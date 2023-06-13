У драйвера стоит восклицательный знак — почему и что делать?

В Диспетчере устройств Windows около названия устройства может появляться желтый значок с восклицательным знаком. Он свидетельствует о наличии неполадок в работе драйвера. Сбои могут возникать из-за различных причин. Рассмотрим, почему появляется восклицательный знак и как исправить ошибку.

Почему появляется восклицательный знак? Возникновение восклицательного знака в Диспетчере устройств говорит о том, что в работе драйвера произошли сбои. Они могут быть вызваны следующими причинами: Установленное издание драйвера не совместимо с текущей версией Windows.

Файлы драйвера повреждены.

Драйвер отсутствует и его роль выполняют стандартные компоненты Windows, которые могут некорректно работать с устройством.

Используется устаревшая версия драйвера, неподходящая устройству или установленной редакции ОС. Это основные возможные причины неполадок драйвера, которые являются источником проблемы в большинстве случаев.

7 способов решения проблемы Причин возникновения сбоев драйверов много, поэтому решений проблемы существует несколько. Все они направлены на восстановление корректной работы ПО с помощью его обновления или переустановки. Разберем 7 методов устранения проблемы, которые помогают избавиться от нее в большинстве случаев. Расположим их в порядке от более простых к сложным.

Обновление драйвера Наиболее простой способ решения неполадки – обновление драйвера с помощью стандартной функции Windows. Она доступна в Диспетчере устройств и позволяет выполнить обновление автоматически. Чтобы воспользоваться ей, проследуйте инструкции: 1. Запустите Диспетчер устройств любым способом. Например, кликнув ПКМ по кнопке Пуск и выбрав программу в открывшемся меню. 2. Найдите проблемное устройство в списке, щелкните по нему правой кнопкой и нажмите на пункт Обновить драйвер. 3. В открывшемся мастере обновления выберите пункт Автоматический поиск. Если у вас есть файлы драйвера на жестком диске, вы можете нажать на строку Найти драйверы и указать путь к ним. Если их нет, выберите первый параметр. 4. Проследуйте дальнейшим инструкциям программы и по завершению процесса перезагрузите компьютер.

Обновление конфигурации В Диспетчере устройств есть функция обновления конфигурации устройств. С ее помощью можно получить новые сведения о текущем состоянии оборудования. Иногда ее применение позволяет избавиться от неполадок в работе драйвера. Чтобы воспользоваться этой функцией, выполните следующее: 1. Откройте Диспетчер устройств. 2. Найдите проблемное устройство, кликните по нему правой кнопкой и выберите параметр Удалить устройство. 3. Щелкните правой кнопкой по имени компьютера в верхней части окна и нажмите на пункт Обновить конфигурацию оборудования. После этого проверьте состояние устройства, которое отображалось некорректно. Возможно восклицательный знак исчезнет.

Загрузка новой версии драйвера Если использование стандартных средств ОС не помогло, стоит попробовать загрузить и установить драйверы самостоятельно. Один из вариантов – скачать их с сайта производителя устройства и инсталлировать в систему вручную. Найти их можно с помощью поиска в интернете. По возможности, следует скачивать драйверы только с официальных сайтов разработчиков, чтобы избежать возможного заражения вирусами или некорректной работы ПО. После их установки нужно обязательно перезагрузить ПК.

Переустановка драйвера с диска В комплекте с компьютерными комплектующими обычно идет диск с необходимым для устройства ПО. Если на вашем компьютере есть дисковод, вы можете установить официальные драйвера с этого CD/DVD. Вставьте диск в привод и выполните автозапуск. По окончанию установки нужно перезапустить компьютер.

Использование программ для установки драйверов Есть много программ, которые позволяют установить или обновить все необходимые драйвера в Windows автоматически. Они находят, загружают и инсталлируют нужные компьютеру компоненты с минимальным участием пользователя. Подобные приложения работают по схожему принципу. Пользователю нужно скачать программу, инсталлировать ее и начать сканирование. Затем отметить драйвера, которые будут установлены, запустить процесс и по его завершению перезагрузить компьютер. Яркий пример такой программы – DriverHub.

Обновление ОС В некоторых случаях причиной проблем с работой устройств становятся сбои операционной системы. При подозрении на это стоит обновить Windows, так как установка новых компонентов часто помогает устранить неполадки ОС. Для этого откройте Центр обновления и запустите поиск и установку актуальных дополнений.

Откат Windows до точки восстановления Если проблема возникла недавно и не встречалась ранее, то восстановление системы может помочь избавиться от нее. Откат Windows возможен только в случае, если соответствующая функция включена в ОС. Чтобы запустить восстановление, найдите меню Восстановление через поиск на строке задач и кликните на ссылку Запуск восстановления системы в открывшемся окне. Помните, что откат Windows может существенно изменить вид ОС.