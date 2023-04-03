ComboFix — программа для поиска на компьютере и удаления различного рода вредоносного ПО. Это бесплатная утилита, рассчитанная на использование опытными пользователями. Программа ComboFix предназначена для запуска в операционных системах Windows XP, Vista, 7 и 8 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа ComboFix?

Combofix — небольшая утилита для защиты компьютера под управлением Windows от вредоносного ПО. Если вкратце, Combofix сканирует ПК и пытается удалить известные вредоносные программы — шпионское ПО, вирусы, трояны, руткиты и т.д. Кроме того, утилита может использоваться для удаления программ, деинсталляция которых стандартными способами невозможна (например, когда деинсталляция блокируется запущенным в настоящий момент вредоносным процессом).

По заявлению автора, Combofix выполняет значительно более глубокое сканирование системы по сравнению с обычными антивирусными программами. Это делает использование утилиты хорошим (или даже единственным) вариантом в ситуациях, когда ничего не помогает.

Combofix не является программой для начинающих пользователей, поэтому ею стоит пользоваться с осторожностью, поскольку в противном случае она может негативно повлиять на работоспособность компьютера. Ввиду того, что вирусы зачастую поражают системные файлы или заменяют их собственными «аналогами», неосторожное использование Combofix может привести к удалению этих файлов и, как следствие, к сбоям в работе операционной системы или даже невозможности ее запуска.

Несмотря на то, что Combofix не поддерживается последними версиями Windows (10 и 11), она регулярно обновляется (просто пока еще не умеет работать с Windows 10/11).

Функции и особенности программы Combofix

Combofix — простая в использовании программа, требующая минимального взаимодействия с пользователем. Утилита способна автоматически избавляться от всех видов вредоносного ПО, начиная от потенциально опасных и нежелательных программ до руткитов и троянов.

Поскольку Combofix выполняет углубленное сканирование системы, она может обнаруживать и удалять глубоко укоренившиеся вредоносные программы, которые зачастую пропускаются традиционными антивирусами.

Помимо непосредственной борьбы с вредоносным софтом, Combofix также создает полезные журналы, содержащие информацию об обнаруженных угрозах. Если по какой-либо причине программа не может удалить вирус автоматически, у пользователя остается возможность сделать это вручную, проанализировав созданные Combofix журналы.

Combofix также является полезным инструментом для технических специалистов, помогающих другим пользователям очищать свои компьютеры от вредоносного ПО. В журналах сканирования содержится ценная информация о зараженном ПК, которую можно передать техническим специалистам, чтобы они смогли найти правильные решения проблем с обнаруженными угрозами.

Как пользоваться программой Combofix?

Утилита Combofix не сложна в использовании, т.к. практически все свои действия она выполняет автоматически. Но нужно иметь в виду, что в случаях, когда вредоносный софт мешает нормальной работе других установленных на компьютере программ (в т.ч. не позволяет запустить Combofix), систему требуется загрузить в безопасном режиме.

Перед запуском Combofix нужно закрыть все открытые окна и завершить работу всех запущенных программ. Запускать утилиту следует от имени администратора. Сразу после запуска Combofix отобразит окно с предупреждением, в которое нужно ввести «Y» и нажать «Enter». Это действие запустит функцию сканирования. Программа сделает все автоматически, поэтому дальнейшее взаимодействие с ней не требуется. В зависимости от того, насколько сильно заражен компьютер, сканирование может занять от 10 до 20 минут.

Когда утилита обнаружит любую известную ей вредоносную программу, она автоматически удалит ее. Также Combofix автоматически удаляет файлы в корзине, кэш-файлы браузеров, временные папки, хранящиеся в различных частях системного диска. Поэтому, если где-то в этих местах хранятся важные данные, их необходимо переместить в другое место перед запуском программы. После того, как утилита Combofix завершит сканирование и удаление вредоносного ПО, она подготовит журнал и перезапустит систему (не всегда это требуется).