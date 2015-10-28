Comodo Internet Security – программа для комплексной защиты от вирусных угроз. В состав включены три функциональных модуля:
- Antivirus – обеспечение постоянной защиты файлов и системных ресурсов от вредоносных файлов и сетевых атак, сканирование состояния компьютера и проверка электронной почты на вирусы.
- Firewall – защита от захвата контроля, получения доступа к ПК и нападений. Инструмент предупреждает интернет-атаки, контролирует состояние буфера и обнаруживает дефектные SEH-цепочки.
- Defense – дополнительные средства контроля для защиты системных файлов программы.
Программа поддерживает сканирование и мониторинг всех запоминающих устройств. Доступна функция автоматического обновления.