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Opera

Opera

Быстрый и современный браузер для Windows

3,2 (44)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 137.0.6036.63
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История изменений

Версия 137.0.6036.63

Предыдущие версии (2)
  1. Версия 137.0.6036.39
  2. Версия 136.0.6008.52
    • Встроенный VPN теперь может автоматически подключаться при подключении к общедоступной сети Wi‑Fi.
    • Chromium обновлён до версии 152.0.7977.130 с актуальными исправлениями безопасности.
    • Исправлены два сбоя браузера, появившиеся после предыдущего выпуска.
    • Исправлено восстановление Split Screen, созданного из Tab Islands, после перезапуска браузера.
    • В Windows возвращено контекстное меню вкладок при щелчке ниже списка вертикальных вкладок.
    • Исправлено получение новых правил защиты при вставке данных.

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Оценки программы

3,2

44 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Opera

1 отзыв

Андрей

Кто-то ещё пользуется оперой?
Люди, на дворе 21-й век, какая опера???