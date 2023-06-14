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Инструкции 14.06.2023 3 минуты

Где найти драйвера в Windows 10 и 11?

Простые инструкции по поиску установленных на Windows 10 и 11 драйверов.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Драйверы — важная часть операционной системы. В процессе использования Windows часто возникает необходимость узнать, какие из них установлены в ОС, и определить их версии. Для этого есть разные способы. Рассмотрим некоторые из них, а также разберем основные методы обновления и установки драйверов.

Список устройств и драйверов

Среди стандартных утилит Windows есть программа Диспетчер устройств. В ней можно просмотреть список доступных комплектующих и узнать версии их драйверов. Запустить приложение можно несколькими способами:

1. Кликнуть ПКМ по кнопке Пуск и выбрать пункт Диспетчер устройств в появившемся контекстном меню.

Диспетчер устройств

2. Найти программу в строке поиска на панели задач.

3. Щелкнуть правой кнопкой по значку Этот компьютер, выбрать пункт Управление и открыть Диспетчер устройств в левой колонке появившегося окна.

Этот компьютер - Управление

4. Запустить программу Выполнить с помощью сочетания клавиш Win и R, ввести команду devmgmt.msc и нажать Enter.

devmgmt.msc

Все устройства в списке рассортированы по категориям. Чтобы открыть более подробные сведения о компоненте, кликните по нему ПКМ и нажмите на пункт Свойства.

Свойства

В окне со свойствами информация рассортирована по вкладкам. В разделе Драйвер доступны сведения о ПО. Среди них версия, цифровая подпись и поставщик издания. В этой вкладке также можно удалить или отключить устройство при помощи соответствующих кнопок.

Сведения о драйвере

Место хранения файлов драйверов

В Windows есть несколько папок, в которых находятся файлы установленных драйверов. Большинство из них хранятся в директории "drivers" по пути C: \Windows\System32. Некоторые также могут находиться в C: \Windows\System32\DriverStore\FileRepository.

Как обновить драйвер?

Обновить драйвер в Windows можно в автоматическом режиме при помощи встроенных инструментов. Для этого нужно:

1. Запустить Диспетчер устройств любым удобным способом.

2. Найти нужное устройство, щелкнуть по нему правой кнопкой и нажать на строку Обновить драйвер.

3. В открывшемся окне выбрать параметр Автоматический поиск. Если есть загруженные файлы драйвера, можно выбрать пункт Найти драйверы и указать путь к ним. Если нет, следует выбрать первый вариант.

Автоматический поиск драйверов

4. По окончанию процесса обновления закрыть окно и перезагрузить компьютер.

Этот способ — наиболее простой метод обновления драйверов в Windows.

Как установить драйвера?

Если устройство работает некорректно, скорее всего, драйвер на него отсутствует в системе. В таком случае нужно установить его актуальную версию. Обычно, если в ОС не драйвера от производителя, его функции выполняют стандартные компоненты от Microsoft. Они могут отображаться в Диспетчере устройств как Базовый видеоадаптер, Стандартный видеоадаптер и т. д. Рассмотрим три основных способа инсталляции драйвера в Windows.

1 способ — с CD/DVD-дисков

В комплекте с новыми комплектующими ПК обычно присутствуют компакт-диски с ПО, необходимым для работы девайса. Если на вашем компьютере есть дисковод или вы имеете внешний привод, работающий через USB, то можете инсталлировать драйверы с этих носителей.

2 способ — с сайта производителя

На сайтах производителей компьютерного железа можно получить последние версии драйверов. Для этого нужно найти свою модель устройства, выбрать издание для используемой ОС и скачать файл. После этого следует установить ПО и перезапустить компьютер. Найти драйверы также можно при помощи поиска в Интернете.

3 способ — с помощью специальных утилит

В Интернете доступно множество программ, которые позволяют найти, скачать и установить необходимые драйвера автоматически. Самые популярные из них — DriverHub, Snappy Driver Installer, IObit Driver Booster и прочие.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

DriverHub
DriverHub

Версия 2.3.7.0

Программа для установки и обновления драйверов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (147)
Driver Booster Free
Driver Booster Free

Версия 14.0.0

Программа для установки и обновления драйверов в Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (14)
Snappy Driver Installer
Snappy Driver Installer

Версия 1.26.1

Программа для установки и обновления драйверов

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)

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