SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
UnHackMe

UnHackMe

Программа для поиска и уничтожения вирусов и вредоносного ПО

3,9 (7)
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Актуальная версия 18.80.2026.1013
Скачать 46 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
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Скриншоты

История изменений

Версия 18.80.2026.1013

  • Улучшен механизм поиска вредоносного ПО.
  • Исправлены угрозы: AD.MIECTANLIXA.CO.IN, AD.INDIGOLOOPPLUS.IT.COM, AD.BOOSTSERVERDESK.CO.IN, AD.KUPUNASVOLPIANO.COM, AD.CACTIONINGY.CO.IN, AD.STREAMDEFENDGO.IT.COM, AD.SPRINGDEFEND.IT.COM, AD.STACKTECHORB.CO.IN, AD.CLLADSS.COM, HJ.SNAPMYSEARCH.COM, AD.HYPERPATHBOT.CO.IN, AD.QAHI.SHOP, AD.OMBEAPER.CO.IN, AD.PIXELTECHMAP.CO.IN, AD.RETUIO.CO.IN.
  • Обновлён установщик программы.
  • Улучшен французский перевод.
  • Исправлены мелкие ошибки.
  • Обновлены базы антивирусов.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 18.72.2026.923
    • Добавлено удаление новых рекламных и нежелательных угроз, перечисленных разработчиком для этой версии.
    • Исправлены небольшие ошибки.
    • Обновлены антивирусные базы.

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Оценки программы

3,9

7 оценок Оценок пока нет

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