ESET NOD32 Smart Security – функциональный антивирус для обеспечения безопасной работы компьютера или ноутбука в Интернете.
Мощные компоненты программы обеспечивают высокую степень защиты устройства от проникновения файловых вирусов, автоматической установки вредоносных программ и кражи данных браузера. Антивирус также предполагает фильтрацию опасных сайтов и своевременные предупреждения об опасности.
Инструменты программы ESET NOD32 Smart Security по защите ПК:
- блокатор вторжений;
- Firewall;
- анти-фишинг;
- файловый и сетевой сканер вирусов;
- анти-спам.
ESET NOD32 Smart Security гарантирует полную безопасность в сети и полностью исключит кражу данных системного реестра.