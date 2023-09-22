SpyHunter — программа для поиска, удаления и защиты компьютера от вредоносного ПО с различными вспомогательными функциями. Это условно-бесплатное приложение (пробная версия может бесплатно использоваться в течение 7 дней после установки). Программа SpyHunter предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа SpyHunter

Приложение SpyHunter в основном применяется для обнаружения и удаления сложных разновидностей вредоносных программ, которым удалось проникнуть в компьютер, уже защищенный антивирусом. Есть у SpyHunter и функции, позволяющие защитить систему от заражения вирусами и вредоносным ПО различных типов.

Функции программы SpyHunter

Программа SpyHunter имеет следующие функциональные возможности:

Обнаружение, удаление и блокировка вредоносного ПО

В SpyHunter реализованы автоматизированные эффективные механизмы борьбы с различными типами вредоносного ПО, включая трояны, программы-вымогатели, вирусы, руткиты, кейлоггеры, угонщики браузера, шпионское ПО, рекламное ПО, черви и другие угрозы.

Антивирусная программа SpyHunter также обладает оптимизированной системой защиты с различными средствами, позволяющими предотвращать загрузку и выполнение вредоносного ПО до того, как оно сможет нанести вред компьютеру и поставить под угрозу конфиденциальность и личные данные пользователя. Система «System Guards» непрерывно работает в фоновом режиме, обеспечивая надежную и эффективную защиту безопасности, не потребляя без необходимости ресурсы компьютера.

Обнаружение и удаление потенциально нежелательных программ (ПНП)

ПНП — программы, часть функционала которых воспринимается антивирусами как нежелательная. К ним относятся, например, приложения, самопроизвольно открывающие рекламные сайты в браузере. SpyHunter способен выявлять потенциально нежелательных программы и так же, как и в случае с вредоносным ПО, блокировать или вовсе удалять их.

Обнаружение и исправление проблем с конфиденциальностью

Браузеры и открываемые в них веб-сайты могут использовать файлы cookie для взаимодействия с пользователем. Обычно это не несет никакой опасности, но в некоторых случаях файлы cookie могут использоваться для отслеживания действий пользователя в сети интернет. Они могут создавать проблемы с конфиденциальностью, поскольку хранят личные данные пользователя или, например, историю просмотра страниц.

SpyHunter способа обнаруживать и удалять файлы cookie, определенные разработчиками программы в качестве представляющих потенциальные проблемы с конфиденциальностью.

Сканирование уязвимостей для предотвращения сетевых атак

Злоумышленники часто используют уязвимости, которые скрыты запускаемых на компьютере программах, для удаленной установки вредоносного ПО, а также кражи личных данных. В SpyHunter предусмотрен мощный модуль сканирования, способный выявлять программы, которые могут иметь упомянутые уязвимости. По завершению сканирования SpyHunter отображает подробную информацию о выявленных уязвимостях и предлагает варианты решения проблем.

Эвристический анализ

Усовершенствованные угрозы, в особенности руткиты, используют разнообразные методы сокрытия и шифрования собственных файлов, что позволяет им избежать обнаружения антивирусами. Функции эвристического анализа SpyHunter предназначены для того, чтобы выявлять все эти обманные методы обхода антивирусов и идентифицировать, т.н. «угрозы нулевого дня».

Расширенная защита конфиденциальности

SpyHunter обладает функционалом по очистке Windows и браузера, который позволяет удалить конфиденциальные данные, как, например, история просмотров сайтов и различные системные журналы.

Удаление вредоносного ПО на уровне системы

Иногда вредоносные объекты непреднамеренно блокируются самой операционной системой, что усложняет или делает невозможным их удаление или размещение в карантине. Программа SpyHunter может быть интегрирована загрузочную область Windows, откуда она сможет обнаруживать и удалять вредоносное ПО на более низком системном уровне.

Оптимизация системы

Одна из дополнительных функций SpyHunter — оптимизация операционной системы. В программу включен ряд инструментов по оптимизации ПК, которые могут, к примеру, освободить дополнительное место на диске путем удаления временных мусорных файлов, очистки реестра Windows от потенциально недопустимых и ненужных записей.

Файловый шредер

В SpyHunter предусмотрена функция для безвозвратного удаления данных. Известно, что обычные способы удаления файлов Windows не стирают их физически (данные остаются на диске, и их можно восстановить с помощью специализированного ПО). Файловый шредер SpyHunter позволит полностью удалить любые данные с компьютера так, что их нельзя будет восстановить. Для этого шредер может применять различные алгоритмы удаления данные, включая стандарты DoD, NIST и NSA.

Кроме того, SpyHunter позволяет безопасно стирать целые диски всего за несколько кликов. Данная функция обеспечит защиту конфиденциальности в случаях, когда пользователь планирует продажу или передачу в дар ненужного накопителя.

Поиск дубликатов файлов

Дополнительная функция обнаружения дубликатов файлов предназначена для сканирования дисков на наличие дублирующегося содержимого. Она анализирует фактическое содержимое файла, поэтому способна искать повторяющиеся данные даже в том случае, если файлы имеют разные имена и/или расширения.