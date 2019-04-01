AVZ — программа для поиска и уничтожения вредоносных программ. Это бесплатная антивирусная система, отличающаяся достаточно мощным функционалом при минимальных потреблениях компьютерных ресурсов. Программа AVZ подходит для работы на компьютерах под управлением Windows NT, 2000, XP, 2003 Server, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит и 64-бит), интерфейс выполнен на русском языке.

Как пользоваться AVZ?

Антивирус AVZ ставит перед собой целью обнаружения и удаления таких распространенных типов вредоносных программ как:

Шпионское (SpyWare) и рекламное (AdWare) ПО. Функционал AVZ по большей части "заточен" именно под обнаружение и уничтожения этих наиболее распространенных типов вредоносных программ.

Различные разновидности троянских программ: Trojan-Dialer (т.н. "звонилки", использующие Dial-UP-соединение для осуществления звонков на платные номера), Trojan-Downloader (скачивают на компьютер рекламные программы и прочий вредоносный софт), Trojan-Spy (еще одна разновидность шпионского ПО), Trojan-PSW (вирусы, "крадущие" любые пароли), Trojan-Clicker (вирусный софт, открывающий в браузере различные сайты) и другие.

Вирусы BackDoor, встраивающиеся в обычные программы для последующего предоставления доступа к данным и/или удаленного управления компьютером.

Различные модификации сетевых и почтовых червей, попадающих на компьютер при скачивании файлов из интернета или открытии писем с вложениями в почтовых программах.

Руткиты (Rootkit) — вредоносное ПО, предназначенное для маскировки действий других вирусов, чтобы их невозможно было обнаружить, управления различными системными процессами, сбором пользовательских данных и т.д.

Возможности и особенности AVZ

Одна из особенностей AVZ — антивирус не требует установки на компьютер, способен эффективно выполнять свою работу напрямую с внешнего носителя (например, флешки). Антивирусная система AVZ состоит из множества встроенных модулей и микропрограмм, запускающихся в определенном порядке по мере выполнения сканирования системы. Функциональные возможности антивируса AVZ включают:

Эвристический анализ. Метод, позволяющий обнаруживать подозрительные файлы/процессы, включая сложные шифрующиеся и изменяющиеся (полиморфные) вирусы.

Система обнаружения Rootkit. В отличие от многих антивирусов, AVZ не применяет метод поиска руткитов на основании известных сигнатур, а делает это путем сканирования процессов на предмет перехвата ими тех или иных системных функций. Другими словами, если на пользовательском компьютере выполняется процесс, тщательно замаскированный под "безвредную" системную программу, AVZ сможет обнаружить его и заблокировать любые его действия.

Модуль обнаружения кейлоггеров (Keylogger). Кейлоггеры — разновидность шпионского ПО, в основную задачу которых входит перехват нажатий клавиш на клавиатуре и последующая отправка собранных данных злоумышленнику. Модуль обнаружения кейлоггеров работает совместно с руткит-сканером (антируткитом), потому AVZ позволяет находить даже тщательно замаскированное вирусное ПО данной разновидности.

Анализатор настроек Winsock SPI/LSP. Winsock SPI/LSP — набор системных функций и служб, обеспечивающих взаимодействие различных приложений с сетевыми интерфейсами компьютера. Некоторые виды вирусов способны изменять тонкие сетевые настройки под решение различных задач, задуманных злоумышленникам. Встроенный в AVZ анализатор Winsock SPI/LSP позволяет быстро обнаруживать подозрительные настройки системных библиотек (mswsock.dll, napinsp.dll, winrnr.dll и другие), отвечающих за работу сетевых интерфейсов компьютера.

Как и в предыдущем случае, анализатор настроек Winsock SPI/LSP использует возможности антируткита для обнаружения маскирующихся вирусов.

Анализатор портов TCP/UDP. Основная задача данного модуля — сканирование открытых в данный момент сетевых портов TCP/UDP и предупреждение пользователя о том, что тот или иной порт может использоваться известный антивирусу троянец и/или Backdoor-вирус.

Диспетчер процессов. В задачу этого модуля входит сканирование оперативной памяти ПК для отображения полной информации о запущенных процессах и загруженных в ОЗУ системных сервисов и служб, драйверов и библиотек. Так, при выделении любого из процессов пользователь сможет ознакомиться со всеми связанными с ним модулями — DLL-библиотеками, DRV-файлами драйвером, исполнимыми EXE-файлами и т.д.

Прочие функции. Все перечисленное выше является наиболее заметным и значимым функционалом антивирусной системы AVZ. Антивирус имеет и ряд других функций, включая: