Avira Free Security — бесплатное ПО для защиты компьютера. Включает в себя антивирус с облачным сканированием, менеджер паролей и инструменты для очистки и оптимизации системы.

Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 7 SP1 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Функции и возможности программы Avira Free Security

Облачная антивирусная защита и сканирование системы

Программа использует облачные технологии для обнаружения вирусов, троянов, программ-вымогателей и других угроз в реальном времени. Полное сканирование проверяет все файлы и приложения на компьютере, а при обнаружении опасных объектов помещает их в карантин, откуда их можно восстановить или удалить. Защита работает автоматически и не замедляет работу компьютера.

Менеджер паролей для безопасного хранения и автозаполнения

Программа генерирует надежные уникальные пароли для каждого сайта и сохраняет их в зашифрованном хранилище. При входе на сайт пароль подставляется автоматически, а синхронизация между устройствами позволяет иметь доступ к паролям с любого компьютера или смартфона. Это защищает от взлома, даже если один из паролей станет известен злоумышленникам.

Расширение для браузера с блокировкой рекламы и фишинговых сайтов

Дополнение для Chrome и Firefox скрывает назойливую рекламу, блокирует трекеры, отслеживающие действия в интернете, и предупреждает о переходе на опасные сайты. Оно также ускоряет загрузку страниц, удаляя лишние элементы.

Очистка системы от мусора и ускорение загрузки

Инструменты для очистки удаляют временные файлы, кэш браузеров, устаревшие записи реестра и другие данные, занимающие место на диске. Оптимизатор автозагрузки показывает, какие программы запускаются вместе с Windows, и позволяет отключить ненужные. Это может сократить время старта системы.

Автоматическое обновление программ и драйверов

Встроенный инструмент проверяет установленные приложения и драйверы на наличие новых версий и устанавливает их автоматически. Это закрывает уязвимости в устаревшем ПО, через которые хакеры могут проникнуть в систему. Также своевременное обновление драйверов устраняет проблемы совместимости, что повышает стабильность работы компьютера.

Безопасное удаление файлов и настройка конфиденциальности

Файловый шредер безвозвратно стирает выбранные данные, делая их восстановление невозможным даже с помощью специальных программ. Раздел системной конфиденциальности позволяет отключить сбор информации Microsoft и другими приложениями, а также настроить параметры приватности в один клик. Защита от несанкционированного доступа к портам блокирует возможные пути проникновения хакеров через открытые сетевые каналы.

Поиск и удаление дубликатов файлов для освобождения места

Инструмент находит одинаковые фотографии, документы и другие файлы на диске, позволяя удалить лишние копии и вернуть свободное пространство. Это поможет не только сэкономить место на накопителе, но и не хранить ненужный мусор в случае создания бэкапов и переноса системы.