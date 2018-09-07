Auslogics Anti-Malware

Auslogics Antivirus – профессиональный антивирус для безопасной работы за компьютером. Комплексная защита включает два главных аспекта: блокировка известных вирусов и шпионских программ в реальном времени и мониторинг всей системы для обнаружения вредоносных элементов.
Основные функции Auslogics Antivirus
- Проверка файлов, обнаружение опасных объектов и блокировка вирусов.
- Обнаружение вредоносного ПО, кейлоггеров, фишинг-файлов и спам-рассылок.
- Полная блокировка вирусов, которые случайно проникли в систему.
- Закрытие доступа к опасным сайтам и скачиванию зараженных файлов.
- Возможность ручного сканирования.
- Защита от кражи личной информации.
- Остановка ненужных задач для экономии энергии (отличное решение при работе за ноутбуком).