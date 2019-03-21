Программы для установки драйверов на Windows-компьютер

Чтобы обеспечить максимальную производительность работы основных компонентов и устройств компьютера, нужно обновлять драйвера. Для установки актуальных версий драйверов используются специальные программы, которые помогают обновлять необходимые компоненты в автоматическом режиме.

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DriverHub Программа DriverHub — полезная утилита, которая помогает установить обновления драйверов на компьютер. В программе отображается подробная история всех загрузок ПО, есть функция восстановления прошлых редакций драйверов. Нажмите кнопку "Начать поиск" в разделе "Драйвера". Программа запустит автоматическое сканирование системы и поиск последних версий драйверов. Когда утилита DriverHub закончит сканирование компьютера, откроется полный список всех найденных драйверов. Отметьте галочкой компоненты, которые необходимо установить на компьютер, и нажмите кнопку "Установить". Программа начнет загрузку установочных файлов выбранных компонентов. Скачивание драйверов выполняется с серверов DriverHub, а сами драйвера собраны с официальных сайтов компаний-производителей. DriverHub имеет следующие преимущества: быстрый анализ системы;

скачивание драйверов без вирусного и шпионского ПО;

просмотр истории загрузок драйверов;

восстановление прошлых редакций компонентов;

встроенный менеджер дисков;

переход в панель управления Windows;

просмотр информации об операционной системе. Основные недостатки программы: отсутствует инструмент для диагностики состояния ПК. Приложение DriverHub переведено на русский язык. Скачать и установить утилиту на компьютер можно бесплатно, и это главное преимущество отечественной утилиты.

DriverPack Solution DriverPack Solution — приложение, которое используется для быстрого поиска и установки драйверов на компьютер. Установка всех компонентов выполняется автоматически, есть инструмент для диагностики текущего состояния компьютера и функция, которая помогает очистить систему от нежелательного программного обеспечения. Все выполняемые операции утилитой можно сохранять в отдельном лог-файле. После запуска DrivePack Solution утилита автоматически начнет сканирование компьютера. По завершению анализа системы откроется список всех необходимых компонентов для установки. Чтобы установить все обнаруженные драйвера, нажмите "Установить все". В списке "Самые необходимые драйверы" можно отметить только нужные компоненты. Включите функцию "Показать дополнительную информацию". В списке драйверов появится возможность выбора версии ПО для загрузки и установки — у каждой версии драйвера есть рейтинг, который отображается в виде звезд. Главные преимущества программы DriverPack Solution: выбор версии драйверов для установки;

инструмент для диагностики компьютера;

встроенный защитник от нежелательного ПО;

раздел для установки на компьютер дополнительных программ;

автоматическое сканирование системы. Недостатки ПО: отсутствует возможность скачивания драйверов с использованием прокси-серверов;

нельзя откатиться до предыдущей версии драйверов. Утилиту DriverPack Solution можно загрузить бесплатно. Интерфейс приложения переведен на русский язык.

SlimDrivers SlimDrivers — программа для поиска и установка драйверов на Windows-компьютер. В приложении есть возможность удаления текущих версий драйверов и функция создания резервных копий основных компонентов для восстановления драйверов. Все действия, которые выполняет утилита, записываются в отдельный лог-файл. В главном окне программы SlimDrives нажмите кнопку "Start Scan". Утилита начнет сканирование компьютера и поиск всех необходимых драйверов. После завершения сканирования системы отобразится полный список всех найденных утилитой драйверов, которые сортируются по разделам. Чтобы загрузить обновленные драйвера, нажмите "Download Update". В списке показана дата текущей и новой версий обнаруженных компонентов. Главные преимущества утилиты SlimDrivers: быстрый поиск нужных драйверов;

создание резервных копий текущих компонентов;

инструмент для удаления драйверов;

сохранение действий утилиты в отдельный лог-файл;

возможность запуска автоматического поиска драйверов по расписанию. Недостатки программы: нет возможности работы с прокси;

отсутствует функция пакетной установки драйверов;

нельзя посмотреть историю загрузки компонентов;

нет инструмента для диагностики текущего состояния компьютера. SlimDrivers имеет интерфейса на английском языке. Загрузить и установить утилиту на компьютер можно бесплатно.

Driver Booster Driver Booster — полезная утилита, с помощью которой можно установить все необходимые драйвера на компьютер. В приложении есть встроенный инструмент для оптимизации работы и ускорения игр, поддерживается возможность работы через прокси-сервера. Нажмите кнопку "Пуск" в главном окне утилиты Driver Booster. Приложение начнет сканирование компьютера. Когда закончится процесс сканирования системы, отобразится список всех найденных компонентов для установки. Отметьте галочкой драйвера в списке и нажмите кнопку "Обновить сейчас". Программа скачает и установит выбранные компоненты в автоматическом режиме. Основные преимущества утилиты Driver Booster: пакетная установка драйверов;

просмотр детальной информации о выбранном компоненте;

инструмент для оптимизации работы системы;

поддержка прокси-серверов:

возможность удаления установленных драйверов. Недостатки ПО: нельзя сохранить отчет о работе приложения в отдельный лог-файл;

отсутствует функция загрузки полезных программ на компьютер;

нет возможности создания резервных копий драйверов. Утилита Driver Booster переведена на русский язык. Пользоваться основными функциями приложения можно бесплатно.

Driver Easy Driver Easy — пррограмма, которая помогает найти и установить драйверов в автоматическом режиме. В базе данных утилиты находится более 8 миллионов компонентов для видеокарт, процессоров, материнских плат, мониторов, клавиатур и других устройств компьютера. Есть возможность просмотра информации о системе, можно сделать резервные копии драйверов. Нажмите кнопку "Scan Now", которая находится в разделе "Scan". Приложение запустит процесс сканирования компьютера и поиск обновлений драйверов. По завершению процесс анализа системы отобразится список всех компонентов, которые необходимо установить на компьютер. Доступно два варианта установки: пакетная загрузка всех обновлений и скачивание доступных компонентов по отдельности. Чтобы загрузить все обновления драйверов, нажмите "Update All". При необходимости можно посмотреть детали обновления — версия и дата выхода драйверов. Основные преимущества утилиты Driver Easy: просмотр информации о каждом компоненте компьютера;

поддержка пакетной установки обновлений драйверов;

быстрое сканирование системы;

создание резервных копий драйверов;

инструмент для удаления установленных компонентов;

сканирование компьютера без подключения к интернету;

возможность работы через прокси-сервера;

запуск автоматического обновления драйверов по расписанию;

отображение скрытых устройств. Недостатки приложения: нельзя сохранить отчет о сканировании системы и установки драйверов в отдельный лог-файл;

отсутствует инструмент для диагностики состояния компьютера;

нет возможности выбора версии компонента для установки. Driver Easy имеет интерфейс на английском языке, пользоваться приложением можно бесплатно.

Driver Genius Driver Genius — программа, с помощью которой можно найти и установить драйвера на компьютер в автоматическом режиме. В утилите есть возможность создания резервных копий компонентов для восстановления в случае сбоев и специальный инструмент для оптимизации системы. В разделе "Home" необходимо нажать кнопку "Start Scan". Программа Driver Genius начнет полное сканирование системы и поиск недостающих драйверов и обновлений для основных компонентов ПК. Когда закончится процесс сканирования системы, откроется полный список доступных обновлений драйверов. Нажмите кнопку "Update All", чтобы скачать и установить все обнаруженные обновления. Также есть возможность загрузки компонентов по отдельности. Основные преимущества утилиты Driver Genius: быстрый поиск нужных драйверов;

создание резервных копий важных компонентов для последующего восстановления;

инструмент для удаления драйверов;

наличие функции для оптимизации работы системы;

инструмент для получения детальной информации о компьютере;

поддержка работы утилиты через прокси. Недостатки ПО: нельзя запустить автоматическое обновление драйверов по расписанию;

отсутствует функция, которая позволяет отслеживать состояние компьютера;

нельзя включить отображение скрытых устройств;

нет возможности выбора версии драйверов для скачивания. Driver Genius имеет интерфейс на английском языке. Цена лицензии ПО — 30 долларов, есть бесплатная демо-версия с ограниченным функционалом.