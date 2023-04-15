Trojan Killer — программа для отслеживания и удаления троянов из системы Windows.
Перед обновлением обычный антивирус может пропустить троян на компьютер, который быстро проникает в файловую систему. На помощь приходит Trojan Killer — специфические алгоритмы поиска троянских вторжений в систему позволяют своевременно узнать о наличии вирусов.
Зачем нужен Trojan Killer?
Программа Trojan Killer обладает приветливым пользовательским интерфейсом, благодаря чему у пользователя не возникнет никаких сложностей с управлением. Приложение имеет несколько режимов сканирования компьютера:
- Быстрое сканирование. В этом режиме программа сканирует только системные каталоги и файлы, а также исполнимые файлы, загруженные в оперативную память.
- Стандартное. Полное сканирование всех данных на жестких дисках с применением максимально быстрых алгоритмов обнаружения угроз.
- Полное. Сканирование всех данных с использованием всех доступных алгоритмов выявления угроз.
- Сканирование схемных накопителей. При запуске проверяются все флешки, карты памяти и прочие типы носителей, подключенные к ПК.
- Выборочное. Пользователь выбирает, какие диски или отдельные папки будут сканироваться.
Программа подает звуковой сигнал и выдает перечень поврежденных файлов. Это — эффективный инструмент против навязчивой рекламы в браузерах, хакерских взломов и червей. Он активно борется с вредоносными программами, которые ко всему прочему отнимают много оперативной памяти.
В приложении Trojan Killer также предусмотрена функция защиты компьютера в режиме реального времени (Real-Time Protection). При ее включении программа переходит в режим наблюдения, отслеживая все действия тех или иных приложений, запускающихся на компьютере. Данная функция позволяет предотвратить проникновение троянов в систему.
Дополнительные функции:
- Сброс настроек браузеров. Если интернет-обозреватель ведет себя странным образом (например, открываются рекламные страницы), данная функция позволит устранить подобные проблемы путем полного сброса установок.
- Сброс служб обновления Windows. Если вирус препятствует обновлению системы, Trojan Killer исправит эту ситуацию.
- Карантин. Функция, позволяющая временно или перманентно изолировать файлы от системы.
Таким образом, Trojan Killer служит отличным дополнением к установленной антивирусной программе и поможет своевременно устранить проблемы, вызванные вирусными вторжениями.
Совместимость Trojan Killer с Windows
Утилита совместима со всеми свежими версиями Windows (7/8/8.1/10 на 32 и 64-битных разрядностях). Программа Trojan Killer – платная, однако может использоваться без ограничений по функционалу в течение 15 дней. Русский язык поддерживается (кроме справочных материалов).