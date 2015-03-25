ESET NOD32 Smart Security – функциональный антивирус для обеспечения безопасной работы компьютера или ноутбука в Интернете.

Мощные компоненты программы обеспечивают высокую степень защиты устройства от проникновения файловых вирусов, автоматической установки вредоносных программ и кражи данных браузера. Антивирус также предполагает фильтрацию опасных сайтов и своевременные предупреждения об опасности.

Инструменты программы ESET NOD32 Smart Security по защите ПК:

блокатор вторжений;

Firewall;

анти-фишинг;

файловый и сетевой сканер вирусов;

анти-спам.

ESET NOD32 Smart Security гарантирует полную безопасность в сети и полностью исключит кражу данных системного реестра.