Kaspersky Internet Security – программа для комплексного обеспечения безопасности и сохранности компьютера при работе в интернете. Данный антивирус – хороший выбор для предприятий, серверов и других рабочих станций, где нужна максимальная защита системных файлов и конфиденциальных данных.

Функции программы: