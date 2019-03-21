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Лучшие программы 29.06.2026 7 минут

Программы для установки драйверов на Windows-компьютер

DriverHub, SlimDrivers, Driver Booster и другие программы для установки драйверов.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Чтобы обеспечить максимальную производительность работы основных компонентов и устройств компьютера, нужно обновлять драйвера. Для установки актуальных версий драйверов используются специальные программы, которые помогают обновлять необходимые компоненты в автоматическом режиме.

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DriverHub

Программа DriverHub — полезная утилита, которая помогает установить обновления драйверов на компьютер. В программе отображается подробная история всех загрузок ПО, есть функция восстановления прошлых редакций драйверов.

Нажмите кнопку "Начать поиск" в разделе "Драйвера". Программа запустит автоматическое сканирование системы и поиск последних версий драйверов.

DriverHub

Когда утилита DriverHub закончит сканирование компьютера, откроется полный список всех найденных драйверов. Отметьте галочкой компоненты, которые необходимо установить на компьютер, и нажмите кнопку "Установить". Программа начнет загрузку установочных файлов выбранных компонентов. Скачивание драйверов выполняется с серверов DriverHub, а сами драйвера собраны с официальных сайтов компаний-производителей.

Лучшая программа для установки драйверов DriverHub

DriverHub имеет следующие преимущества:

  • быстрый анализ системы;
  • скачивание драйверов без вирусного и шпионского ПО;
  • просмотр истории загрузок драйверов;
  • восстановление прошлых редакций компонентов;
  • встроенный менеджер дисков;
  • переход в панель управления Windows;
  • просмотр информации об операционной системе.

Основные недостатки программы:

  • отсутствует инструмент для диагностики состояния ПК.

Приложение DriverHub переведено на русский язык. Скачать и установить утилиту на компьютер можно бесплатно, и это главное преимущество отечественной утилиты.

DriverPack Solution

DriverPack Solution — приложение, которое используется для быстрого поиска и установки драйверов на компьютер. Установка всех компонентов выполняется автоматически, есть инструмент для диагностики текущего состояния компьютера и функция, которая помогает очистить систему от нежелательного программного обеспечения. Все выполняемые операции утилитой можно сохранять в отдельном лог-файле.

После запуска DrivePack Solution утилита автоматически начнет сканирование компьютера. По завершению анализа системы откроется список всех необходимых компонентов для установки. Чтобы установить все обнаруженные драйвера, нажмите "Установить все".

DriverPack Solution

В списке "Самые необходимые драйверы" можно отметить только нужные компоненты. Включите функцию "Показать дополнительную информацию". В списке драйверов появится возможность выбора версии ПО для загрузки и установки — у каждой версии драйвера есть рейтинг, который отображается в виде звезд.

Программа для установки драйверов DriverPack Solution

Главные преимущества программы DriverPack Solution:

  • выбор версии драйверов для установки;
  • инструмент для диагностики компьютера;
  • встроенный защитник от нежелательного ПО;
  • раздел для установки на компьютер дополнительных программ;
  • автоматическое сканирование системы.

Недостатки ПО:

  • отсутствует возможность скачивания драйверов с использованием прокси-серверов;
  • нельзя откатиться до предыдущей версии драйверов.

Утилиту DriverPack Solution можно загрузить бесплатно. Интерфейс приложения переведен на русский язык.

SlimDrivers

SlimDrivers — программа для поиска и установка драйверов на Windows-компьютер. В приложении есть возможность удаления текущих версий драйверов и функция создания резервных копий основных компонентов для восстановления драйверов. Все действия, которые выполняет утилита, записываются в отдельный лог-файл.

В главном окне программы SlimDrives нажмите кнопку "Start Scan". Утилита начнет сканирование компьютера и поиск всех необходимых драйверов.

SlimDrivers

После завершения сканирования системы отобразится полный список всех найденных утилитой драйверов, которые сортируются по разделам. Чтобы загрузить обновленные драйвера, нажмите "Download Update". В списке показана дата текущей и новой версий обнаруженных компонентов.

Программа для установки драйверов SlimDrivers

Главные преимущества утилиты SlimDrivers:

  • быстрый поиск нужных драйверов;
  • создание резервных копий текущих компонентов;
  • инструмент для удаления драйверов;
  • сохранение действий утилиты в отдельный лог-файл;
  • возможность запуска автоматического поиска драйверов по расписанию.

Недостатки программы:

  • нет возможности работы с прокси;
  • отсутствует функция пакетной установки драйверов;
  • нельзя посмотреть историю загрузки компонентов;
  • нет инструмента для диагностики текущего состояния компьютера.

SlimDrivers имеет интерфейса на английском языке. Загрузить и установить утилиту на компьютер можно бесплатно.

Driver Booster

Driver Booster — полезная утилита, с помощью которой можно установить все необходимые драйвера на компьютер. В приложении есть встроенный инструмент для оптимизации работы и ускорения игр, поддерживается возможность работы через прокси-сервера.

Нажмите кнопку "Пуск" в главном окне утилиты Driver Booster. Приложение начнет сканирование компьютера.

Driver Robot

Когда закончится процесс сканирования системы, отобразится список всех найденных компонентов для установки. Отметьте галочкой драйвера в списке и нажмите кнопку "Обновить сейчас". Программа скачает и установит выбранные компоненты в автоматическом режиме.

Программа для установки драйверов Driver Robot

Основные преимущества утилиты Driver Booster:

  • пакетная установка драйверов;
  • просмотр детальной информации о выбранном компоненте;
  • инструмент для оптимизации работы системы;
  • поддержка прокси-серверов:
  • возможность удаления установленных драйверов.

Недостатки ПО:

  • нельзя сохранить отчет о работе приложения в отдельный лог-файл;
  • отсутствует функция загрузки полезных программ на компьютер;
  • нет возможности создания резервных копий драйверов.

Утилита Driver Booster переведена на русский язык. Пользоваться основными функциями приложения можно бесплатно.

Driver Easy

Driver Easy — пррограмма, которая помогает найти и установить драйверов в автоматическом режиме. В базе данных утилиты находится более 8 миллионов компонентов для видеокарт, процессоров, материнских плат, мониторов, клавиатур и других устройств компьютера. Есть возможность просмотра информации о системе, можно сделать резервные копии драйверов.

Нажмите кнопку "Scan Now", которая находится в разделе "Scan". Приложение запустит процесс сканирования компьютера и поиск обновлений драйверов.

Driver Easy

По завершению процесс анализа системы отобразится список всех компонентов, которые необходимо установить на компьютер. Доступно два варианта установки: пакетная загрузка всех обновлений и скачивание доступных компонентов по отдельности. Чтобы загрузить все обновления драйверов, нажмите "Update All".

Установка драйверов из программы Driver Easy

При необходимости можно посмотреть детали обновления — версия и дата выхода драйверов.

Основные преимущества утилиты Driver Easy:

  • просмотр информации о каждом компоненте компьютера;
  • поддержка пакетной установки обновлений драйверов;
  • быстрое сканирование системы;
  • создание резервных копий драйверов;
  • инструмент для удаления установленных компонентов;
  • сканирование компьютера без подключения к интернету;
  • возможность работы через прокси-сервера;
  • запуск автоматического обновления драйверов по расписанию;
  • отображение скрытых устройств.

Недостатки приложения:

  • нельзя сохранить отчет о сканировании системы и установки драйверов в отдельный лог-файл;
  • отсутствует инструмент для диагностики состояния компьютера;
  • нет возможности выбора версии компонента для установки.

Driver Easy имеет интерфейс на английском языке, пользоваться приложением можно бесплатно.

Driver Genius

Driver Genius — программа, с помощью которой можно найти и установить драйвера на компьютер в автоматическом режиме. В утилите есть возможность создания резервных копий компонентов для восстановления в случае сбоев и специальный инструмент для оптимизации системы.

В разделе "Home" необходимо нажать кнопку "Start Scan". Программа Driver Genius начнет полное сканирование системы и поиск недостающих драйверов и обновлений для основных компонентов ПК.

Driver Genius

Когда закончится процесс сканирования системы, откроется полный список доступных обновлений драйверов. Нажмите кнопку "Update All", чтобы скачать и установить все обнаруженные обновления. Также есть возможность загрузки компонентов по отдельности.

Установка драйверов при помощи Driver Genius

Основные преимущества утилиты Driver Genius:

  • быстрый поиск нужных драйверов;
  • создание резервных копий важных компонентов для последующего восстановления;
  • инструмент для удаления драйверов;
  • наличие функции для оптимизации работы системы;
  • инструмент для получения детальной информации о компьютере;
  • поддержка работы утилиты через прокси.

Недостатки ПО:

  • нельзя запустить автоматическое обновление драйверов по расписанию;
  • отсутствует функция, которая позволяет отслеживать состояние компьютера;
  • нельзя включить отображение скрытых устройств;
  • нет возможности выбора версии драйверов для скачивания.

Driver Genius имеет интерфейс на английском языке. Цена лицензии ПО — 30 долларов, есть бесплатная демо-версия с ограниченным функционалом.

Driver Robot

Driver Robot — софт, с помощью которого можно найти и установить все необходимые драйвера для видеокарты, процессора, монитора, принтера и других устройств. В приложении доступна функция экспорта отчета об установку драйверов, есть возможность использования прокси-серверов для скачивания найденных компонентов.

Нажмите кнопку "Start Scan" в разделе "Driver Scan". Программа Driver Robot начнет анализ системы и поиск недостающих компонентов для комплектующих ПК. Среднее время выполнения операции — 1-2 минуты.

Driver Robot

Когда утилита закончит сканирование компьютера, откроется полный список всех найденных компонентов. Отметьте галочкой все необходимые драйверов, которые расположены в списке. Чтобы начать скачивание и установку драйверов необходимо нажать кнопку "Get Drivers".

Программа для установки драйверов Driver Robot

Основные преимущества утилиты Driver Robot:

  • быстрое сканирование системы и поиск драйверов;
  • экспорт отчета об установке компонентов;
  • поддержка прокси;
  • установка драйверов на компьютер в автоматическом режиме.

Главные недостатки программы:

  • нет инструмента для диагностики состояния компьютера;
  • нельзя выбрать версию драйвера для установки;
  • отсутствует возможность восстановления предыдущих версий драйверов устройств;
  • нет раздела для установки полезного программного обеспечения на компьютер;
  • отсутствует возможность поиска обновлений драйверов по расписанию.

Driver Robot можно скачать бесплатно. Язык интерфейса утилиты — английский.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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