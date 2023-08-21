Запуск драйвера для этого устройства заблокирован — почему и что делать?

Если в Диспетчере устройств перед названием того или иного устройства стоит восклицательный знак, это означает, что имеются проблемы с драйвером. Он либо вовсе не установлен, либо заблокирован операционной системой. В последнем случае при открытии окна свойств проблемного устройства в графе состояния можно увидеть следующее сообщение: "Запуск драйвера для этого устройства заблокирован, так как известно, что оно не может нормально работать под управлением Windows. Обратитесь к изготовителю для получения нового драйвера (Код 48)".





Разберемся, почему система блокирует запуск драйвера и что с этим делать.

Почему запуск драйвера заблокирован? Драйвер — вспомогательное программное обеспечение, служащее своеобразным мостом между операционной системой и устройством, по которому осуществляется обмен данными. Чтобы устройство могло нормально функционировать в системе, драйвер, как минимум, не должен содержать ошибок, а также функций, не поддерживаемых имеющейся версией операционной системы. Ошибки и проблемы с совместимостью — наиболее частые причины блокировки запуска драйвера. К числу ошибок также можно отнести и повреждение или отсутствие каких-либо файлов, причем не только в составе драйвера, но и в составе системы. Вообще, если упомянутые проблемы имеют место, Windows обычно сообщает, что драйвер для того или иного устройства попросту не установлен. Но в случае с Кодом 48 надо понимать, что система намеренно блокирует запуск драйвера. И чаще всего этого связано с несовместимостью оборудования с установленной версией ОС по причине устаревания первого. Впрочем, отчаиваться не стоит, т.к. всегда есть шанс запустить сильно устаревшее устройство на компьютере под управлением актуальной версии Windows.

Переустановка драйвера Наиболее эффективный, скажем так, естественный способ борьбы с ошибкой под Кодом 48 в Диспетчере устройств — переустановка драйвера. Для этого требуется удалить уже имеющийся. На примере удаления драйвера сетевой карты: В окне свойств устройства перейдите во вкладку Драйвер, затем кликните по кнопке Удалить устройство и согласитесь на удаление.

Если в диалоговом окне подтверждения удаления устройства отобразится пункт Попытка удалить драйвер для этого устройства, установите галочку напротив и только после жмите ОК. Теперь можно устанавливать удаленный драйвер заново. Но не стоит использовать для этого ту же версию, которую мы только что удалили, т.к. это ни к чему не приведет. Лучше скачать новую версию с официального сайта производителя оборудования. Если новой версии нет, можно попробовать установить предыдущую. Еще вариант — воспользоваться бесплатным менеджером драйверов DriverHub, который сам скачает и установит драйвер.

Если драйвер не удается удалить полностью Иногда при попытке удаления драйвера через Диспетчер устройств он, на деле, не удаляется. Это можно быстро проверить. Достаточно в окне Диспетчера устройств открыть меню Действие и выбрать пункт Обновить конфигурацию оборудования. Спустя пару секунд удаленное ранее устройство вновь отобразится в списке. И оно по-прежнему не будет работать по причине ошибки под Кодом 48.

В этом случае можно попробовать удалить файлы драйвера вручную. Но сразу отметим, что данная операция потребует предоставления полного доступа к одной из системных папок (чтобы можно было удалять из нее файлы) или использования другого способа удаления файлов из системных папок. Здесь мы это рассматривать не будем. В Диспетчере устройств открываем меню Вид и активируем опцию Драйверы по устройствам.

Теперь в Диспетчере под названием каждого устройства будет дополнительно отображаться имя драйвера. Например, драйвер сетевой карты, которую мы ранее удаляли для примера, имеет название oeminf (e1d68x64.inf).

Кликнем по названию драйвера два раза мышкой, затем — в новом окне — по кнопке Сведения. Откроется еще одно окно — Сведения о файлах драйверов.

Так, мы нашли файлы драйвера, которые следует удалить вручную. В нашем случае их всего два — inf и e1dmsg.dll .

и . Осталось найти и удалить эти файлы. Для их поиска удобно пользоваться программой Everything или аналогичной:



При помощи программы Everything мы выяснили, что файлы драйверов хранятся в системной папке по пути C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\e1d68x64.inf_amd64_b32d0891eb98aee4

Останется лишь удалить эти файлы (можно всю папку), а затем перезагрузить компьютер. Только не забываем делать резервную копию всего, что удаляем. Удаление "трудноудаляемых" драйверов вручную также можно осуществить при помощи терминала PowerShell. На нашем сайте есть отдельная статья на эту тему: Как удалить драйвер с компьютера на Windows 11?.

Ручная установка драйверов Если речь идет об устаревших устройствах, бывает довольно сложно найти драйвер, который можно было бы установить при помощи автоматического установщика (вроде setup.exe или install.exe). Зачастую такие драйверы распространяются в архивах, в составе которых присутствуют файлы с непонятными названиями и расширениями (как правило, .inf, .sys и .cat). Установка таких драйверов может быть осуществлена в ручном режиме. Самый простой способ: В скачанном архиве с драйвером должен присутствовать файл (или несколько) с расширением .inf — просто кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Установить:

Повторите то же самое со всеми остальными inf-файлами, если таковые присутствуют в скачанном архиве. Вручную драйвер можно установить и через Диспетчер устройств: Кликните правой кнопкой мыши по проблемному устройству и выберите пункт Обновить драйвер из контекстного меню:

В новом окне выберите Найти драйверы на этом компьютере.

Кликните по кнопке Обзор и укажите путь до папки, в которую распакован драйвер. Если внутри папки присутствуют подпапки, установите галочку напротив пункта Включая вложенные папки. Нажмите кнопку Далее и дождитесь окончания установки драйвера.

Если после нажатия кнопки Далее отображается сообщение о том, что Наиболее подходящие драйверы для данного устройства уже установлены, значит, старый драйвер по-прежнему не удален, устанавливаемый драйвер несовместим с системой или с устройством.



Откат драйвера Иногда устройство перестает работать после обновления драйверов. Обычно такое наблюдается при использовании программ для их автоматического обновления. Нельзя исключать аналогичные последствия и после срабатывания функции автоматического обновления Windows. Как бы там ни было, обновленный драйвер можно попробовать откатить. Делается это через все тот же Диспетчер устройств: В программе Диспетчер устройств найдите устройство, драйвер которого необходимо откатить, и кликните по его наименованию два раза мышкой — откроется окно свойств выбранного оборудования.

Перейдите во вкладку Драйвер. Если кнопка Откатить активна, нажмите ее.

На экране отобразится окно с предупреждением об откате драйвера, в котором может потребоваться указать причину данного действия — выберите любой вариант и нажмите Да.

Откат возможен только в случае, если операционная система зарегистрировала событие обновления программного обеспечения устройства. Если это не так, во вкладке Драйвер окна свойств устройства кнопка Откатить не будет активной. В этих случаях потребуется выполнить ручное удаление драйвера и его последующую установку. Далее рассмотрим дополнительные способы, которые могут помочь устранить проблему с блокировкой драйверы со стороны системы.

Отключение компонента Hyper-V Hyper-V — система аппаратной виртуализации от Microsoft, позволяющая на одном и том же компьютере запускать несколько ОС. Судя по сообщениям пользователей с тематических сайтов, активация Hyper-V в некоторых случаях может привести к неработоспособности сетевых адаптеров и некоторых других устройств. По умолчанию данный компонент отключен, но не помешает проверить, так ли это: Откройте меню Пуск и выполните в нем поиск по запросу "Включение или отключение компонентов Windows", затем кликните по элементу Включение или отключение компонентов Windows:

Откроется окно Компоненты Windows. Проверьте, установлена ли галочка напротив пункта Hyper-V. Если да, снимите ее и нажмите ОК.

Процесс отключения Hyper-V займет некоторое время, после чего компьютер будет перезагружен. После его включения останется проверить Диспетчер устройств. Если устройство по-прежнему не работает, вновь пробуем провести манипуляции с удалением и установкой драйвера.

Отключение контроля целостности памяти Контроль целостности памяти — одна из функций защиты устройств Windows на основе виртуализации. В некоторых случаях работа данной функции может негативно сказаться на работоспособности устройств, драйверы которых несовместимы с этой технологией. Для отключения контроля целостности памяти нужно проделать следующее (на примере ОС Windows 11): Откройте меню Пуск и выполните в нем поиск по запросу Безопасность Windows, затем кликните по элементу Безопасность Windows:

В отобразившемся окне перейдите в раздел Безопасность устройства:

В блоке Изоляция ядра кликните по элементу Сведения об изоляции ядра:

Переведите переключатель в положение Откл. под блоком Целостность памяти:

Перезагрузите компьютер и проверьте, не пропала ли ошибка в Диспетчере устройств.