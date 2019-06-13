Driver Genius Professional Edition — менеджер драйверов, используемый для установки и обновления системных драйверов, освобождения системного реестра от нерабочих и устаревших драйверов, а также создания безопасных копий на случай непредвиденных сбоев и ошибок системы.

Среди преимуществ программы — возможность Driver Genius обрабатывать огромное количество драйверов (более 3000). Инструмент работает со всеми типами материнских плат, видео- и аудио-карт и портативных элементов. Driver Genius Professional Edition работает в автоматическом режиме. Пользователь запускает программу и получает результат в виде установки или обновления драйверов для конкретных устройств.

Что такое менеджер драйверов?

Освоить работу с программой Driver Genius смогут даже начинающие пользователи ПК. Доступ к любой из функций приложения находится во вкладках в левой части окна. Назначение этих вкладок следующее:

Home (домашняя вкладка). Отсюда осуществляется запуск функции сканирования операционной системы с целью поиска устаревших и/или отсутствующих драйверов устройств.

Driver Update. По завершению сканирования в этой вкладке отобразится список доступных для установки/обновления драйверов. По требованию пользователя программа сможет установить/обновить программное обеспечение всех обнаруженных или конкретных устройств.

Driver Backup. Редкая для подобных приложений функция, позволяющая создать резервную копию уже установленных на компьютер драйверов. Программа Driver Genius обнаруживает драйверы не только подключенных к компьютеру, но отключенных в данный момент устройств. Пользователь сам выбирает, какие драйверы сохранить. Эта функция также поможет создать копии установленного на компьютер ПО для дальнейшего его использования (например, после переустановки ОС). Резервная копия может быть сохранена в виде обычного, самораспаковывающегося или самоустанавливающегося архива.

Driver Restore (восстановление драйверов). Отсюда пользователь сможет выбрать сделанную ранее резервную копию драйверов для их автоматической установки на новую систему.

Driver Cleanup (очистка драйверов). Из этой вкладки запускается функция очистки системы от мусорных файлов, накопившихся в результате установки/переустановки/работы всех или нескольких драйверов. Перед использованием функции рекомендуется создать резервную копию файлов ПО.

Toolkit (полезные утилиты). Если перейти в данную вкладку, программа Driver Genius отобразит список дополнительных приложений, которые могут быть установлены на пользовательский компьютер для решения тех или иных задач. Например, утилита Hardware Info позволяет получить подробную информацию об устройствах компьютера, отобразить некоторые параметры их работы (загруженность, температура и т.д.).

Одна из сильных сторон программы Driver Genius — малый размер. В отличие от многих аналогичных приложений, данный менеджер драйверов не хранит установочные файлы ПО на локальном диске, а скачивает их с файлового хранилища при необходимости установки или обновления.

Приложение Driver Genius Professional Edition работает на любых компьютерах (32 и 64 бит) под управлением Windows версии XP или выше. Программа не имеет поддержки русского языка.