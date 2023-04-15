Trojan Killer — программа для отслеживания и удаления троянов из системы Windows.

Перед обновлением обычный антивирус может пропустить троян на компьютер, который быстро проникает в файловую систему. На помощь приходит Trojan Killer — специфические алгоритмы поиска троянских вторжений в систему позволяют своевременно узнать о наличии вирусов.

Зачем нужен Trojan Killer?

Программа Trojan Killer обладает приветливым пользовательским интерфейсом, благодаря чему у пользователя не возникнет никаких сложностей с управлением. Приложение имеет несколько режимов сканирования компьютера:

Быстрое сканирование. В этом режиме программа сканирует только системные каталоги и файлы, а также исполнимые файлы, загруженные в оперативную память.

Стандартное. Полное сканирование всех данных на жестких дисках с применением максимально быстрых алгоритмов обнаружения угроз.

Полное. Сканирование всех данных с использованием всех доступных алгоритмов выявления угроз.

Сканирование схемных накопителей. При запуске проверяются все флешки, карты памяти и прочие типы носителей, подключенные к ПК.

Выборочное. Пользователь выбирает, какие диски или отдельные папки будут сканироваться.

Программа подает звуковой сигнал и выдает перечень поврежденных файлов. Это — эффективный инструмент против навязчивой рекламы в браузерах, хакерских взломов и червей. Он активно борется с вредоносными программами, которые ко всему прочему отнимают много оперативной памяти.

В приложении Trojan Killer также предусмотрена функция защиты компьютера в режиме реального времени (Real-Time Protection). При ее включении программа переходит в режим наблюдения, отслеживая все действия тех или иных приложений, запускающихся на компьютере. Данная функция позволяет предотвратить проникновение троянов в систему.

Дополнительные функции:

Сброс настроек браузеров. Если интернет-обозреватель ведет себя странным образом (например, открываются рекламные страницы), данная функция позволит устранить подобные проблемы путем полного сброса установок.

Сброс служб обновления Windows. Если вирус препятствует обновлению системы, Trojan Killer исправит эту ситуацию.

Карантин. Функция, позволяющая временно или перманентно изолировать файлы от системы.

Таким образом, Trojan Killer служит отличным дополнением к установленной антивирусной программе и поможет своевременно устранить проблемы, вызванные вирусными вторжениями.

Совместимость Trojan Killer с Windows

Утилита совместима со всеми свежими версиями Windows (7/8/8.1/10 на 32 и 64-битных разрядностях). Программа Trojan Killer – платная, однако может использоваться без ограничений по функционалу в течение 15 дней. Русский язык поддерживается (кроме справочных материалов).