Auslogics Anti-Malware

Auslogics Antivirus – профессиональный антивирус для безопасной работы за компьютером. Комплексная защита включает два главных аспекта: блокировка известных вирусов и шпионских программ в реальном времени и мониторинг всей системы для обнаружения вредоносных элементов.

Основные функции Auslogics Antivirus