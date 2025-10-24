Driver Easy — программа для автоматической установки и обновления драйверов через интернет. Это условно-бесплатное приложение (в бесплатной версии имеются функциональные ограничения) для операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Driver Easy?

Основная функция программы Driver Easy — обновление устаревших и установка отсутствующих драйверов от всех существующих разновидностей компьютерных устройств:

Аудио- и видеокарты.

Проводные и беспроводные (Wi-Fi) сетевые адаптеры.

Чипсеты и другие встроенные в материнские платы устройства.

Различные PCI-устройства (например, внешние аудиокарты или ТВ-тюнеры, подключающиеся к PCI-шине материнской платы).

Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ).

Беспроводные Bluetooth и проводные USB-устройства (мышки, клавиатуры, игровые контроллеры, веб-камеры и пр.).

Оптические DVD/CD/Blu-ray-приводы.

Кассовые сканеры штрих-кодов и другое компьютерное оборудование.

Помимо установки и обновления драйверов, программа Driver Easy также имеет дополнительные функции:

Создание резервных копий установленных на компьютер драйверов и последующее их восстановление.

Удаление драйверов.

Вывод на экран информации (технические данные, модель, производитель и прочие сведения) о процессоре, материнской плате, оперативной памяти и графическом адаптере.

Как пользоваться программой Driver Easy?

Процесс использования программы платной и бесплатной версий программы Driver Easy немного отличается из-за функциональных ограничений последней. Вот инструкция по использованию платной версии (см. пронумерованные скриншоты):

Во вкладке Scan нужно кликнуть по кнопке Scan Now, чтобы программа приступила к сканированию компьютера на предмет отсутствующих и устаревших драйверов. Ожидаем завершения сканирования. Далее программа выведет на экран список отсутствующих и/или устаревших драйверов. Можно обновить/установить их все разом либо только некоторые из них (для этого нужно предварительно отметить нужные драйверы галочками). Нажимаем кнопку Update All в правом нижнем углу. На следующим шаге Driver Easy предложит создать контрольную точку восстановления системы на случай, если установка/обновление драйверов приведет к каким-либо проблемам с компьютером или отдельным устройством. Если выбрать вариант Manually Create, то контрольная точка восстановления создана не будет (предполагается, что пользователь создал ее вручную). Кликаем в этом окне по кнопке Continue. Далее программа приступит к скачиванию драйверов из интернета — нужно просто дождаться завершения процесса. По завершению скачивания кликаем по кнопке Continue, и программа приступит к установке/обновлению драйверов.

Если используется бесплатная версия Driver Easy, следует учитывать следующие моменты: