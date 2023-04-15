UnHackMe — мощная программа, призванная обнаруживать и уничтожать на компьютере различного типа вредоносное ПО. Приложение не является полноценным антивирусом, т.к. выполняет узконаправленные задачи.

Использование UnHackMe вместе с антивирусом позволит поднять уровень защиты системы на более высокий уровень, помогая выявлять и нейтрализовать угрозы там, где с этим не могут справиться антивирусные программы.

Зачем нужна программа UnHackMe?

Приложение UnHackMe специализируется на уничтожении широкого спектра вредоносных программ, в число которых относятся и т.н. руткиты (Rootkit). Последние представляют микропрограммы или встраиваемые в интернет-браузер плагины, маскирующиеся под обычное безвредное ПО, благодаря чему им удается успешно скрываться от антивирусов. Руткиты погут постоянно обновляться, архивироваться или шифроваться, вследствие чего меняется их сигнатура (последовательность байтов в двоичном коде). Как следствие — антивирус не может распознать Rootkit, считая их безопасными приложениями.

Кроме прочего, руткиты обычно никак не вредят системе. Они просто открывают сетевой канал связи, по которому злоумышленник может получить полный доступ к компьютеру. Внезапное исчезновение или утечка информации, появление рекламных баннеров на всех открываемых браузером сайтах, самопроизвольная установка неизвестных программ — это лишь некоторые последствия проникновения руткитов в систему.

Программа UnHackMe специально "заточена" под выявление и уничтожение таких тщательно скрытых угроз как Rootkit. Для этого приложением производится сканирование всех системных и пользовательских файлов (включая мусор, оставленный тем или иными программами), расширений для браузеров, установленных на компьютер программ — словом, всего, что может содержать в себе вредоносный код.

UnHackMe — одно из немногих приложений подобного рода, которое совместимо с большинством известных антивирусов. Т.е. UnHackMe никак не мешает работе антивирусных программ, не определяется ими самими как вредоносное ПО, чего нельзя сказать о ряде других приложений, выполняющих схожие задачи.

Совместимость UnHackMe с Windows

Программа UnHackMe подходит для работы в 32 и 64 bit системах Windows, начиная с версии Win 2000 и заканчивая Win 10. Также приложение можно устанавливаться на серверные компьютеры под управлением Windows Server 2003, 2008 и 2012.

UnHackMe — платное приложение, однако им можно пользоваться бесплатно в течение 90 дней (в пробной версии также имеются некоторые незначительные ограничения).