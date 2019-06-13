Утилиты для установки и обновления драйверов

Установка и обновление драйверов в операционных системах Windows сегодня не являются сложными задачами. Эту задачу давно переложили на плечи специальных утилит — менеджеров драйверов. Рассмотрим наиболее популярные из них.

DriverHub Скачать DriverHub (подходит для 32 и 64-битных Windows 7, 8/8.1 и 10). Первое место в нашем обзоре DriverHub занял благодаря нескольким простым причинам: Это полностью бесплатная утилита (никаких ограничений по времени использования или количеству одновременно/последовательно устанавливаемых/обновляемых драйверов).

Отсутствие навязчивой рекламы и призывов установки дополнительных утилит в виде непрекращающихся уведомлений даже в тот момент, когда программа не запущена.

Максимально простой интерфейс и отсутствие лишнего функционала, не относящегося к работе с драйверами. А теперь про возможности DriverHub. Утилита делает ровно то, для чего она предназначена — устанавливает отсутствующие и обновляет устаревшие драйверы. Работать с ней очень просто: Запускаем сканирование системы: Дожидаемся завершения процесса сканирования (обычно около 15 секунд): Устанавливаем найденные программой отсутствующие и/или устаревшие драйверы: Конечно, не обязательно устанавливать все драйверы разом. DriverHub предоставляет возможность выбора конкретных устройств для установки/обновления их программного обеспечения. Достаточно включить режим эксперта: Теперь можно снять галочки с тех устройств, драйверы которых не будут обновляться/устанавливаться программой: Также DriverHub позволяет выбрать версию устанавливаемого ПО устройства (для открытия меню выбора версии нужно кликнуть по названию устройства): После выбора устройств и версий ПО останется нажать на кнопку "Установить". Менеджер DriverHub загрузит файлы с удаленного сервера и самостоятельно установит драйверы: Есть у программы и немного дополнительных удобных функций: Во вкладке "История загрузок" можно не просто посмотреть список когда-либо установленных из DriverHub драйверов, но и открыть местоположение архива на жестком диске, в котором хранятся установочные файлы: Если потребуется откатить драйвер до предыдущей версии, это можно сделать из вкладки "Восстановление" (применимо только к тем драйверам, что были обновлены при помощи DriverHub): А из вкладки "Полезные программы" можно быстро запустить системное приложение или открыть окно с настройками Windows: Рекомендуем новый материал: Программы для установки и обновления драйверов на ПК

Driver Booster Driver Booster — условно-бесплатная программа. В число бесплатных функций утилиты входит установка и обновление драйверов, чего достаточно для решения наших задач (но за раз программа не позволяет установить/обновить более 8 единиц ПО). Принцип работы программы тот же, что и у DriverHub: Жмем "Пуск" для запуска сканирования системы: Дожидаемся окончания процесса: Обновляем доступные драйверы (в отличие от DriverHub, Driver Booster позволяет сразу отмечать драйверы, которые необходимо установить/обновить): Дожидаемся окончания установки: Менеджер Driver Booster рассчитан, в первую очередь, на любителей компьютерных игр. Помимо самих драйверов, утилита также устанавливает и обновляет такие компоненты системы как "Microsoft .NET Framework" и "Microsoft Visual C++". В зависимости от видеокарты также устанавливаются и дополнительное ПО к видеодрайверу (например, PhysX от nVidia): Однако все вышеперечисленное и так доступно для бесплатного скачивания с официального сайта Microsoft и сайтов разработчиков видеокарт. Если приобрести PRO-версию Driver Booster, будут сняты ограничения по числу обновляемых драйверов и ПО, а также станут доступными следующие возможности: На наш взгляд более-менее полезным здесь выглядит функция "Устранение ошибок устройств". В данном случае речь идет о ситуациях, когда подключаемое к компьютеру оборудование не хочет ни в какую работать по причине программного сбоя драйвера или ошибок системы. Но функция бесполезна, если устройство имеет собственные внутренние программные или аппаратные неполадки. Также в Driver Booster имеются функции ускорения работы игр и системы: Снизу видны краткие описания обеих функций. "Ускорить игру" — это завершение работы программ и служб, не относящихся (по мнению программы) к игре. А вот функция "Оптимизировать систему" — это реклама другой программы от разработчика — "iObit Advanced SystemCare". Вообще все продукты этого разработчика можно посмотреть и скачать из вкладки "Центр действия": Во вкладке "Инструменты" размещены дополнительные функции программы: Каждую описывать не будем, но отметим функцию "Системная информация", позволяющая быстро получить разнообразную информацию о компьютере и системе:

DriverPack Solution DriverPack Solution — один из самых первых менеджеров драйверов, появившихся на просторах рунета. Утилита и сейчас пользуется широкой популярностью. Существует две ее версии — онлайн и оффлайн. Первая работает по принципу двух предыдущих менеджеров, т.е. устанавливаемые драйверы скачиваются из интернета. А оффлайн версия — это большой (на момент написания статьи — более 17 гигабайт) сборник архивированных драйверов, т.е. для их установки не требуется подключение к интернету. Но данная версия обычно используется выездными мастерами по ремонту ПК, поэтому мы не будем ее рассматривать. При первом запуске DriverPack Solution на экране отображается следующее окно: Рекомендуем сразу переключиться в режим эксперта (отмечено на изображении) для изменения некоторых настроек, иначе на компьютер помимо драйверов будут установлены спонсорские программы (Yandex.Browser и/или что-нибудь еще). В режиме эксперта сразу переходим в настройки и отключаем все ненужные функции (как минимум, установку "Драйверных утилит и полезных приложений"): В принципе, можно отключить вообще все дополнительные функции — они никак не влияют на установку драйверов и предназначены, скорее, для опытных пользователей (но все это на ваше усмотрение). В остальном DriverPack Solution аналогичен DriverHub и Driver Booster. Из вкладки "Установка драйверов" отмечаем нужные драйверы и запускаем их установку (обратим внимание, что утилита сканирует компьютер при запуске, т.е. не нужно запускать эту функцию вручную): Если вам все-таки понадобились какие-нибудь бесплатные программы на компьютер, переходите во вкладку "Установка программ" и кликайте по кнопке "Установить" напротив их названия: Если же вы хотите заполучить оффлайн-версию утилиту, ее можно скачать прямо из программы. Обратите внимание, что размер сборника можно сократить, отключив скачивание определенных категорий драйверов: И немного дополнительных функций (практически как у DriverHub) можно найти в выпадающем меню (правый верхний угол):