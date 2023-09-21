При настройке ОС иногда требуется удалить драйвер для определенного устройства. Это может быть нужно в случаях, когда в его работе возникли сбои. Кроме того, удаление драйвера может потребоваться, если была установлена неподходящая или неисправная версия. Рассмотрим 7 популярных и удобных специализированных программ для этих целей. Они позволят выполнить удаление нужных драйверов быстро и легко.

Driver Fusion Driver Fusion — программа с обширным функционалом для конфигурации драйверов. Позволяет не только деинсталлировать их, но и обновлять, настраивать и просматривать информацию о них. Помимо этого, в утилите можно определить состояние устройств ПК. Русский язык интерфейса поддерживается.



Display Driver Uninstaller Display Driver Uninstaller — простая утилита, позволяющая удалять драйвера для видеокарт. Программа поддерживает ПО для устройств Nvidia и AMD. Большим ее преимуществом также является возможность сразу удалить все дополнительные приложения, установленные к драйверу. Например, Nvidia Control Panel. Интерфейс утилиты простой, содержит всего несколько кнопок. Русский язык поддерживается.

Driver Sweeper Driver Sweeper — простая программа, с помощью которой можно быстро удалить любой из установленных драйверов в Windows. Интерфейс состоит всего из нескольких разделов: четырех меню и основной части. Приложение подойдет, если нужно быстро деинсталлировать некоторые драйвера для установки других версий.

Device Cleanup Tool Device Cleanup Tool — утилита, позволяющая быстро избавиться от ненужных драйверов, очистив все их следы. Программа удаляет не только их файлы, но и упоминания в реестре и данные из Диспетчера устройств. При этом имеет очень простой интерфейс, поэтому остается одной из наиболее удобных в использовании, сохраняя эффективность.

Driver Easy Driver Easy — приложение для автоматической загрузки актуальных версий драйверов на необходимые устройства. Поддерживает также функцию удаления ненужных компонентов. Главным минусом остается тот факт, что утилита платная. Однако пробного бесплатного издания вполне достаточно для быстрого удаления нескольких драйверов.

Driver Magician Driver Magician — бесплатная утилита с функционалом по обновлению, удалению и восстановлению драйверов в Windows. Отдельно стоит упомянуть последнюю возможность. Программа позволяет создать резервные копии нужных драйверов, чтобы при необходимости воспользоваться ей для отката в дальнейшем. Это может быть актуальным при удалении компонентов. Такая возможность позволит восстановить деинсталлированные драйверы, если что-то пойдет не так.