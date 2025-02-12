Приложение Advanced System Care предназначено для оптимизации работы компьютеров под управлением ОС Windows от XP до 10 версии. В основную задачу программы входит увеличение производительности ПК путем исправления ошибок и очистки реестра, удаления скопившегося мусора на жестком диске (временные файлы, недействующие ярлыки, кэш браузеров и т.п.), шпионского/вредоносного ПО, оптимизации системных настроек и параметров. Кроме того, программа помогает защитить компьютер от внешних угроз. Хоть она и не является полноценной заменой антивируса, однако может дополнительно увеличить защиту системы.

Функции программы Advanced System Care

Комплекс утилит Advanced System Care обеспечивает следующим функционалом:

Очистка и оптимизация работы системы. Приложение сканирует реестр, системные и пользовательские директории, удаляя мусор, исправляя различные ошибки и т.д. Все это позволяет увеличить производительность ОС.

Ускорение производительности. Путем управления текущими процессами, оптимизации работы системных служб и драйверов, контроля работы оперативной памятью, сетевыми адаптерами и прочими устройствами программа Advanced System Care способна повысить производительность выполнения системой различных задач. Например, режим «Турбо Ускорение» позволяет временно отключать те или иные системные/несистемные службы и процессы для увеличения производительности игр или максимальной экономии электроэнергии на ноутбуках.

Защита системы. В приложение встроена функция Face-ID (для работы требуется камера), имеется функционал, блокирующий отслеживание сайтами поведение пользователя в сети, отключающий навязчивую рекламу, предупреждающий проникновение вредоносных сетевых скриптов на компьютер. Имеется и ряд других защитных механизмов.

В приложении Advanced System Care также предусмотрены отдельно устанавливаемые инструменты, обеспечивающие пользователя дополнительными удобными возможностями. Например:

IObit Unistaller. Утилита, предназначенная для полного удаления программ с компьютера.

Smart Defrag. Приложение для дефрагментации винчестера.

MyWin Утилита, разработанная эксклюзивно для Windows 10, и предоставляющая дополнительные инструменты для увеличения производительности системы и устранения ошибок.

Доктор диска. Приложение, позволяющее считать техническую информацию с жестких дисков, обнаружить ошибки в файловой системе и т.д.

Сервисные утилиты для ускорения работы интернет-браузеров.

Ряд утилит для автоматического поиска и установки драйверов устройств, обновления установленных на ПК программ.

Платная и бесплатная версии Advanced System Care

Программа Advanced System Care распространяется в двух вариантах — по бесплатной (FREE) и платной (PRO) лицензии. Отличие между PRO и FREE заключается в функциональных возможностях приложения. В бесплатной версии доступны базовые функции очистки системы и оптимизации работы ПК, удаления вредоносных программ и защиты компьютера. Возможностей, заложенных в FREE-версию, достаточно для значительного увеличения производительности компьютера (зависит от степени повреждения системы и прочих нюансов).

Интерфейс программы Advanced System Care переведен на 39 языков, включая русский. Запуск приложения возможен как на x86 (32 bit), так и на x64 (64 bit) системах. Приобрести PRO-версию можно прямо из приложения.