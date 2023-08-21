SoftSalad СОФТСАЛАТ

Антивирусы

Антивирусное программное обеспечение — одна из самых популярных категорий ПО для компьютера для надежной защиты личных данных. Это необходимый инструмент для защиты ПК и данных от вирусов, троянов, червей и вредоносных программ. В функционал антивирусного ПО входит проверка вредоносных веб-сайтов, родительский контроль, поиск уязвимостей в уже установленных программах.

В этом направлении работают мировые производители программного обеспечения, включая "Лабораторию Касперского", AVAST, Avira и другие.

Найдено 52 программы

Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt! 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
AV Block Remover
AV Block Remover v.4

Утилита для выявления и удаления скрытых майнеров

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
MinerSearch
MinerSearch 1.4.9.6

Программа для поиска и удаления скрытых майнеров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
UnHackMe
UnHackMe 18.80.2026.1013

Программа для поиска и уничтожения вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,9 из 5 3,9
IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter 13.5.0.1684

Удаление шпионских модулей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
Avira Free Security
Avira Free Security 1.0.55.984

Бесплатный антивирус для защиты компьютера

Рейтинг 4,7 из 5 4,7
ESET NOD32 Antivirus
ESET NOD32 Antivirus 19.2.10.0

Защита домашнего компьютера от вирусов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
PRO32
PRO32 17.0.0.72

Комплект антивирусных программ

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
Adlice Protect
Adlice Protect 16.8.0.0

Антивирус со встроенным искуственным интеллектом

Оценок пока нет
ESET Online Scanner
ESET Online Scanner 3.7.9.0

Программа для сканирования системы и поиска вирусов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
SpyHunter
SpyHunter 5.22

Программа для поиска и удаления врусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
Malware Hunter
Malware Hunter 1.180.0.800

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
Антивирус Kaspersky Free
Антивирус Kaspersky Free 21.14.5.462

Бесплатное решение от Kaspersky Lab для защиты Windows-компьютеров от вредоносных программ

Оценок пока нет
HiJackThis Fork
HiJackThis Fork 3.2.0.1

HiJackThis Fork — программа для исправления неправильных настроек Windows и поиска вирусов на ПК

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
K7 Total Security
K7 Total Security 17.0.0.920

Антивирусная программа с родительским контролем и другими полезными функциями

Рейтинг 1,0 из 5 1,0