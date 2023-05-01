Продолжить установку NVIDIA невозможно — почему и что делать?

Если при попытке установки драйверов от видеокарты производства NVIDIA возникает ошибка «Продолжить установку NVIDIA невозможно …» (далее следует пояснение, почему именно), это может означать, что:
- Версия устанавливаемого драйвера не подходит под версию операционной системы Windows (в пояснении в этом случае будет указано "Этот графический драйвер NVIDIA несовместим с данной версией Windows").
- Устанавливаемый драйвер не предназначен для имеющейся модели графического адаптера NVIDIA ("Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования").
- На компьютере установлена DHC-версия драйвера, поверх которой невозможно установить Standard-версию, и наоборот ("This DCH driver package is not compatible with this version of Windows или This Standard NVIDIA graphics driver is not compatible with this version of Windows").
- В настоящее время запущен другой (еще один экземпляр) инсталлятор драйвера NVIDIA ("Работают другие программы установки. Завершите другие процессы и повторите попытку").
- В установочном пакете драйверов отсутствуют файлы либо они имеют повреждение ("Отсутствуют необходимые файлы").
Несовместимость драйвера с системой или видеокартой
Это наиболее распространенная причина возникновения рассматриваемой здесь ошибки. Решение очевидное — скачать драйвер, который подходил бы и к версии операционной системы, и к модели графического адаптера.
Однако отметим, данная ошибка порой возникает и при попытке инсталляции подходящего драйвера. Такое может происходить, например, в случае если на компьютере уже установлены драйверы видеокарты, но перестали по какой-то причине функционировать. В подобных ситуациях может помочь только переустановка драйвера графического адаптера, предполагающая предварительное полное удаление установленного экземпляра.
Поиск и скачивание совместимого драйвера
Для выполнения данной задачи понадобится определить разрядность и версию операционной системы, а также модель видеокарты. Начнем с системы:
1. Нажмите на клавиатуре Win + R или запустите из меню Пуск системную программу Выполнить, затем вставьте в отобразившееся окно команду msinfo32 и нажмите кнопку ОК:
2. Откроется окно Сведения о системе. В правой его части найдите элементы Имя ОС и Тип. Напротив них будет указана версия операционной системы и разрядность, соответственно.
Теперь определим модель видеокарты:
1. Снова откройте системную утилиту Выполнить и выполните с его помощью команду devmgmtmsc:
2. В открывшемся окне Диспетчер устройств раскройте в раздел Видеоадаптеры. В зависимости от того, был ли на компьютере установлен какой-нибудь драйвер от имеющейся видеокарты или нет, в данном разделе будет присутствовать либо элемент с названием модели адаптера, либо элемент Базовый видеоадаптер (Майкрософт). Если драйвер был установлен, дальнейших действий не потребуются, т.к. модель графического адаптера будет указана в Диспетчере устройств. Если же нет, тогда кликните мышкой по элементу Базовый видеоадаптер (Майкрософт), затем — в новом окне — перейдите во вкладку Сведения:
3. В блоке Свойства выберите из списка пункт ИД оборудования. Ниже отобразится одна или несколько строк, начинающихся с символов PCI\VEN. Перед нами код, по которому можно определить производителя и модель видеокарты. Выделите и скопируйте его нажатием клавиш Ctrl + C либо кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите Копировать:
4. Скопированный код вставьте в поисковую строку любой поисковой системы и выполните поиск. В первой же строчке результатов поиска отобразятся нужные нам сведения.
Версию и разрядность ОС, а также модель графического адаптера мы определили. Дальнейшие действия:
1. Перейдите на страницу загрузки драйвера официального сайта NVIDIA.
2. Выберите из выпадающих списков элементы, соответствующие собранным сведениям о системе и графическом адаптере. В списке Тип загрузки укажите Драйвер Game Ready (GDR), если видеокарта служит в основном для воспроизведения компьютерных игр, либо Драйвер Studio (SD), если графический адаптер задействуется в задачах создания цифрового контента — 3D-моделей, изображений, анимации, видео и т.д. По завершению заполнения списка кликните Поиск.
3. На следующей странице кликните по кнопке Скачать для запуска процесса скачивания драйверов.
Теперь попробуйте установить скачанный драйвер. Если ошибка повторяется, переходите к следующей части статьи.
Скачивание DHC или прошлых версий драйверов
На сайте NVIDIA предусмотрено два механизма поиска ПО — обычный (был рассмотрен выше) и расширенный. Второй позволяет найти не только стандартные (те же, что находит обычный поиск), но и, т.н. DHC, а также драйверы старых версий. Разницы между ними в плане функциональности нет, но присутствуют различия в способе установки. Драйверы DHC обычно являются предустановленными в операционных системах Windows 10 и 11 при покупке, например, ноутбука. Также этот тип драйверов обычно устанавливается при автоматических обновлениях системы. Еще факт — DHC-версия имеет меньший размер, т.к. у нее отсутствует дополнительное ПО, в частности — утилита NVIDIA GeForce Experience, служащая для управления графическим адаптером.
Для скачивания DHC или устаревшей версии драйверов NVIDIA выполните следующие действия:
1. Откройте страницу сайта NVIDIA с расширенным поиском драйверов.
2. Как и в предыдущем случае, здесь нужно выбрать из выпадающих списков элементы, соответствующие модели видеокарты, версии и разрядности ОС. Для скачивания именно DHC-драйверов, нужно выбрать соответствующий элемент в списке Тип драйвера Windows. В списке Рекомендуемый/Бета оставляем все как есть, затем нажимаем кнопку Поиск:
3. Ниже отобразится список найденного программного обеспечения. Здесь могут присутствовать Game Ready и Studio драйверы, а также все ранние версии.
Скачайте, например, предпоследнюю версию драйвера и попробуйте ее установить.
Ручная установка драйвера видеокарты NVIDIA
В некоторых ситуациях рассматриваемую здесь проблему можно попробовать решить путем установки драйвера графического адаптера вручную. Для этого:
1. Запустите штатный инсталлятор драйвера. Первым делом он выполняет распаковку файлов на диск в папку C:\NVIDIA. Дождитесь завершения процесса.
2. После распаковки автоматически запускается инсталлятор драйвера NVIDIA. Если его закрыть, распакованные файлы сразу же удалятся. Можно просто свернуть это окно, скопировать папку C:\NVIDIA в любое другое место или просто переименовать ее (например, в NVIDIA2).
3. Теперь откройте Диспетчер устройств, используя команду msc в окне Выполнить (Win + R), перейдите в нем в раздел Видеоадаптеры и кликните два раза мышкой по элементу Базовый видеоадаптер (Майкрософт).
4. Во вновь открывшемся окне перейдите во вкладку Драйвер и кликните по кнопке Обновить драйвер.
5. Откроется еще одно новое окно. Выберите Найти драйверы на этом компьютере:
6. Нажмите кнопку Обзор и укажите папку, в которую был распакован или скопирован после распаковки драйвер NVIDIA, затем кликните Далее:
7. Запустится процесс поиска и установки драйверов:
8. Если все пройдет успешно, соответствующее сообщение появится в этом же окне, а в разделе Видеоадаптеры программы Диспетчер устройств отобразится название видеокарты:
Автоматическая установка драйвера NVIDIA
Установить программное обеспечение NVIDIA при возникновении ошибок в штатном инсталляторе можно попробовать при помощи специальных программ-менеджеров драйверов, например, DriverHub.
Программа DriverHub может использоваться для установки или обновления вообще любых драйверов. Пользоваться ею просто:
1. Запустите DriverHub и нажмите кнопку Сканировать сейчас в основном окне программы:
2. Дождитесь, пока DriverHub просканирует компьютер и сгенерирует список отсутствующих и/или устаревших драйверов:
3. В отобразившемся списке отметьте галочками драйверы, которые следует установить или обновить, затем нажмите Скачать. В нашем случае драйверы для видеокарты отсутствуют, т.к. на компьютере уже была установлена последняя их версия. Для примера установим драйвер от USB-устройства ввода:
4. Дождитесь, пока драйвер будет загружен на компьютер. После завершения загрузки нажмите кнопку Установить:
Переустановка драйвера NVIDIA
Если ошибка «Продолжить установку NVIDIA невозможно…» возникает при попытке обновления программного обеспечения видеокарты, тогда можно прибегнуть к переустановке драйвера, что предполагает удаление установленного на компьютер экземпляра. Удалить драйвер можно, как минимум, двумя способами — вручную и автоматически при помощи специальной утилиты DDU (Display Driver Uninstaller).
Ручной способ выглядит следующим образом:
1. Открываем Диспетчер устройств по инструкции выше, переходим в нем в раздел Видеоадаптеры, кликаем два раза по названию видеокарты, затем — в новом окне — открываем вкладку Драйвер:
2. Жмем здесь кнопку Удалить устройство, затем отмечаем флажком пункт Попытка удалить драйвер для этого устройства и нажимаем Удалить:
3. Перезагружаем компьютер и пробуем вновь установить драйвер.
Ручное удаление ПО видеокарты не является «чистым». Т.е. в разных системных папках останутся файлы драйвера, в реестре — записи о нем. Если рассматриваемая здесь ошибка связана с этими остаточными файлами и/или записями в реестре, можно попробовать выполнить «чистое» удаление ПО. И здесь на помощь придет бесплатная утилита DDU (Display Driver Uninstaller):
1. Рекомендуется запускать программу Display Driver Uninstaller из-под безопасного режима загрузки Windows. Так она сможет работать эффективней.
2. При первом запуске на экране отобразится окно с настройками деинсталляции. Можно оставить все как есть либо проставить галочки напротив тех опций, где их нет. Например, с настройками по умолчанию Display Driver Uninstaller не удаляет программное обеспечение PhysX от NVIDIA.
3. Далее в правой части окна нужно выбрать тип устройства из соответствующего списка:
4. Выберем вариант Видеокарта, а в списке производителей установим NVDIA. Сразу после этого можно приступать к удалению драйвера, нажав на одну из кнопок слева (отличаются только действием, которая программа выполнит после удаления — перезагрузит или выключит компьютер либо ничего не сделает, а просто удалит драйвер). Процесс деинсталляции будет отображаться в блоке Журнал. Как все будет завершено, программа выдаст соответствующее сообщение.
Останется перезагрузить компьютер и попробовать установить скачанный драйвер видеокарты.