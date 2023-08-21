K7 Total Security — антивирусная программа для защиты компьютера от всех видов угроз со встроенным настраиваемым блокировщиком сайтов и приложений (родительский контроль), модулем защиты транзакций и прочими полезными функциями. Это условно-бесплатное программное обеспечение (предусмотрен пробный бесплатный период использования в течение 30 дней). Антивирус можно установить на компьютер под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит).

Функции программы K7 Total Security

Антивирус K7 Total Security обеспечивает комплексную защиту компьютера от любых типов вирусов и вредоносных программ, способствует увеличению сетевой безопасности при серфинге в интернете и использовании сетевых приложений, обладает рядом вспомогательных функций.

Антивирусная программа K7 Total Security обладает следующими особенностями и функциональными возможностями:

Защита в режиме реального времени

Сканирование в режиме реального времени блокирует и устраняет такие киберугрозы, как программы-вымогатели и вредоносное ПО, включая угрозы, использующие уязвимости Windows, а также эксплойты и уязвимости в поддерживаемых приложениях.

K7 Total Security способен автоматически сканировать электронные письма на наличие вредоносных вложений. То же относится и к любым файлам, скачиваемым пользователем через браузер, торрент-клиенты, менеджеры загрузок, мессенджеры и т.д.

Предусмотрен функционал для выявления и блокировки бесфайлового вредоносного ПО (вредоносное ПО, загружающее в память и не оставляющее следов на диске). Реализовано за счет расширенного анализа вредоносных скриптов через AMSI (интерфейс проверки антивредоносных программ).

Расширенная защита ПК

Непрерывный мониторинг критических областей операционной системы, автоматическое сканирование подключаемых устройств хранения данных и их блокировка при обнаружении записанных на них вредоносных программ. Также предусмотрена активируемая вручную функция "вакцинации", позволяющая навсегда отключить автозапуск USB-накопителей.

В K7 Total Security имеется вспомогательная функция защиты веб-камер, предотвращая возможность удаленного подключения к устройству (защита от кибершпионажа).

Также отметим мощную функция Data Locker, которая обеспечивает усиленную защиту фотографий, документов и вообще любых файлов в указанных пользователем папках от вирусов-шифровальщиков и шпионского ПО.

Сетевая защита

Антивирус K7 Total Security способен обеспечить надежную защиту от хакеров с помощью интеллектуального брандмауэра с функцией обнаружения/предотвращения вторжений (IDS/IPS). Функция защита браузера предотвращает использование уязвимостей во всех используемых пользователем интернет-обозревателях.

Встроенный виртуальный советник по Wi-Fi-безопасности (Wi-Fi Security Advisor) уведомляет при попытке подключения к опасной беспроводной сети.

Также антивирус предоставляет мощный инструмент для фильтрации веб-сайтов, который блокирует указанные пользователем сайты при попытке входа на них через браузер.

С помощью функции Safe Surf можно вручную проверять безопасность сайтов перед их открытием, а помощью функции Safe Search — безопасность результатов поиска в различных поисковых системах. Эти и другие функции сетевой защиты надежно защищают ПК от фишинга и вредоносные сайтов, а также утечки персональных данных в интернет.

Родительский контроль

Модуль родительского контроля позволяет блокировать веб-сайты (как по отдельности, так и по категориям), а также файлы cookie, ActiveX, Java-апплеты и рекламу на веб-страницах.

Кроме того, имеется возможность заблокировать доступ в сеть для любых сетевых приложений или полностью запретить их запуск.

Резервное копирование и восстановление данных

Функция обеспечит защиту важных данных, создавая их локальные и сетевые резервные копии, а также резервные копии CD/DVD/USB с быстрым восстановлением данных с внешних устройств.

Инструменты для настройки ПК и другие вспомогательные функции

Помимо защиты компьютера от вредоносного ПО, K7 Total Security способен выполнять оптимизацию операционной системы с помощью инструмента настройки производительности. Также в антивирус включены средства очистки ПК от мусора: временных файлов Windows и браузеров, мусорных записей в системном реестре, дубликатов файлов и др.

С помощью встроенной виртуальной клавиатуры пользователь может безопасно вводить данные с нее даже зараженных клавиатурными шпионами компьютерах.

Предусмотрен функционал защиты конфиденциальности: безвозвратное удаление файлов, средством очистки истории активности и очистки истории IE, инструмент для удаления ненужных панелей инструментов, плагинов и надстроек браузера.