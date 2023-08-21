Поддержка компьютера в работоспособном состоянии означает необходимость быстрого реагирования на различные сбои, в противном случае возможен эффект домино, когда одна, казалось бы, незначительная ошибка, приводит к возникновению другой ошибки. Как итог — операционная система не запускается, причем в самый неподходящий момент. От пользователя Windows требуется хотя бы время от времени просматривать отчеты, генерируемые Монитором стабильности системы и системным приложением Просмотр событий. В этих отчетах фиксируются все аппаратные и программные ошибки, возникавшие с момента первого запуска операционной системы.

Особое внимание следует уделять ошибкам оборудования, которые можно встретить в отчетах упомянутого Монитора стабильности системы. Все эти ошибки вызываются одним и тем же событием, обозначающимся как LiveKernelEvent. Также они имеют цифровые коды, призванные облегчить поиск и устранение неисправностей.

Почему возникают ошибки оборудования? Если дословно перевести имя события Live Kernel Event, то получится «живое событие ядра» или «событие живого ядра». Это мало о чем говорит. Понятно только то, что ошибка возникает где-то на уровне ядра операционной системы. Т.е. причиной возникновения ошибки оборудования может быть все что угодно. Однако, судя по сообщения пользователей на тематических форумах, чаще всего проблемой являются драйверы устройств, а конкретно — графического адаптера (видеокарты). Они, к примеру, могли повредиться в результате выключения компьютера при сбоях в электроснабжении или действия вредоносных программ. Нередко причиной неработоспособности драйверов является их обновление, причем неважно — осуществлялось ли оно автоматически системой или специализированным ПО либо пользователем вручную. Вызываемые событием LiveKernelEvent ошибки могут возникать систематически при запуске ресурсоемких приложений, например — компьютерных игр, сильно нагружающих видеокарту и процессор. В этих случаях существует вероятность, что причиной являются аппаратные неполадки. Необязательно, что виновниками являются процессор, видеокарта, ОЗУ, материнская плата или жесткий диск. Это может быть и блок питания, который выдает недостаточно мощное электропитание для нормального функционирования отдельных компонентов ПК при сильной нагрузке на них. Также нельзя отметать вероятность возникновения данной ошибки по причине неправильной настройки конфигурации операционной системы. Это, например, могут быть конфликты на уровне драйверов, несовместимость запускаемых приложений с какими-либо отдельными компонентами ОС, действия пользовательских служб, что устанавливаются вместе с некоторыми программами, и многое другое.

Как определить точную причину ошибки оборудования? Хоть это не всегда возможно, но определить точную причину возникновению ошибок оборудования можно при помощи упомянутого вначале системного приложения Просмотр событий. Для этого требуется сначала узнать дату и время проблемного события при помощи Монитора стабильности системы, которые указаны напротив ошибки в нижней части окна (в подробных сведениях об ошибке также указаны дата и время):

Теперь запустим приложение Просмотр событий, что можно сделать при помощи команды eventvwr. Нажмите на клавиатуре клавиши Win + R, вставьте указанную команду в отобразившееся окно Выполнить и нажмите ОК:

Дальнейшие действия: В левой части окна приложения Просмотр событий раскройте раздел Журналы Windows и перейдите в подраздел Система:

В центре окна отобразятся все зафиксированные приложением системные события. Нам нужно найти то, которое совпадает с ошибкой из Монитора стабильности системы по времени. Легче всего это сделать путем фильтрации списка событий. Поэтому кликаем по элементу Фильтр текущего журнала в правой части окна. Это приведет к открытие дополнительного окна:

В окне Фильтровать текущий журнал в выпадающем списке Дата устанавливаем Настраиваемый диапазон. Откроется еще одно окно:

Напротив меню Начало и Конец выставляем Событие, а затем дату и время ошибки оборудования, зафиксированного Монитором стабильности системы. В нашем случае ошибка была зафиксирована 07.2023 в 22:54. По завершению ввода данных нажимаем ОК для фильтрации списка событий:

После фильтрации в приложении Просмотр событий осталось всего два события, зафиксированные в 29.07.2023 в 22:54 с разницей в 3 секунды. Первое — ошибка, второе — предупреждение.

Как можно заметить, источником ошибки является nvlddmkm, а в пояснении указано, что «Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден». Если изучить предупреждение, то выяснится, что nvlddmkm — это видеодрайвер, который перестал отвечать, но был успешно восстановлен:

Итак, при помощи приложения Просмотр событий нам удалось выяснить, что ошибка оборудования, зафиксированная Монитором стабильности системы, связана с драйвером видеокарты NVIDIA, а именно — с файлом nvlddmkm.sys (названия практически всех файлов драйверов NVIDIA начинаются с букв NV).

Как исправить ошибку LiveKernelEvent? К сожалению, универсального способа исправления ошибок LiveKernelEvent не существует. Все зависит от конкретной ситуации.

Переустановка драйвера Если удалось выяснить, какое устройство вызвало ошибку LiveKernelEvent, первым делом стоит попробовать переустановить его драйвер. Переустановка предполагает предварительное удаление установленного драйвера. Но прежде, конечно, стоит скачать последнюю версию драйвера с официального сайта производителя устройства (впрочем, можно воспользоваться какой-нибудь программой для автоматической установки драйверов, например, DriverHub. Кликните по иконке Этот компьютер (можно найти на рабочем столе или в Проводнике) правой кнопкой мыши и выберите пункт меню Свойства .

(можно найти на рабочем столе или в Проводнике) правой кнопкой мыши и выберите пункт меню . Отроется следующее окно:

Кликните по элементу Диспетчер устройств , как показано на скриншоте выше.

, как показано на скриншоте выше. В самом Диспетчере устройств будет отображен список устройств, установленных в компьютер. Найдите среди них то устройство, драйвер которого предстоит переустановить.

Кликните два раза мышкой по выбранному устройству (для примера будем удалять драйвер сетевой карты).

Откроется окно свойств устройства. Перейдите во вкладку Драйвер, затем кликните по кнопке Удалить и согласитесь на удаление.

Если в диалоговом окне отобразится сообщение Удалить программы драйверов для этого устройства, установите галочку напротив, потом жмите ОК. Теперь можно устанавливать скачанный драйвер (либо использовать программу для его автоматической установки).

Откат системы до точки восстановления Данная стандартная процедура может помочь исправить ряд проблем с программным обеспечением компьютера, если ошибка оборудования была вызвана им (особенно, если ошибки стали наблюдаться после установки каких-либо приложений или изменении критических настроек операционной системы). Делается это следующим образом: Открываем окно свойств системы (первый пункт в предыдущей инструкции) и кликаем по элементу Защита системы:

Во вкладке Защита системы отобразившегося окна нажимаем кнопку Восстановить.

Откроется новое окно, жмем в нем кнопку Далее.

На экране отобразится список доступных точек восстановления. Нам нужна та, что была создана раньше, чем зафиксирована ошибка LiveKernelEvent Монитором стабильности системы. Также отметим, что по каждой из точек восстановления можно получить информацию касательно программ и драйверов, которые будут удалены или восстановлены (зависит от того, какие драйверы и/или программы были удалены/установлены после создания точки восстановления). Для уточнения этой информации выделите одну из точек восстановления в списке и нажмите кнопку Поиск затрагиваемых программ.

Выбираем подходящую точку восстановления и нажимаем кнопку Далее. На последнем шаге останется кликнуть Готово.

Система приступит к откату, что потребует перезагрузку компьютера.

Проверка целостности системных файлов Процедура позволит проверить целостность системных файлов и восстановить их, если те были утеряны либо повреждены. Для ее запуска используется терминал PowerShell или командная строка Windows, запущенные от имени администратора. Приведем инструкции по работе с PowerShell: Кликните правой кнопкой мыши по значку меню Пуск и выберите из контекстного меню пункт Терминал Windows (Администратор):

В открывшееся окно впишите/скопируйте команду sfc /SCANNOW и нажмите клавишу Enter. Останется дождаться окончания процесса сканирования системных файлов.

После ввода команды, начнется проверка системы, по результатам которой найденные ошибки целостности, поддающиеся устранению, будут автоматически исправлены с сообщением «Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы и успешно их восстановила», а в случае их отсутствия на экране отобразится сообщение о том, что «Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности».



Остановка работы пользовательских служб Вместе с некоторыми программами на компьютер также могут устанавливаться службы. По сути, это обычные программы, но без видимых окон. Они, как правило, запускаются вместе с системой. Нередки случаи, когда та или иная пользовательская служба конфликтует с драйверами, какими-либо системными приложениями, системными службами и т.д. Все это также может приводить к возникновению ошибок оборудования. В операционных системах Windows есть функция, позволяющая выполнить, т.н. «чистую» загрузку ОС. Одна из опций этой функции позволяет загрузить систему без запуска пользовательских служб (а при необходимости и без системных): Откройте окно Выполнить нажатием клавиш Win + R, скопируйте в него команду msconfig и нажмите ОК:

В новом окне Конфигурация системы перейдите во вкладку Службы, установите галочку напротив пункта Не отображать службы Майкрософт, нажмите кнопку Отключить все, затем — ОК:

Перезагрузите компьютер.

При следующем включении ни одна из отключенных в коне Конфигурация системы служб не будет запущена.

Проверьте, не возникает ли ошибка оборудования в оснастке Монитор стабильности системы.

Если нет, вновь откройте окно Конфигурация системы, включите одну или несколько из отключенных служб, затем перезапустите компьютер.

Задача — найти ту службу, работа которой приводит к возникновению ошибок LiveKernelEvent, и отключить ее. Вместо отключения проблемной службы ее можно и вовсе удалить. Это позволит предотвратить повторный запуск службы программой, которая ее установила. Обычно при удалении этой программы удаляется и сама служба, но не всегда. Если после деинсталляции приложения установленная им служба по-прежнему остается в системе, ее можно удалить следующим образом: Сначала нам нужно определить имя удаляемой службы (не отображаемое имя, которое видно в окне Конфигурация системы, а имя, которое используется системой для запуска этой службы). Сделать это можно из приложения Службы. Для его запуска открываем окно Выполнить, вводим команду msc и нажимаем ОК:

В открывшемся окне ищем удаляемую службу. Для примера мы будем удалять службу, которая в окне Конфигурация системы именуется как Easy Anti-Cheat (Epic Online Services).

Кликаем по службе два раза мышкой — откроется дополнительное окно. Выделяем имя службы и копируем его в буфер обмена:

Далее запускаем командную строку от имени администратора, введя cmd в поиск, встроенный в меню Пуск:

В окно командной строки вводим команду sc delete <имя_службы>, заменив <имя_службы> на скопированное в буфер обмена имя удаляемой службы. В нашем случае команда будет иметь следующий вид: sc delete EasyAntiCheat_EOS

Если на экране отобразится сообщение SC DeleteService: успех, значит, служба была успешно удалена.