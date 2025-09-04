Opera — популярный браузер, созданный на основе движка WebKit. Интернет-обозреватель отвечает всем современным требованиям сетевой безопасности, обеспечивает комфортный серфинг в сети, что обусловлено гибкостью пользовательского интерфейса и наличием множества полезных функций.
Браузер рекомендован для использования на компьютерах с разными ОС. Имеет поддержку русского и ряда других языков. Есть версии для Android и iOS.
БРАУЗЕР OPERA
Благодаря функционалу WebKit браузер Opera дополнился новыми возможностями. Основной упор, по словам разработчика, был сделан на скорость открытия веб-страниц и обработки мультимедийного контента — основные критерии, которые волнуют пользователей.
Гибкий пользовательский интерфейс
При первом запуске браузера пользователя встречает стартовая страница (настраиваемая экспресс-панель), обеспечивающая следующими возможностями:
- Поиск информации в сети при помощи поисковой панели с функцией автодополнения текста и возможностью выбора поисковой системы.
- Переход по добавленным на экспресс-панель ссылкам (пользователь сам определяет количество закрепленных здесь ссылок).
- Просмотр новостной ленты с автоматически обновляемыми ссылками на публикации с различных источников. Пользователь может добавить новые источники для получения с них информационного контента. При необходимости всю новостную ленту можно и вовсе убрать.
- Работа с разнообразными расширениями, которые пользователь может в любой момент добавлять или удалять. Разработчики предлагают установку сотен различных тематических расширений, многие из которых проецируются на экспресс-панель.
- Возможность смены темы оформления и/или заставки экспресс-панели.
Отдельно отметим функциональную «Боковую панель Opera». В первоначальном варианте оформления в нее включены следующие элементы:
- Веб-версии мессенджеров Whatsapp и ВКонтакте. При авторизации в той или иной соцсети/мессенджере Opera будет отображать уведомления о новых сообщениях, обеспечит возможностью обмена сообщениями, передачей файлов и т.д.
- Элемент «Быстрый поиск», при помощи которого можно быстро найти нужную информацию в сети, не переходя на сайт поисковой системы, без необходимости открытия экспресс-панели или использования адресной строки.
- Элемент «Снимок», позволяющий сделать скриншот всей или части страницы открытого сайта. Будет актуально для тех, кто не знаком с другими программами для создания скриншотов.
- Быстрый переход в раздел истории посещенных страниц, а также настроек новостной ленты и закладок.
Как и все прочее в пользовательском интерфейсе, «Боковая панель» может быть отредактирована пользователем по собственному усмотрению.
Из прочих возможностей и особенностей браузера отметим:
- Многовкладочный интерфейс, использование адресной строки в качестве поисковой панели, отображение миниатюр вкладок при наведении курсора мыши, сохранение паролей и веб-форм, наличие приватного режима работы и все прочие стандартные функции современных браузеров.
- Настраиваемые горячие клавиши и управление жестами мыши.
- Настройка шрифтов, кодировки и прочих особенностей контента на сайтах.
- Поддержка технологии «Chromecast» для возможности передачи содержимого браузера на Smart-TV.
- И многое другое.
Встроенный сетевой функционал Opera
В первоначальный набор сетевых функций браузера включены следующие компоненты:
- Блокировщик рекламы. Еще одна полезнейшая функция, позволяющая блокировать рекламу на веб-страницах.
- Синхронизация данных во всех браузерах Opera, авторизованных на сервисе «Мой Flow». Т.е. пользователь может синхронизировать историю, пароли и т.д. между настольной и мобильной версиями браузерами, подключенных к одному аккаунту Flow.
- Поддержка технологии WebRTC, обеспечивающая возможностью совершения видео- и аудиозвонков прямо в браузере.
- Функция «Opera Turbo», обеспечивающая максимально возможную скорость открытия страниц и экономию трафика путем сжатия содержимого веб-страниц (сжатие осуществляется на удаленном сервере).
- Инструменты разработчика с возможностью изменения кода веб-страниц "на лету", отправкой команд через терминал и другое.
В большинстве других браузеров подобные функции представлены частично либо полностью отсутствуют, хотя все они доступны в виде расширений. В случае с Opera пользователю не придется ничего устанавливать — все самое необходимое уже включено в первоначальный функционал.
Дополнительные функции конфиденциальности и безопасности
Помимо вышеперечисленных функций обеспечения конфиденциальности и безопасности, в браузере Opera предусмотрен дополнительный функционал:
- Отключение функции автоподстановки поисковых запросов.
- Включение запрета на отслеживание исходящего трафика.
- Блокировка доступа сайтам к сохраненным в браузере способам электронной олпаты и банковским картам.
- Встроенная защита от вредоносных сайтов.
- Принудительное завершение работы зависших вкладок при помощи встроенного диспетчера задач.
- Возможность выборочной блокировки любого типа контента и функционала — куки, изображения, JavaScript, доступ к камере, микрофону, местоположению и многое другое.
Именно благодаря всему этому браузер Opera остается одним из самых востребованных в мире, даже несмотря на критику со стороны некоторых пользователей в связи с переходом на новый движок.