Где найти драйвера в Windows 10 и 11?

Драйверы — важная часть операционной системы. В процессе использования Windows часто возникает необходимость узнать, какие из них установлены в ОС, и определить их версии. Для этого есть разные способы. Рассмотрим некоторые из них, а также разберем основные методы обновления и установки драйверов.

Список устройств и драйверов Среди стандартных утилит Windows есть программа Диспетчер устройств. В ней можно просмотреть список доступных комплектующих и узнать версии их драйверов. Запустить приложение можно несколькими способами: 1. Кликнуть ПКМ по кнопке Пуск и выбрать пункт Диспетчер устройств в появившемся контекстном меню. 2. Найти программу в строке поиска на панели задач. 3. Щелкнуть правой кнопкой по значку Этот компьютер, выбрать пункт Управление и открыть Диспетчер устройств в левой колонке появившегося окна. 4. Запустить программу Выполнить с помощью сочетания клавиш Win и R, ввести команду devmgmt.msc и нажать Enter. Все устройства в списке рассортированы по категориям. Чтобы открыть более подробные сведения о компоненте, кликните по нему ПКМ и нажмите на пункт Свойства. В окне со свойствами информация рассортирована по вкладкам. В разделе Драйвер доступны сведения о ПО. Среди них версия, цифровая подпись и поставщик издания. В этой вкладке также можно удалить или отключить устройство при помощи соответствующих кнопок.

Место хранения файлов драйверов В Windows есть несколько папок, в которых находятся файлы установленных драйверов. Большинство из них хранятся в директории "drivers" по пути C: \Windows\System32. Некоторые также могут находиться в C: \Windows\System32\DriverStore\FileRepository.

Как обновить драйвер? Обновить драйвер в Windows можно в автоматическом режиме при помощи встроенных инструментов. Для этого нужно: 1. Запустить Диспетчер устройств любым удобным способом. 2. Найти нужное устройство, щелкнуть по нему правой кнопкой и нажать на строку Обновить драйвер. 3. В открывшемся окне выбрать параметр Автоматический поиск. Если есть загруженные файлы драйвера, можно выбрать пункт Найти драйверы и указать путь к ним. Если нет, следует выбрать первый вариант. 4. По окончанию процесса обновления закрыть окно и перезагрузить компьютер. Этот способ — наиболее простой метод обновления драйверов в Windows.

Как установить драйвера? Если устройство работает некорректно, скорее всего, драйвер на него отсутствует в системе. В таком случае нужно установить его актуальную версию. Обычно, если в ОС не драйвера от производителя, его функции выполняют стандартные компоненты от Microsoft. Они могут отображаться в Диспетчере устройств как Базовый видеоадаптер, Стандартный видеоадаптер и т. д. Рассмотрим три основных способа инсталляции драйвера в Windows.

1 способ — с CD/DVD-дисков В комплекте с новыми комплектующими ПК обычно присутствуют компакт-диски с ПО, необходимым для работы девайса. Если на вашем компьютере есть дисковод или вы имеете внешний привод, работающий через USB, то можете инсталлировать драйверы с этих носителей.

2 способ — с сайта производителя На сайтах производителей компьютерного железа можно получить последние версии драйверов. Для этого нужно найти свою модель устройства, выбрать издание для используемой ОС и скачать файл. После этого следует установить ПО и перезапустить компьютер. Найти драйверы также можно при помощи поиска в Интернете.