HitmanPro – программа для обнаружения и устранения вредоносного вторжения на компьютере. Она помогает увидеть угрозы и препятствовать распространению вируса. Антивирусный сканер обладает встроенными облачными активными элементами при борьбе с вирусами, троянами и другими ПО – Bitdefender и Kaspersky.

Для удаления винлокеров применяется специальная утилита Kickstart, которая позволит обеспечить нормальную работу компьютера и удалить «блокировщиков», загружающих систему. Hitman Pro позволяет своевременно обнаруживать потенциальные угрозы системе, в частности, руткиты. При этом работу самой системы программа не затормаживает.

Работа сканера обеспечивается бесперебойным подключением к Интернету.