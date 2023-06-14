Где найти драйвера в Windows 10 и 11?

Драйверы — важная часть операционной системы. В процессе использования Windows часто возникает необходимость узнать, какие из них установлены в ОС, и определить их версии. Для этого есть разные способы. Рассмотрим некоторые из них, а также разберем основные методы обновления и установки драйверов.
Список устройств и драйверов
Среди стандартных утилит Windows есть программа Диспетчер устройств. В ней можно просмотреть список доступных комплектующих и узнать версии их драйверов. Запустить приложение можно несколькими способами:
1. Кликнуть ПКМ по кнопке Пуск и выбрать пункт Диспетчер устройств в появившемся контекстном меню.
2. Найти программу в строке поиска на панели задач.
3. Щелкнуть правой кнопкой по значку Этот компьютер, выбрать пункт Управление и открыть Диспетчер устройств в левой колонке появившегося окна.
4. Запустить программу Выполнить с помощью сочетания клавиш Win и R, ввести команду devmgmt.msc и нажать Enter.
Все устройства в списке рассортированы по категориям. Чтобы открыть более подробные сведения о компоненте, кликните по нему ПКМ и нажмите на пункт Свойства.
В окне со свойствами информация рассортирована по вкладкам. В разделе Драйвер доступны сведения о ПО. Среди них версия, цифровая подпись и поставщик издания. В этой вкладке также можно удалить или отключить устройство при помощи соответствующих кнопок.
Место хранения файлов драйверов
В Windows есть несколько папок, в которых находятся файлы установленных драйверов. Большинство из них хранятся в директории "drivers" по пути C: \Windows\System32. Некоторые также могут находиться в C: \Windows\System32\DriverStore\FileRepository.
Как обновить драйвер?
Обновить драйвер в Windows можно в автоматическом режиме при помощи встроенных инструментов. Для этого нужно:
1. Запустить Диспетчер устройств любым удобным способом.
2. Найти нужное устройство, щелкнуть по нему правой кнопкой и нажать на строку Обновить драйвер.
3. В открывшемся окне выбрать параметр Автоматический поиск. Если есть загруженные файлы драйвера, можно выбрать пункт Найти драйверы и указать путь к ним. Если нет, следует выбрать первый вариант.
4. По окончанию процесса обновления закрыть окно и перезагрузить компьютер.
Этот способ — наиболее простой метод обновления драйверов в Windows.
Как установить драйвера?
Если устройство работает некорректно, скорее всего, драйвер на него отсутствует в системе. В таком случае нужно установить его актуальную версию. Обычно, если в ОС не драйвера от производителя, его функции выполняют стандартные компоненты от Microsoft. Они могут отображаться в Диспетчере устройств как Базовый видеоадаптер, Стандартный видеоадаптер и т. д. Рассмотрим три основных способа инсталляции драйвера в Windows.
1 способ — с CD/DVD-дисков
В комплекте с новыми комплектующими ПК обычно присутствуют компакт-диски с ПО, необходимым для работы девайса. Если на вашем компьютере есть дисковод или вы имеете внешний привод, работающий через USB, то можете инсталлировать драйверы с этих носителей.
2 способ — с сайта производителя
На сайтах производителей компьютерного железа можно получить последние версии драйверов. Для этого нужно найти свою модель устройства, выбрать издание для используемой ОС и скачать файл. После этого следует установить ПО и перезапустить компьютер. Найти драйверы также можно при помощи поиска в Интернете.
3 способ — с помощью специальных утилит
В Интернете доступно множество программ, которые позволяют найти, скачать и установить необходимые драйвера автоматически. Самые популярные из них — DriverHub, Snappy Driver Installer, IObit Driver Booster и прочие.