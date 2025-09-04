Opera — популярный браузер, созданный на основе движка WebKit. Интернет-обозреватель отвечает всем современным требованиям сетевой безопасности, обеспечивает комфортный серфинг в сети, что обусловлено гибкостью пользовательского интерфейса и наличием множества полезных функций.

Браузер рекомендован для использования на компьютерах с разными ОС. Имеет поддержку русского и ряда других языков. Есть версии для Android и iOS.

БРАУЗЕР OPERA

Благодаря функционалу WebKit браузер Opera дополнился новыми возможностями. Основной упор, по словам разработчика, был сделан на скорость открытия веб-страниц и обработки мультимедийного контента — основные критерии, которые волнуют пользователей.

Гибкий пользовательский интерфейс

При первом запуске браузера пользователя встречает стартовая страница (настраиваемая экспресс-панель), обеспечивающая следующими возможностями:

Поиск информации в сети при помощи поисковой панели с функцией автодополнения текста и возможностью выбора поисковой системы.

Переход по добавленным на экспресс-панель ссылкам (пользователь сам определяет количество закрепленных здесь ссылок).

Просмотр новостной ленты с автоматически обновляемыми ссылками на публикации с различных источников. Пользователь может добавить новые источники для получения с них информационного контента. При необходимости всю новостную ленту можно и вовсе убрать.

Работа с разнообразными расширениями, которые пользователь может в любой момент добавлять или удалять. Разработчики предлагают установку сотен различных тематических расширений, многие из которых проецируются на экспресс-панель.

Возможность смены темы оформления и/или заставки экспресс-панели.

Отдельно отметим функциональную «Боковую панель Opera». В первоначальном варианте оформления в нее включены следующие элементы:

Веб-версии мессенджеров Whatsapp и ВКонтакте. При авторизации в той или иной соцсети/мессенджере Opera будет отображать уведомления о новых сообщениях, обеспечит возможностью обмена сообщениями, передачей файлов и т.д.

Элемент «Быстрый поиск», при помощи которого можно быстро найти нужную информацию в сети, не переходя на сайт поисковой системы, без необходимости открытия экспресс-панели или использования адресной строки.

Элемент «Снимок», позволяющий сделать скриншот всей или части страницы открытого сайта. Будет актуально для тех, кто не знаком с другими программами для создания скриншотов.

Быстрый переход в раздел истории посещенных страниц, а также настроек новостной ленты и закладок.

Как и все прочее в пользовательском интерфейсе, «Боковая панель» может быть отредактирована пользователем по собственному усмотрению.

Из прочих возможностей и особенностей браузера отметим:

Многовкладочный интерфейс, использование адресной строки в качестве поисковой панели, отображение миниатюр вкладок при наведении курсора мыши, сохранение паролей и веб-форм, наличие приватного режима работы и все прочие стандартные функции современных браузеров.

Настраиваемые горячие клавиши и управление жестами мыши.

Настройка шрифтов, кодировки и прочих особенностей контента на сайтах.

Поддержка технологии «Chromecast» для возможности передачи содержимого браузера на Smart-TV.

И многое другое.

Встроенный сетевой функционал Opera

В первоначальный набор сетевых функций браузера включены следующие компоненты:

Блокировщик рекламы. Еще одна полезнейшая функция, позволяющая блокировать рекламу на веб-страницах.

Синхронизация данных во всех браузерах Opera, авторизованных на сервисе «Мой Flow». Т.е. пользователь может синхронизировать историю, пароли и т.д. между настольной и мобильной версиями браузерами, подключенных к одному аккаунту Flow.

Поддержка технологии WebRTC, обеспечивающая возможностью совершения видео- и аудиозвонков прямо в браузере.

Функция «Opera Turbo», обеспечивающая максимально возможную скорость открытия страниц и экономию трафика путем сжатия содержимого веб-страниц (сжатие осуществляется на удаленном сервере).

Инструменты разработчика с возможностью изменения кода веб-страниц "на лету", отправкой команд через терминал и другое.

В большинстве других браузеров подобные функции представлены частично либо полностью отсутствуют, хотя все они доступны в виде расширений. В случае с Opera пользователю не придется ничего устанавливать — все самое необходимое уже включено в первоначальный функционал.

Дополнительные функции конфиденциальности и безопасности

Помимо вышеперечисленных функций обеспечения конфиденциальности и безопасности, в браузере Opera предусмотрен дополнительный функционал:

Отключение функции автоподстановки поисковых запросов.

Включение запрета на отслеживание исходящего трафика.

Блокировка доступа сайтам к сохраненным в браузере способам электронной олпаты и банковским картам.

Встроенная защита от вредоносных сайтов.

Принудительное завершение работы зависших вкладок при помощи встроенного диспетчера задач.

Возможность выборочной блокировки любого типа контента и функционала — куки, изображения, JavaScript, доступ к камере, микрофону, местоположению и многое другое.

Именно благодаря всему этому браузер Opera остается одним из самых востребованных в мире, даже несмотря на критику со стороны некоторых пользователей в связи с переходом на новый движок.