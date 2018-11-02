Лучшие менеджеры драйверов для Windows

Менеджеры драйверов — масштабные программы, которые отвечают за поиск, подбор, установку и обновение драйверов на Windows. Отключение веб-камеры, невозможность запустить игру, отсутствие звучания в новых колонках — это в большинстве случаев связано с отсутсвием или устареванием драйверов.

Мы составили рейтинг лучших программ, с помощью которых можно установить и обновить драйвера на Windows.

DriverHub DriverHub — один из лучших менеджеров драйверов. Здесь нет никаких лишних компонентов, а само ПО в установленном варианте весит чуть больше 50 МБ. Программа абсолютно бесплатная и русскоязычная, что делает ее доступной любому пользователю. Положительные качества DriverHub: возможность поиска и обновления устаревших драйверов;

возможность обнаружения отсутствующих драйверов;

встроенный инструмент, позволяющий обновлять компоненты в автоматическом режиме;

качественная поддержка продукта со стороны разработчиков (база ПО пополняется регулярно);

наличие инструмента для восстановления в случае установки неподходящей версии драйвера;

быстрое сканирование системы (в среднем, не более 30 секунд). Программа DriverHub позволяет провести оперативное обнаружение и быструю установку недостающих системных элементов, а также осуществить непрерывную профилактику ОС, установив важные драйвера в автоматическом режиме.

Driver Booster Driver Booster — менеджер драйверов, обладающий приятным пользовательским интерфейсом, множеством действительно полезных настроек, а также инструментами для ускорения игр и оптимизации работы ОС. Программа полностью русифицирована. Основной набор функционала предоставляется бесплатно, но за использование PRO-версии нужно заплатить 990 рублей. Что умеет Driver Booster: в автоматическом режиме искать недостающие/устаревшие компоненты;

оптимизировать игровой процесс и работу ОС;

находить недостающие среды и ПО (Visual C++, PhysX и прочие). В утилите можно отрегулировать разные параметры: от настроек сети и сканирования, до шрифтов и автозапуска. Данный продукт активно поддерживается разработчиками, есть "человеческая" техподдержка. И самый главный плюс — отличные инструменты для исправления классических ошибок (ошибки сети, неправильное разрешение экрана, отсутствие звука и другие). Несмотря на ограниченную версию и рекламу, Driver Booster — один из лучших менеджеров драйверов, подходящий и профессионалам, и начинающим пользователям.

DriverPack Solution "Создан для админов, но понятен новичкам" — вполне исчерпывающее описание от разработчиков данного менеджера драйверов. DriverPack Solution — один из самых популярных инструментов в Рунете, позволяющий решать проблемы с устаревшими, неустановленными или "слетевшими" драйверами. Распространяется ПО бесплатно, есть русская версия, но внутри программы много навязчивой рекламы. Утилита действительно будет очень полезна системным администраторам, ведь в интерфейс встроены инструмент для обнаружения и установки драйверов, около 20 полезных программ, панель для просмотра основных сведений о компьютере пользователя, а также ряд ссылок на системные конфигурации (электропитание, сеть, экран и прочее). Также есть онлайн-версия в формате Portable, которая не требует установки в систему. Основной недостаток программы заключается в том, что в ней довольно много лишних элементов: как сторонних (браузеры, проигрыватели), так и собственных (DriverPack Cloud New, DriverPack Protect). В остальном, DriverPack Solution — добротный и качественный менеджер драйверов.

Snappy Driver Installer Из-за устаревшего дизайна интерфейса может сложиться впечатление, что данный менеджер не вполне качественно справляется со своими задачами. Но дизайн — это единственный минус Snappy Driver Installer, потому что в работе он показывает себя на отлично. Разработчики сделали две версии: SDI Full (оффлайн версия размером 16,7 ГБ) и SDI Lite (классический онлайн-установщик), обе переведены на русский язык. Последняя версия распространяется в виде Portable — нужно лишь распаковать архив. После запуска программа предлагает выбрать загрузку: загрузку SDI Full (полного набора драйверов);

драйверов сетевых устройств;

индексов (просмотр недостающих/устаревших драйверов). Выбираем последний вариант, дожидаемся загрузки индексов и пользуемся программой, как классическим менеджером. Snappy Driver Installer — удачный бесплатный продукт для работы с драйверами. В менеджере драйверов нет лишней рекламы, предоставляется полная информация об устанавливаемом ПО, реализована возможность создания точки восстановления.