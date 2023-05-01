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Инструкции 02.05.2023 7 минут

Продолжить установку NVIDIA невозможно — почему и что делать?

Причины возникновения ошибки "Продолжить установку NVIDIA невозможно" и способы ее устранения.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Если при попытке установки драйверов от видеокарты производства NVIDIA возникает ошибка «Продолжить установку NVIDIA невозможно …» (далее следует пояснение, почему именно), это может означать, что:

  • Версия устанавливаемого драйвера не подходит под версию операционной системы Windows (в пояснении в этом случае будет указано "Этот графический драйвер NVIDIA несовместим с данной версией Windows").
  • Устанавливаемый драйвер не предназначен для имеющейся модели графического адаптера NVIDIA ("Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования").
  • На компьютере установлена DHC-версия драйвера, поверх которой невозможно установить Standard-версию, и наоборот ("This DCH driver package is not compatible with this version of Windows или This Standard NVIDIA graphics driver is not compatible with this version of Windows").
  • В настоящее время запущен другой (еще один экземпляр) инсталлятор драйвера NVIDIA ("Работают другие программы установки. Завершите другие процессы и повторите попытку").
  • В установочном пакете драйверов отсутствуют файлы либо они имеют повреждение ("Отсутствуют необходимые файлы").

Несовместимость драйвера с системой или видеокартой

Это наиболее распространенная причина возникновения рассматриваемой здесь ошибки. Решение очевидное — скачать драйвер, который подходил бы и к версии операционной системы, и к модели графического адаптера.

Однако отметим, данная ошибка порой возникает и при попытке инсталляции подходящего драйвера. Такое может происходить, например, в случае если на компьютере уже установлены драйверы видеокарты, но перестали по какой-то причине функционировать. В подобных ситуациях может помочь только переустановка драйвера графического адаптера, предполагающая предварительное полное удаление установленного экземпляра.

Поиск и скачивание совместимого драйвера

Для выполнения данной задачи понадобится определить разрядность и версию операционной системы, а также модель видеокарты. Начнем с системы:

1. Нажмите на клавиатуре Win + R или запустите из меню Пуск системную программу Выполнить, затем вставьте в отобразившееся окно команду msinfo32 и нажмите кнопку ОК:

2. Откроется окно Сведения о системе. В правой его части найдите элементы Имя ОС и Тип. Напротив них будет указана версия операционной системы и разрядность, соответственно.

Теперь определим модель видеокарты:

1. Снова откройте системную утилиту Выполнить и выполните с его помощью команду devmgmtmsc:

2. В открывшемся окне Диспетчер устройств раскройте в раздел Видеоадаптеры. В зависимости от того, был ли на компьютере установлен какой-нибудь драйвер от имеющейся видеокарты или нет, в данном разделе будет присутствовать либо элемент с названием модели адаптера, либо элемент Базовый видеоадаптер (Майкрософт). Если драйвер был установлен, дальнейших действий не потребуются, т.к. модель графического адаптера будет указана в Диспетчере устройств. Если же нет, тогда кликните мышкой по элементу Базовый видеоадаптер (Майкрософт), затем — в новом окне — перейдите во вкладку Сведения:

3. В блоке Свойства выберите из списка пункт ИД оборудования. Ниже отобразится одна или несколько строк, начинающихся с символов PCI\VEN. Перед нами код, по которому можно определить производителя и модель видеокарты. Выделите и скопируйте его нажатием клавиш Ctrl + C либо кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите Копировать:

4. Скопированный код вставьте в поисковую строку любой поисковой системы и выполните поиск. В первой же строчке результатов поиска отобразятся нужные нам сведения.

Версию и разрядность ОС, а также модель графического адаптера мы определили. Дальнейшие действия:

1. Перейдите на страницу загрузки драйвера официального сайта NVIDIA.

2. Выберите из выпадающих списков элементы, соответствующие собранным сведениям о системе и графическом адаптере. В списке Тип загрузки укажите Драйвер Game Ready (GDR), если видеокарта служит в основном для воспроизведения компьютерных игр, либо Драйвер Studio (SD), если графический адаптер задействуется в задачах создания цифрового контента — 3D-моделей, изображений, анимации, видео и т.д. По завершению заполнения списка кликните Поиск.

3. На следующей странице кликните по кнопке Скачать для запуска процесса скачивания драйверов.

Теперь попробуйте установить скачанный драйвер. Если ошибка повторяется, переходите к следующей части статьи.

Скачивание DHC или прошлых версий драйверов

На сайте NVIDIA предусмотрено два механизма поиска ПО — обычный (был рассмотрен выше) и расширенный. Второй позволяет найти не только стандартные (те же, что находит обычный поиск), но и, т.н. DHC, а также драйверы старых версий. Разницы между ними в плане функциональности нет, но присутствуют различия в способе установки. Драйверы DHC обычно являются предустановленными в операционных системах Windows 10 и 11 при покупке, например, ноутбука. Также этот тип драйверов обычно устанавливается при автоматических обновлениях системы. Еще факт — DHC-версия имеет меньший размер, т.к. у нее отсутствует дополнительное ПО, в частности — утилита NVIDIA GeForce Experience, служащая для управления графическим адаптером.

Для скачивания DHC или устаревшей версии драйверов NVIDIA выполните следующие действия:

1. Откройте страницу сайта NVIDIA с расширенным поиском драйверов.

2. Как и в предыдущем случае, здесь нужно выбрать из выпадающих списков элементы, соответствующие модели видеокарты, версии и разрядности ОС. Для скачивания именно DHC-драйверов, нужно выбрать соответствующий элемент в списке Тип драйвера Windows. В списке Рекомендуемый/Бета оставляем все как есть, затем нажимаем кнопку Поиск:

3. Ниже отобразится список найденного программного обеспечения. Здесь могут присутствовать Game Ready и Studio драйверы, а также все ранние версии.

Скачайте, например, предпоследнюю версию драйвера и попробуйте ее установить.

Ручная установка драйвера видеокарты NVIDIA

В некоторых ситуациях рассматриваемую здесь проблему можно попробовать решить путем установки драйвера графического адаптера вручную. Для этого:

1. Запустите штатный инсталлятор драйвера. Первым делом он выполняет распаковку файлов на диск в папку C:\NVIDIA. Дождитесь завершения процесса.

2. После распаковки автоматически запускается инсталлятор драйвера NVIDIA. Если его закрыть, распакованные файлы сразу же удалятся. Можно просто свернуть это окно, скопировать папку C:\NVIDIA в любое другое место или просто переименовать ее (например, в NVIDIA2).

3. Теперь откройте Диспетчер устройств, используя команду msc в окне Выполнить (Win + R), перейдите в нем в раздел Видеоадаптеры и кликните два раза мышкой по элементу Базовый видеоадаптер (Майкрософт).

4. Во вновь открывшемся окне перейдите во вкладку Драйвер и кликните по кнопке Обновить драйвер.

5. Откроется еще одно новое окно. Выберите Найти драйверы на этом компьютере:

6. Нажмите кнопку Обзор и укажите папку, в которую был распакован или скопирован после распаковки драйвер NVIDIA, затем кликните Далее:

7. Запустится процесс поиска и установки драйверов:

8. Если все пройдет успешно, соответствующее сообщение появится в этом же окне, а в разделе Видеоадаптеры программы Диспетчер устройств отобразится название видеокарты:

Автоматическая установка драйвера NVIDIA

Установить программное обеспечение NVIDIA при возникновении ошибок в штатном инсталляторе можно попробовать при помощи специальных программ-менеджеров драйверов, например, DriverHub.

Программа DriverHub может использоваться для установки или обновления вообще любых драйверов. Пользоваться ею просто:

1. Запустите DriverHub и нажмите кнопку Сканировать сейчас в основном окне программы:

2. Дождитесь, пока DriverHub просканирует компьютер и сгенерирует список отсутствующих и/или устаревших драйверов:

3. В отобразившемся списке отметьте галочками драйверы, которые следует установить или обновить, затем нажмите Скачать. В нашем случае драйверы для видеокарты отсутствуют, т.к. на компьютере уже была установлена последняя их версия. Для примера установим драйвер от USB-устройства ввода:

4. Дождитесь, пока драйвер будет загружен на компьютер. После завершения загрузки нажмите кнопку Установить:

Переустановка драйвера NVIDIA

Если ошибка «Продолжить установку NVIDIA невозможно…» возникает при попытке обновления программного обеспечения видеокарты, тогда можно прибегнуть к переустановке драйвера, что предполагает удаление установленного на компьютер экземпляра. Удалить драйвер можно, как минимум, двумя способами — вручную и автоматически при помощи специальной утилиты DDU (Display Driver Uninstaller).

Ручной способ выглядит следующим образом:

1. Открываем Диспетчер устройств по инструкции выше, переходим в нем в раздел Видеоадаптеры, кликаем два раза по названию видеокарты, затем — в новом окне — открываем вкладку Драйвер:

2. Жмем здесь кнопку Удалить устройство, затем отмечаем флажком пункт Попытка удалить драйвер для этого устройства и нажимаем Удалить:

3. Перезагружаем компьютер и пробуем вновь установить драйвер.

Ручное удаление ПО видеокарты не является «чистым». Т.е. в разных системных папках останутся файлы драйвера, в реестре — записи о нем. Если рассматриваемая здесь ошибка связана с этими остаточными файлами и/или записями в реестре, можно попробовать выполнить «чистое» удаление ПО. И здесь на помощь придет бесплатная утилита DDU (Display Driver Uninstaller):

1. Рекомендуется запускать программу Display Driver Uninstaller из-под безопасного режима загрузки Windows. Так она сможет работать эффективней.

2. При первом запуске на экране отобразится окно с настройками деинсталляции. Можно оставить все как есть либо проставить галочки напротив тех опций, где их нет. Например, с настройками по умолчанию Display Driver Uninstaller не удаляет программное обеспечение PhysX от NVIDIA.

3. Далее в правой части окна нужно выбрать тип устройства из соответствующего списка:

4. Выберем вариант Видеокарта, а в списке производителей установим NVDIA. Сразу после этого можно приступать к удалению драйвера, нажав на одну из кнопок слева (отличаются только действием, которая программа выполнит после удаления — перезагрузит или выключит компьютер либо ничего не сделает, а просто удалит драйвер). Процесс деинсталляции будет отображаться в блоке Журнал. Как все будет завершено, программа выдаст соответствующее сообщение.

Останется перезагрузить компьютер и попробовать установить скачанный драйвер видеокарты.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

DriverHub
DriverHub

Версия 2.3.7.0

Программа для установки и обновления драйверов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (147)
Display Driver Uninstaller
Display Driver Uninstaller

Версия 18.1.5.3

Программа для полного удаления драйверов видеокарты с компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (7)

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