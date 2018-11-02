Лучшие менеджеры драйверов для Windows

Менеджеры драйверов — масштабные программы, которые отвечают за поиск, подбор, установку и обновение драйверов на Windows. Отключение веб-камеры, невозможность запустить игру, отсутствие звучания в новых колонках — это в большинстве случаев связано с отсутсвием или устареванием драйверов.
Мы составили рейтинг лучших программ, с помощью которых можно установить и обновить драйвера на Windows.
DriverHub
DriverHub — один из лучших менеджеров драйверов. Здесь нет никаких лишних компонентов, а само ПО в установленном варианте весит чуть больше 50 МБ. Программа абсолютно бесплатная и русскоязычная, что делает ее доступной любому пользователю.
Положительные качества DriverHub:
- возможность поиска и обновления устаревших драйверов;
- возможность обнаружения отсутствующих драйверов;
- встроенный инструмент, позволяющий обновлять компоненты в автоматическом режиме;
- качественная поддержка продукта со стороны разработчиков (база ПО пополняется регулярно);
- наличие инструмента для восстановления в случае установки неподходящей версии драйвера;
- быстрое сканирование системы (в среднем, не более 30 секунд).
Программа DriverHub позволяет провести оперативное обнаружение и быструю установку недостающих системных элементов, а также осуществить непрерывную профилактику ОС, установив важные драйвера в автоматическом режиме.
Driver Booster
Driver Booster — менеджер драйверов, обладающий приятным пользовательским интерфейсом, множеством действительно полезных настроек, а также инструментами для ускорения игр и оптимизации работы ОС.
Программа полностью русифицирована. Основной набор функционала предоставляется бесплатно, но за использование PRO-версии нужно заплатить 990 рублей.
Что умеет Driver Booster:
- в автоматическом режиме искать недостающие/устаревшие компоненты;
- оптимизировать игровой процесс и работу ОС;
- находить недостающие среды и ПО (Visual C++, PhysX и прочие).
В утилите можно отрегулировать разные параметры: от настроек сети и сканирования, до шрифтов и автозапуска. Данный продукт активно поддерживается разработчиками, есть "человеческая" техподдержка. И самый главный плюс — отличные инструменты для исправления классических ошибок (ошибки сети, неправильное разрешение экрана, отсутствие звука и другие).
Несмотря на ограниченную версию и рекламу, Driver Booster — один из лучших менеджеров драйверов, подходящий и профессионалам, и начинающим пользователям.
Carambis Driver Updater
Carambis Driver Updater — комплексное и профессиональное ПО, относящееся к менеджерам драйверов. Распространяется данный менеджер платно: после установки необходимо приобрести ключ активации (стоимость составляет 250 рублей в месяц), после чего программа становится активной для использования.
После установки софт сам выполнит необходимые проверки и предоставит пользователю целый список необходимых для установки драйверов. Менеджер показывает 5 категорий (периферийные устройства, дисковые, экран и звук, сеть и системные компоненты), а также количество недостающих драйверов в каждом разделе.
Можно устанавливать отдельные драйвера, можно скачать и инсталлировать все обновления одним пакетом. В отличие от других менеджеров, Carambis Driver Updater не будет дополнительно устанавливать лишний софт, здесь не нужно "включать режим эксперта" и снимать лишние галочки.
DriverPack Solution
"Создан для админов, но понятен новичкам" — вполне исчерпывающее описание от разработчиков данного менеджера драйверов. DriverPack Solution — один из самых популярных инструментов в Рунете, позволяющий решать проблемы с устаревшими, неустановленными или "слетевшими" драйверами. Распространяется ПО бесплатно, есть русская версия, но внутри программы много навязчивой рекламы.
Утилита действительно будет очень полезна системным администраторам, ведь в интерфейс встроены инструмент для обнаружения и установки драйверов, около 20 полезных программ, панель для просмотра основных сведений о компьютере пользователя, а также ряд ссылок на системные конфигурации (электропитание, сеть, экран и прочее). Также есть онлайн-версия в формате Portable, которая не требует установки в систему.
Основной недостаток программы заключается в том, что в ней довольно много лишних элементов: как сторонних (браузеры, проигрыватели), так и собственных (DriverPack Cloud New, DriverPack Protect). В остальном, DriverPack Solution — добротный и качественный менеджер драйверов.
Snappy Driver Installer
Из-за устаревшего дизайна интерфейса может сложиться впечатление, что данный менеджер не вполне качественно справляется со своими задачами. Но дизайн — это единственный минус Snappy Driver Installer, потому что в работе он показывает себя на отлично.
Разработчики сделали две версии: SDI Full (оффлайн версия размером 16,7 ГБ) и SDI Lite (классический онлайн-установщик), обе переведены на русский язык. Последняя версия распространяется в виде Portable — нужно лишь распаковать архив. После запуска программа предлагает выбрать загрузку:
- загрузку SDI Full (полного набора драйверов);
- драйверов сетевых устройств;
- индексов (просмотр недостающих/устаревших драйверов).
Выбираем последний вариант, дожидаемся загрузки индексов и пользуемся программой, как классическим менеджером.
Snappy Driver Installer — удачный бесплатный продукт для работы с драйверами. В менеджере драйверов нет лишней рекламы, предоставляется полная информация об устанавливаемом ПО, реализована возможность создания точки восстановления.
SlimDrivers
SlimDrivers — зарубежный и англоязычный продукт (официальный партнер Microsoft), предназначенный для поиска и установки недостающих (обновления устаревших) драйверов, а также удаления нефункционирующих компонентов в системе Windows. Новая версия программы распространяется платно: 1375 рублей за годовую лицензию.
Несмотря на то, что софт платный, SlimDrivers — удобный менеджер драйверов. Он способен моментально просканировать систему, определить недостающие компоненты и распределить драйвера по категориям:
- устаревший драйвера — рекомендуется срочно обновить;
- свежие версии — рекомендуется обновить для улучшения работы устройств в системе;
- системные драйвера — рекомендуется обновить для улучшения работы ОС.
В программе SlimDrivers есть довольно много настроек. Обновление программы, автозапуск, автоматическое сканирование, бэкап системы, бэкап отдельных драйверов, настройка таймера для запуска сканирования — все это делает SlimDrivers вполне качественным и профессиональным инструментом для работы с драйверами.
Посоветовать какой-то отдельный менеджер драйверов сложно — каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Но со своей основной задачей — поиском и обновлением драйверов — эти программы справляются хорошо.