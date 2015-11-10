Kaspersky Internet Security – программа для комплексного обеспечения безопасности и сохранности компьютера при работе в интернете. Данный антивирус – хороший выбор для предприятий, серверов и других рабочих станций, где нужна максимальная защита системных файлов и конфиденциальных данных.
Функции программы:
- Непрерывная защита от любых вирусов, блокировка их работы и помещение в карантин.
- Автоматизированный алгоритм защиты сетевых портов.
- Проверка сетевого трафика, выявление программ-шпинов.
- Защита и очистка браузеров от вредоносного кода, временных файлов и подозрительных элементов.
- Проверка веб-сайтов на безопасность до момента открытия и их блокировка.
- Анти-фишинговая политика.
- Дополнительная защита при проведении платежных операций через интернет-банки или другие платежные системы.
- Анализ всех электронных писем и их вложений, функция анти-спам.
- Восстановление зараженных файлов в исходное состояние и запуск в работу.
- Ограничение использования компьютера или доступа в интернет (родительский контроль).