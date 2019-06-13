Утилиты для установки и обновления драйверов

Установка и обновление драйверов в операционных системах Windows сегодня не являются сложными задачами. Эту задачу давно переложили на плечи специальных утилит — менеджеров драйверов. Рассмотрим наиболее популярные из них.
DriverHub
Скачать DriverHub (подходит для 32 и 64-битных Windows 7, 8/8.1 и 10).
Первое место в нашем обзоре DriverHub занял благодаря нескольким простым причинам:
- Это полностью бесплатная утилита (никаких ограничений по времени использования или количеству одновременно/последовательно устанавливаемых/обновляемых драйверов).
- Отсутствие навязчивой рекламы и призывов установки дополнительных утилит в виде непрекращающихся уведомлений даже в тот момент, когда программа не запущена.
- Максимально простой интерфейс и отсутствие лишнего функционала, не относящегося к работе с драйверами.
А теперь про возможности DriverHub. Утилита делает ровно то, для чего она предназначена — устанавливает отсутствующие и обновляет устаревшие драйверы. Работать с ней очень просто:
- Запускаем сканирование системы:
- Дожидаемся завершения процесса сканирования (обычно около 15 секунд):
- Устанавливаем найденные программой отсутствующие и/или устаревшие драйверы:
Конечно, не обязательно устанавливать все драйверы разом. DriverHub предоставляет возможность выбора конкретных устройств для установки/обновления их программного обеспечения. Достаточно включить режим эксперта:
Теперь можно снять галочки с тех устройств, драйверы которых не будут обновляться/устанавливаться программой:
Также DriverHub позволяет выбрать версию устанавливаемого ПО устройства (для открытия меню выбора версии нужно кликнуть по названию устройства):
После выбора устройств и версий ПО останется нажать на кнопку "Установить". Менеджер DriverHub загрузит файлы с удаленного сервера и самостоятельно установит драйверы:
Есть у программы и немного дополнительных удобных функций:
- Во вкладке "История загрузок" можно не просто посмотреть список когда-либо установленных из DriverHub драйверов, но и открыть местоположение архива на жестком диске, в котором хранятся установочные файлы:
- Если потребуется откатить драйвер до предыдущей версии, это можно сделать из вкладки "Восстановление" (применимо только к тем драйверам, что были обновлены при помощи DriverHub):
- А из вкладки "Полезные программы" можно быстро запустить системное приложение или открыть окно с настройками Windows:
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Driver Booster
Driver Booster — условно-бесплатная программа. В число бесплатных функций утилиты входит установка и обновление драйверов, чего достаточно для решения наших задач (но за раз программа не позволяет установить/обновить более 8 единиц ПО).
Принцип работы программы тот же, что и у DriverHub:
- Жмем "Пуск" для запуска сканирования системы:
- Дожидаемся окончания процесса:
- Обновляем доступные драйверы (в отличие от DriverHub, Driver Booster позволяет сразу отмечать драйверы, которые необходимо установить/обновить):
- Дожидаемся окончания установки:
Менеджер Driver Booster рассчитан, в первую очередь, на любителей компьютерных игр. Помимо самих драйверов, утилита также устанавливает и обновляет такие компоненты системы как "Microsoft .NET Framework" и "Microsoft Visual C++". В зависимости от видеокарты также устанавливаются и дополнительное ПО к видеодрайверу (например, PhysX от nVidia):
Однако все вышеперечисленное и так доступно для бесплатного скачивания с официального сайта Microsoft и сайтов разработчиков видеокарт.
Если приобрести PRO-версию Driver Booster, будут сняты ограничения по числу обновляемых драйверов и ПО, а также станут доступными следующие возможности:
На наш взгляд более-менее полезным здесь выглядит функция "Устранение ошибок устройств". В данном случае речь идет о ситуациях, когда подключаемое к компьютеру оборудование не хочет ни в какую работать по причине программного сбоя драйвера или ошибок системы. Но функция бесполезна, если устройство имеет собственные внутренние программные или аппаратные неполадки.
Также в Driver Booster имеются функции ускорения работы игр и системы:
Снизу видны краткие описания обеих функций. "Ускорить игру" — это завершение работы программ и служб, не относящихся (по мнению программы) к игре. А вот функция "Оптимизировать систему" — это реклама другой программы от разработчика — "iObit Advanced SystemCare". Вообще все продукты этого разработчика можно посмотреть и скачать из вкладки "Центр действия":
Во вкладке "Инструменты" размещены дополнительные функции программы:
Каждую описывать не будем, но отметим функцию "Системная информация", позволяющая быстро получить разнообразную информацию о компьютере и системе:
DriverPack Solution
DriverPack Solution — один из самых первых менеджеров драйверов, появившихся на просторах рунета. Утилита и сейчас пользуется широкой популярностью. Существует две ее версии — онлайн и оффлайн. Первая работает по принципу двух предыдущих менеджеров, т.е. устанавливаемые драйверы скачиваются из интернета. А оффлайн версия — это большой (на момент написания статьи — более 17 гигабайт) сборник архивированных драйверов, т.е. для их установки не требуется подключение к интернету. Но данная версия обычно используется выездными мастерами по ремонту ПК, поэтому мы не будем ее рассматривать.
При первом запуске DriverPack Solution на экране отображается следующее окно:
Рекомендуем сразу переключиться в режим эксперта (отмечено на изображении) для изменения некоторых настроек, иначе на компьютер помимо драйверов будут установлены спонсорские программы (Yandex.Browser и/или что-нибудь еще).
В режиме эксперта сразу переходим в настройки и отключаем все ненужные функции (как минимум, установку "Драйверных утилит и полезных приложений"):
В принципе, можно отключить вообще все дополнительные функции — они никак не влияют на установку драйверов и предназначены, скорее, для опытных пользователей (но все это на ваше усмотрение).
В остальном DriverPack Solution аналогичен DriverHub и Driver Booster. Из вкладки "Установка драйверов" отмечаем нужные драйверы и запускаем их установку (обратим внимание, что утилита сканирует компьютер при запуске, т.е. не нужно запускать эту функцию вручную):
Если вам все-таки понадобились какие-нибудь бесплатные программы на компьютер, переходите во вкладку "Установка программ" и кликайте по кнопке "Установить" напротив их названия:
Если же вы хотите заполучить оффлайн-версию утилиту, ее можно скачать прямо из программы. Обратите внимание, что размер сборника можно сократить, отключив скачивание определенных категорий драйверов:
И немного дополнительных функций (практически как у DriverHub) можно найти в выпадающем меню (правый верхний угол):
Driver Genius
На просторах зарубежного интернета Driver Genius занимает топовые позиции во всевозможных рейтингах менеджеров драйверов. Хотя утилита известна и в рунете, однако отсутствие русского языка и необходимость приобретения лицензии для возможности использовании сверх лимита в 30 дней отпугивают отечественного пользователя. Но, как уж повелось, наиболее качественный софт — он платный.
Помимо выполнения своей основной функции Driver Genius способен решать еще две ключевые задачи, которые отсутствуют у большинства аналогов:
- Полный или выборочный бэкап (резервирования) всех установленных на компьютере драйверов. Это очень удобно в случаях, когда необходимо переустановить систему, а затем быстро установить те драйверы, которые уже имелись на компьютере. И для этого не нужно будет подключаться к интернету. Также можно быть уверенным, что устанавливаемые из бекапа драйверы — на 100% рабочие (конечно, при условии установки той же системы с тем же набором устройств).
Из вкладки "Driver Backup" создается резервная копия драйверов:
Из вкладки "Driver Restore" восстанавливается ранее созданных бэкап:
- Удаление драйверов. Driver Genius способен полностью (или почти) удалить из системы любой драйвер. Или даже все, если потребуется. Очень удобно при необходимости переустановки сбоящего драйвера, которых никак не хочет удаляться обычными способами.
А в остальном Driver Genius во многом аналогичен предыдущим менеджерам.
Запускаем сканирование:
Обновляем все или только нужные драйверы:
И нельзя пройти мимо дополнительных функций:
- Получение информации о компьютере.
- Автоматическое удаление более неиспользуемых, дублирующихся и неисправных драйверов.
- Функция скачивания драйвера сетевой платы под любую версию ОС Windows (если хотите переустановить ОС, можно будет заранее скачать под нее сетевой драйвер).
- Оптимизация настроек системы и твердотельных накопителей (SSD-винчестеров).
Менеджер Driver Genius действительно хорош, но за него придется заплатить:
Auslogics Driver Updater
Еще один условно-бесплатный менеджер драйверов, но уже с поддержкой русского языка. Как и Driver Genius, утилита имеет функцию резервирования установленного ПО устройств с возможностью последующего его восстановления.
При первом же запуске утилита Auslogics Driver Updater начинает сканирование компьютера для построения списка устройств:
Вроде бы все хорошо, но после сканирования видим следующую картину:
Т.е. обновить драйверы без приобретения лицензии никак не получится. Чтобы в этом удостоверится, попробуем кликнуть по любому из найденных драйверов:
Однако резервировать и восстанавливать драйверы можно и без покупки лицензии:
Уже хотя бы за это Auslogics Driver Updater стоит иметь на компьютере. Необходимость резервирования 100% рабочих драйверов для последующего их восстановления может потребоваться в любой момент.
А еще у Auslogics Driver Updater имеется один интересный момент:
Если снять эту галочку, утилита сможет скачивать и устанавливать на компьютер драйверы без цифровой подписи. Это особенно актуально для устаревших устройств и/или операционных систем. Драйверы под них, как правило, уже давно не поддерживаются, их лицензия не продлевается, а установка обычным способом вызывает ошибки.
И последний момент — при покупке Auslogics Driver Updater пользователь также получает программный инструментарий для защиты оборудования от сбоев и улучшения стабильности работы системы. По крайней мере, так написано в главном окне программы: