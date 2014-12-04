360 Internet Security - мощный антивирус для полноценной защиты компьютера от любых видов угроз.

Антивирус 360 Internet Security использует сразу три антивирусных движка: 360 Heuristic Engine, 360 Cloud Engine и Bit-Defender. Благодаря этому антивирусный пакет обеспечивает высокий уровень безопасности. Пакет в реальном времени сканирует работу компьютера и предотвращает заражение операционной системы вирусами.

Продвинутые функции программы будут полезны для безопасной работы в интернете и открытия файлов в изолированной "песочнице".