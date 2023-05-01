Продолжить установку NVIDIA невозможно — почему и что делать?

Если при попытке установки драйверов от видеокарты производства NVIDIA возникает ошибка «Продолжить установку NVIDIA невозможно …» (далее следует пояснение, почему именно), это может означать, что:

Несовместимость драйвера с системой или видеокартой

Это наиболее распространенная причина возникновения рассматриваемой здесь ошибки. Решение очевидное — скачать драйвер, который подходил бы и к версии операционной системы, и к модели графического адаптера.

Однако отметим, данная ошибка порой возникает и при попытке инсталляции подходящего драйвера. Такое может происходить, например, в случае если на компьютере уже установлены драйверы видеокарты, но перестали по какой-то причине функционировать. В подобных ситуациях может помочь только переустановка драйвера графического адаптера, предполагающая предварительное полное удаление установленного экземпляра.

Поиск и скачивание совместимого драйвера

Для выполнения данной задачи понадобится определить разрядность и версию операционной системы, а также модель видеокарты. Начнем с системы:

1. Нажмите на клавиатуре Win + R или запустите из меню Пуск системную программу Выполнить, затем вставьте в отобразившееся окно команду msinfo32 и нажмите кнопку ОК:

2. Откроется окно Сведения о системе. В правой его части найдите элементы Имя ОС и Тип. Напротив них будет указана версия операционной системы и разрядность, соответственно.

Теперь определим модель видеокарты:

1. Снова откройте системную утилиту Выполнить и выполните с его помощью команду devmgmtmsc:

2. В открывшемся окне Диспетчер устройств раскройте в раздел Видеоадаптеры. В зависимости от того, был ли на компьютере установлен какой-нибудь драйвер от имеющейся видеокарты или нет, в данном разделе будет присутствовать либо элемент с названием модели адаптера, либо элемент Базовый видеоадаптер (Майкрософт). Если драйвер был установлен, дальнейших действий не потребуются, т.к. модель графического адаптера будет указана в Диспетчере устройств. Если же нет, тогда кликните мышкой по элементу Базовый видеоадаптер (Майкрософт), затем — в новом окне — перейдите во вкладку Сведения:

3. В блоке Свойства выберите из списка пункт ИД оборудования. Ниже отобразится одна или несколько строк, начинающихся с символов PCI\VEN. Перед нами код, по которому можно определить производителя и модель видеокарты. Выделите и скопируйте его нажатием клавиш Ctrl + C либо кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите Копировать:

4. Скопированный код вставьте в поисковую строку любой поисковой системы и выполните поиск. В первой же строчке результатов поиска отобразятся нужные нам сведения.

Версию и разрядность ОС, а также модель графического адаптера мы определили. Дальнейшие действия:

1. Перейдите на страницу загрузки драйвера официального сайта NVIDIA.

2. Выберите из выпадающих списков элементы, соответствующие собранным сведениям о системе и графическом адаптере. В списке Тип загрузки укажите Драйвер Game Ready (GDR), если видеокарта служит в основном для воспроизведения компьютерных игр, либо Драйвер Studio (SD), если графический адаптер задействуется в задачах создания цифрового контента — 3D-моделей, изображений, анимации, видео и т.д. По завершению заполнения списка кликните Поиск.

3. На следующей странице кликните по кнопке Скачать для запуска процесса скачивания драйверов.

Теперь попробуйте установить скачанный драйвер. Если ошибка повторяется, переходите к следующей части статьи.

Скачивание DHC или прошлых версий драйверов

На сайте NVIDIA предусмотрено два механизма поиска ПО — обычный (был рассмотрен выше) и расширенный. Второй позволяет найти не только стандартные (те же, что находит обычный поиск), но и, т.н. DHC, а также драйверы старых версий. Разницы между ними в плане функциональности нет, но присутствуют различия в способе установки. Драйверы DHC обычно являются предустановленными в операционных системах Windows 10 и 11 при покупке, например, ноутбука. Также этот тип драйверов обычно устанавливается при автоматических обновлениях системы. Еще факт — DHC-версия имеет меньший размер, т.к. у нее отсутствует дополнительное ПО, в частности — утилита NVIDIA GeForce Experience, служащая для управления графическим адаптером.

Для скачивания DHC или устаревшей версии драйверов NVIDIA выполните следующие действия:

1. Откройте страницу сайта NVIDIA с расширенным поиском драйверов.

2. Как и в предыдущем случае, здесь нужно выбрать из выпадающих списков элементы, соответствующие модели видеокарты, версии и разрядности ОС. Для скачивания именно DHC-драйверов, нужно выбрать соответствующий элемент в списке Тип драйвера Windows. В списке Рекомендуемый/Бета оставляем все как есть, затем нажимаем кнопку Поиск:

3. Ниже отобразится список найденного программного обеспечения. Здесь могут присутствовать Game Ready и Studio драйверы, а также все ранние версии.

Скачайте, например, предпоследнюю версию драйвера и попробуйте ее установить.