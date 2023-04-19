Malwarebytes AdwCleaner — программа для поиска и удаления вирусов, вредоносного и потенциально нежелательного ПО, а также защиты компьютера от сетевых угроз в режиме реального времени. Это условно-бесплатное приложение с 14-дневным пробным периодом использования, по завершению которого функции защиты ПК в реальном времени станут недоступными (антивирусным сканером можно будет пользоваться и дальше).

Программа Malwarebytes AdwCleaner подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Malwarebytes AdwCleaner?

Malwarebytes AdwCleaner предназначена для выполнения двух ключевых задач:

Сканирование компьютера на предмет проникших в систему вирусов, вредоносных и потенциально нежелательных программ с последующей их изоляцией (помещением в карантин). Защита компьютера в реальном времени от проникновения в систему вирусов и вредоносного ПО из подключаемых к ПК внешних накопителей и интернета (в т.ч. путем автоматической блокировки в браузерах вредоносных/зараженных сайтов и ссылок).

Несмотря на схожесть функционала программы с антивирусом, Malwarebytes AdwCleaner таковым не является. Но это эффективный вспомогательный инструмент для защиты компьютера от всевозможных угроз, который может использоваться совместно с любым современным антивирусом.

Функции программы Malwarebytes AdwCleaner

Программа Malwarebytes AdwCleaner имеет следующие функциональные возможности и особенности:

Два дополнительных режима сканирования компьютера — быстрый (проверка оперативной памяти, а также программ и прочих элементов в списке автозагрузки) и выборочный (пользователь сам выбирает объекты для сканирования).

Запуск сканирования компьютера по расписанию, заданному пользователем.

Обнаружение потенциально опасных/нежелательных программ, отслеживание и блокировка потенциально нежелательных изменений в настройках операционной системы.

Наличие специализированных высокоэффективных (по словам разработчиков) инструментов для поиска и удаления руткитов, программ-вымогателей и эксплойтов.

Автоматическая блокировка в браузере фишинговых/мошеннических сайтов, а также известных и потенциально опасных сетевых адресов, через которые распространяются вредоносные программы.

Защита компьютера, у которого активирован протокол удаленного рабочего стола (RDP), от попыток несанкционированного доступа при помощи брутфорс-атак.

Гибкие настройки уведомлений (например, можно заблокировать их появление при работе указанных пользователем программ).

Наличие темной и светлой тем оформления пользовательского интерфейса с возможностью установки собственного фонового изображения.

Обнаружение эксплойтов

Отдельное внимание разработчики Malwarebytes AdwCleaner посвятили по борьбе с эксплойтами — вредоносными программами, использующими уязвимости в системе или установленных приложениях для предоставления удаленного доступа к ПК, хищения персональных данных и т.д. Антивирусное средство Malwarebytes AdwCleaner способно обеспечить защиту от эксплойтов не только самой системы в целом, но и отдельно взятых программ.

Для этого здесь предусмотрен отдельный модуль, который позволяет: