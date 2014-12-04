SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Trojan Killer

В данном списке представлены программы для замены Trojan Killer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Trojan Killer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 23 программы

Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)
UnHackMe
UnHackMe

Версия 18.80.2026.1013

Программа для поиска и уничтожения вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter

Версия 13.5.0.1684

Удаление шпионских модулей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Avira Free Security
Avira Free Security

Версия 1.0.55.984

Бесплатный антивирус для защиты компьютера

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
SpyHunter
SpyHunter

Версия 5.22

Программа для поиска и удаления врусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Malware Hunter
Malware Hunter

Версия 1.180.0.800

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
HiJackThis Fork
HiJackThis Fork

Версия 3.2.0.1

HiJackThis Fork — программа для исправления неправильных настроек Windows и поиска вирусов на ПК

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
K7 Total Security
K7 Total Security

Версия 17.0.0.920

Антивирусная программа с родительским контролем и другими полезными функциями

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
GridinSoft Anti-Malware
GridinSoft Anti-Malware

Версия 4.1.0

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
ComboFix
ComboFix

Версия 19.11.4.1

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Zemana AntiMalware
Zemana AntiMalware

Версия 3.2.28

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
ClamAV
ClamAV

Версия 0.105.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
360 Total Security Essential
360 Total Security Essential

Версия 8.8.0.1105

Антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
McAfee Stinger
McAfee Stinger

Версия 12.1.0.3104

Программа для поиска и уничтожения вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
AVZ
AVZ

Версия 4.46

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
BitDefender Free Edition
BitDefender Free Edition

Версия 1.0.13.61

Бесплатная антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Auslogics Anti-Malware
Auslogics Anti-Malware

Версия 1.15.0.0

Антивирус

Оценок пока нет
HitmanPro
HitmanPro

Версия 3.7.9.221

Удаление шпионских модулей

Оценок пока нет
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security

Версия 15.0.1.415

Антивирусная защита компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Comodo Internet Security
Comodo Internet Security

Версия 8.1.0.4426

Защита от интернет-угроз

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
ESET NOD32 Smart Security
ESET NOD32 Smart Security

Версия 8.0.312.0

Мощный антивирусный пакет для защиты Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
360 Internet Security
360 Internet Security

Версия 5.0.0.5104

Мощный антивирусный пакет

Оценок пока нет