканирование системы и поиск драйверов;
- экспорт отчета об установке компонентов;
- поддержка прокси;
- установка драйверов на компьютер в автоматическом режиме.
Главные недостатки программы:
- нет инструмента для диагностики состояния компьютера;
- нельзя выбрать версию драйвера для установки;
- отсутствует возможность восстановления предыдущих версий драйверов устройств;
- нет раздела для установки полезного программного обеспечения на компьютер;
- отсутствует возможность поиска обновлений драйверов по расписанию.
Driver Robot можно скачать бесплатно. Язык интерфейса утилиты — английский.