Антивирусы

Антивирусное программное обеспечение — одна из самых популярных категорий ПО для компьютера для надежной защиты личных данных. Это необходимый инструмент для защиты ПК и данных от вирусов, троянов, червей и вредоносных программ. В функционал антивирусного ПО входит проверка вредоносных веб-сайтов, родительский контроль, поиск уязвимостей в уже установленных программах.

В этом направлении работают мировые производители программного обеспечения, включая "Лабораторию Касперского", AVAST, Avira и другие.