SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Driver Easy

Driver Easy

Программа для автоматической установки драйверов

2,8 (5)
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Актуальная версия 7.2.2.6490
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История изменений

Версия 7.2.2.6490

  • Добавлена опция «Get early access to updates»
  • Добавлена функция «Force install this driver…»
  • Улучшен перевод на итальянский и другие языки
  • Исправлены некоторые сбои при обновлении драйверов
  • Исправлены другие мелкие ошибки
Предыдущие версии (2)
  1. Версия 7.2.1.6390
    • Улучшен вывод сообщений о сбое обновления драйверов.
    • Исправлены проблемы при обновлении некоторых драйверов.
    • Исправлена ошибка Oops.
  2. Версия 7.2.1.6251
    • Добавлена возможность просматривать сразу всю историю установленных и обновлённых драйверов.
    • Улучшены процесс обновления драйверов и отображение результатов.
    • Исправлена ошибка закрытия окна на устройствах с сенсорным экраном.

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Оценки программы

2,8

5 оценок Оценок пока нет

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