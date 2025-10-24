Driver Easy — программа для автоматической установки и обновления драйверов через интернет. Это условно-бесплатное приложение (в бесплатной версии имеются функциональные ограничения) для операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.
Зачем нужна программа Driver Easy?
Основная функция программы Driver Easy — обновление устаревших и установка отсутствующих драйверов от всех существующих разновидностей компьютерных устройств:
- Аудио- и видеокарты.
- Проводные и беспроводные (Wi-Fi) сетевые адаптеры.
- Чипсеты и другие встроенные в материнские платы устройства.
- Различные PCI-устройства (например, внешние аудиокарты или ТВ-тюнеры, подключающиеся к PCI-шине материнской платы).
- Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ).
- Беспроводные Bluetooth и проводные USB-устройства (мышки, клавиатуры, игровые контроллеры, веб-камеры и пр.).
- Оптические DVD/CD/Blu-ray-приводы.
- Кассовые сканеры штрих-кодов и другое компьютерное оборудование.
Помимо установки и обновления драйверов, программа Driver Easy также имеет дополнительные функции:
- Создание резервных копий установленных на компьютер драйверов и последующее их восстановление.
- Удаление драйверов.
- Вывод на экран информации (технические данные, модель, производитель и прочие сведения) о процессоре, материнской плате, оперативной памяти и графическом адаптере.
Как пользоваться программой Driver Easy?
Процесс использования программы платной и бесплатной версий программы Driver Easy немного отличается из-за функциональных ограничений последней. Вот инструкция по использованию платной версии (см. пронумерованные скриншоты):
- Во вкладке Scan нужно кликнуть по кнопке Scan Now, чтобы программа приступила к сканированию компьютера на предмет отсутствующих и устаревших драйверов.
- Ожидаем завершения сканирования.
- Далее программа выведет на экран список отсутствующих и/или устаревших драйверов. Можно обновить/установить их все разом либо только некоторые из них (для этого нужно предварительно отметить нужные драйверы галочками). Нажимаем кнопку Update All в правом нижнем углу.
- На следующим шаге Driver Easy предложит создать контрольную точку восстановления системы на случай, если установка/обновление драйверов приведет к каким-либо проблемам с компьютером или отдельным устройством. Если выбрать вариант Manually Create, то контрольная точка восстановления создана не будет (предполагается, что пользователь создал ее вручную). Кликаем в этом окне по кнопке Continue.
- Далее программа приступит к скачиванию драйверов из интернета — нужно просто дождаться завершения процесса.
- По завершению скачивания кликаем по кнопке Continue, и программа приступит к установке/обновлению драйверов.
Если используется бесплатная версия Driver Easy, следует учитывать следующие моменты:
- В бесплатной версии Driver Easy не получится обновить все драйверы разом, а лишь по одному, т.е. вместо нажатия кнопки Update All на 3-м шаге, следует нажимать кнопку Update напротив названия драйвера.
- Контрольную точку восстановления бесплатная версия также не создает. Поэтому на 4-м шаге следует выбрать вариант Manually Create.
- Кроме того, бесплатная версия не позволяет устанавливать драйверы в автоматическом режиме. На 6-м шаге придется выбрать вариант Manually Install. По нажатию кнопки Continue будет открыта папка, в которую был скачан драйвер. Однако в этой папке может не оказаться привычного файла Install.exe или любого другого исполнимого EXE-файла, который можно было бы запустить. Но вместо него точно будет присутствовать файл с расширением «.inf». Нужно просто кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать из выпадающего меню пункт Установить, как это показано на приложенном к статье скриншоте №7, и драйвер будет установлен.