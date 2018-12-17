Лучшие программы для удаления шпионов

Классические антивирусы не всегда могут защитить компьютер от шпионских скриптов. Шпионское ПО — это программы, которые воруют персональные данные пользователей: логины и пароли от учетных записей электронной почты, кошельков, аккаунтов в социальных сетях и т.д. Скрипты считывают информацию, которая вводится при помощи клавиатуры.

Чтобы избежать проблем с кражей личных данных злоумышленниками необходимо установить дополнительное ПО на компьютер для удаления шпионов. Для этого рассмотрим лучшие антивирусы для борьбы со шпионским ПО для Windows.

MALWAREBYTES ANTI-MALWARE Malwarebytes Anti-Malware — эффективный антивирус для поиска и удаления вредоносных программ в системе. Утилита отлично подходит для борьбы со шпионским ПО. Программа позволяет защитить идентификационные данные пользователей от хакеров и нейтрализовать вредоносные угрозы, которые замедляют скорость работы компьютера. Приложение совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для загрузки доступна полностью русская версия.

Чтобы протестировать возможности Malwarebytes Anti-Malware можно скачать бесплатную пробную версию на 14 дней. Для получения полной версии программы необходимо приобрести лицензию. Стоимость премиум подписки зависит от двух факторов: Продолжительность и количество устройств. Цена подписки на 1 год для 1 ПК составляет 40 долларов. При покупке версии на 2 года — 70 долларов. При увеличении количества устройств, на которые будет установлена утилита, повышается итоговая стоимость Premium-подписки. Основные преимущества премиум-версии ПО: Функция защиты системы в режиме реального времени.

Оповещения о найденных и заблокированных угрозах.

Наличие возможности для ручной настройки сканирования компьютера. Для начала работы с программой необходимо запустить проверку компьютера. Сделать это можно в главном окне приложения, в разделе "Информационная панель". В разделе "Проверка" расположены три типа сканирования системы: Полная проверка. Утилита проведет проверку всех системных разделов, папок, реестра и память на наличие вредоносных программ. Этот тип сканирования занимает большое количество времени.

Выборочная проверка. Этот тип сканирования позволяет вручную выбирать разделы и папки для проверки на наличие вирусных и шпионских скриптов. Время выполнения сканирования зависит от количества выбранных разделов.

Быстрая проверка. Быстрая проверка памяти и объектов автозагрузки на наличие вирусных угроз.

"Карантин". Здесь отображаются все потенциально опасные файлы, которые добавлены на карантин.

Отчеты. Здесь пользователи приложения могут посмотреть подробный отчет о защите и сканировании системы в журнале проверки.

IObit Malware Fighter IObit Malware Fighter — утилита для борьбы с хакерскими атаками и программами-вымогателями. Приложение работает на базе технологии Anti-ransomware Engine. Этот движок не дает вредоносным программа проникнуть в системные файлы компьютера для получения персональных данных. Утилита совместима с операционной системой Windows (32/64 bit). Для скачивания доступна русская версия приложения.

Программу для поиска и удаления шпионских скриптов IObit Malware Fighter можно загрузить абсолютно бесплатно. Бесплатная версия имеет ряд ограничений. Чтобы снять эти ограничения необходимо купить PRO-версию, которая распространяется в формате подписки. Стоимость PRO-версии составляет 600 рублей. Лицензия приобретается на 1 год для использования на 1 компьютере.

Основные преимущества IObit Malware Fighter PRO: Расширенная система защиты от вирусов благодаря движку Bitdefender.

Расширенная база данных для обнаружения и предотвращения атак вымогателей.

Защиты веб-камер от несанкционированного доступа

Глубокая защита системы в режиме реального времени.

Предотвращение вирусных угроз, переносимых USB-носителями.

Возможность хранения важных данных в отдельном хранилище, куда не могут получить доступ злоумышленники. После запуска приложения IObit Malware Fighter откроется главное окно программы. В разделе "Домой" пользователи могут запустить первое сканирование системы на наличие вредоносного ПО. Следующий раздел интерфейса утилиты — "Проверить". Здесь пользователям приложения доступно три вида сканирования компьютера: Умная проверка. Этот инструмент используется для быстрой проверки критических секций системы.

Полная проверка. Производится сканирование всех жестких дисков на компьютере.

Выборочная проверка. Этот инструмент дает возможность пользователям в ручном режиме выбрать папки и системные разделы для сканирования. "Защита от вымогателей". В этом разделе программы доступна возможность активации специальной защиты от программ-вымогателей. Вымогатели занимаются кражей персональной информации пользователей: пароли от электронных кошельков и банковских счетов. Чтобы активировать эту функции необходимо приобрести PRO-версию программы. "Защита браузера". В этом разделе доступны различные инструменты для защиты Интернет-браузера: защита домашней страницы;

защита загрузки;

защита установленных плагинов и панели инструментов;

защита DNS;

функция анти-слежки, которая занимается автоматической очисткой cookies. "Защита безопасности". Этот раздел используется для активации дополнительного движка Bitdefender, который позволяет усилить уровень защиты системы от вредоносных угроз. Воспользоваться этой функцией можно только в PRO-версии приложения.

Spyware Terminator Spyware Terminator — функциональная утилита для борьбы с вредоносными угрозами и шпионскими программами. Защита системы выполняется в режиме реального времени. База данных шпионского ПО утилиты пополняется каждый день. Это позволяет приложению найти и нейтрализовать самые последние вирусные угрозы. Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (x86 и x64). Для комфортной работы приложения требуется ОС Windows XP и новее. Для загрузки доступна полностью русская версия программы. Пользоваться некоторыми основными возможностями утилиты Spyware Termin можно полностью бесплатно. Чтобы снять все ограничения необходимо приобрести лицензию на официальном сайте разработчиков. Стоимость годовой лицензии составляет 40 долларов. Одна лицензия дает возможность установить программу для борьбы со шпионскими скриптами на 3 компьютера. Главные преимущества лицензионной версии Spyware Terminator: Получение приоритетных обновлений.

Доступ к антивирусной защите. Помимо шпионского ПО утилита будет бороться с другими вирусными угрозами.

Полный доступ ко всем дополнительными инструментам приложения. После запуска приложения Spyware Terminator откроется основное окно программы. В первом разделе "Главное" пользователи могут сразу запустить сканирование системы на наличие вредоносных программ. В нижней части интерфейса раздела "Главное" располагается блок последних новостей о программе и полезных советов для владельцев утилиты. Следующий доступный раздел приложения — "Сканирование". На выбор пользователей доступно три варианта для сканирования системы: Быстрое сканирование. Запускается анализ только самых важных системных файлов. Этот тип проверки компьютера занимает меньше времени, чем остальные варианты анализа ПК.

Полное сканирование. Этот инструмент выполняет полное сканирование всех системных разделов и папок. Самый долгий вариант проверки компьютера на наличие шпионских скриптов.

Выборочное сканирование. С помощью этой функции пользователи могут выбрать разделы и папки для сканирования самостоятельно. Время выполнения операции зависит от количества выбранных разделов. Последний доступный раздел программы — "Инструменты". Здесь расположены дополнительные инструменты утилиты. В число этих инструментов входят: оптимизация компьютера для повышения производительности;

защита информации, передаваемой через Интернет;

откат операционной системы до более раннего состояния;

анализ выбранных пользователями файлов;

создание резервных копий операционной системы;

повышение скорости работы Интернет-браузера. Часть из этих инструментов доступны только для владельцев лицензионной версии программы Spyware Terminator.

Emsisoft Anti-Malware Emsisoft Anti-Malware — мощное приложение для борьбы с большим количеством вирусных угроз: трояны, шпионские скрипты, программы-вымогатели, рекламное ПО, кейлоггеры. В основе программы лежит четырехкомпонентная защита с антишифровальщиком. Каждый час база данных угроз утилиты получает новые обновления. Защита системы выполняется в режиме реального времени. Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows 32 и 64-бит. Для комфортной работы утилиты требуется ОС Windows 7 и новее. Доступна полностью русская версия приложения для борьбы с вирусными угрозами. Чтобы начать пользоваться всеми возможностями Emsisoft Anti-Malware необходимо купить лицензию на официальном сайте разработчиков. Стоимость полной версии утилиты для домашнего использования на одном компьютере — 20$ в год. Также пользователям доступна дополнительная подписка для использования приложения на компьютере и мобильном устройстве под управлением ОС Android. Стоимость этой версии на один год составляет 26$. Основные преимущества полной версии утилиты Emsisoft Anti-Malware: Высокая скорость сканирования системы.

Защита от всех популярных вредоносных программ.

Веб-защита.

Встроенная функция анти-фишинга.

Возможность использования программы на мобильном устройстве: смартфоне или планшете. Чтобы протестировать все основные функции утилиты можно загрузить пробную версию приложения. Действие тестового периода длится 30 дней. После запуска приложения откроется главное окно. В первом разделе расположены основные функции утилиты. Первый блок главного раздела показывает текущий уровень защиты компьютера. Здесь пользователи могут перейти в разделы веб-защиты, файловой защиты, анализа поведения или анишифровальщика для активации дополнительных функций. Это позволит обеспечить максимальный уровень защиты системы. В блоке "Сканирование" доступно три типа анализа системы на наличие вирусных угроз: Быстрое. Запускает поверхностное сканирование основных разделов системы.

На угрозы. Полная проверка компьютера: запускается сканирование всех разделов и папок на вирусные угрозы и шпионские скрипты.

Выборочное. Дает возможность пользователям выбрать папки и разделы для сканирования. Также в блоке "Сканирование" есть пункт "Карантин". Здесь отображаются все потенциально опасные файлы, которые пользователи добавляют на карантин. Следующий блок главного окна утилиты Emsisoft Anti-Malware — "Отчеты". Здесь отображаются подробные отчеты обо всех операциях утилиты: название действия, количество проверенных файлов, дата запуска операции. Следующий доступный раздел программы — "Защита". Здесь пользователи могут активировать анализ поведения для каждого отдельного приложения. Также здесь можно настроить функцию файловой защиты: указать уровень сканирования, выбрать действия для всех найденных потенциальных вирусных опасностей, активировать проверку файлов с определенными расширениями. Последний подраздел — "Веб-защита". Сюда можно добавить список URL-адресов сайтов для сканирования. Есть возможность установки действия, которые программа Emsisoft Anti-Malware будет применять для фишинговых сайтов, вредоносных сайтов, веб-сайтов ПНП.

Adaware Antivirus Adaware Antivirus — антивирусное решения для борьбы с вредоносными программами: шпионское ПО, трояны и т.д. Утилита обеспечивает высокий уровень защиты системы от кражи персональных данных, сайтов-паразитов, рекламы и других видов мошеннических скриптов.. Приложение работает на базе движка Bitdefender. Защита компьютера выполняется в режиме реального времени. Для борьбы со шпионскими скриптами используется собственный антишпион Ad-Aware. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для использования программы требуется ОС Windows 7 и новее. Доступна русская версия приложения для скачивания. Чтобы начать пользоваться всеми основными возможностями Adaware Antivirus необходимо приобрести полную версию программы. Всего доступно два типа лицензии: PRO и Total. Стоимость PRO-версии составляет 2 400 рублей. Цена Total-версии — 3200 рублей. Главные преимущества PRO-версии антивируса Adaware Antivirus: Техническая поддержка 24/7.

Веб-защита. Блокировка опасных файлов и онлайн-угроз в режиме реального времени.

Полноценная защита от хакерских атак.

Защита электронной почты в реальном времени.

Безопасные покупки. Этот инструмент используется для защиты платежных данных пользователей в Интернет-магазинах. В версии приложения Total доступны все функции из PRO. Также для пользователей откроются дополнительные возможности: Возможность включения функции родительского контроля.

Повышенный уровень защиты персональных данных и файлов системы. Для тестирования основных возможностей утилиты можно загрузить и установить пробную версию. Длительность тестового периода составляет 15 дней. В главном окне программы Adaware Antivirus пользователи могут запустить первое полное сканирование системы на наличие вирусных угроз. Ниже располагаются дополнительные функции приложения: защита в реальном времени, веб-защита, защита почты, защита сети. Для активации этих инструментов необходимо переключить желтый ползунок с "Откл" на "Вкл". После этого запустится загрузка дополнительных компонентов, которые используются для работы с этими инструментами. Следующий доступный раздел программы — "Сканирование". Здесь расположены три типа проверки системы: Быстрое. Выполняет анализ всех активных процессов для обнаружения вредоносной активности.

Полное. Сканирует все файлы, папки и разделы на компьютере. Этот тип проверки системы занимает длительное время.

Выборочное. Позволяет вручную выбрать папки и разделы на сканирования. Помимо запуска проверки системы, в этом разделе можно активировать функцию автоматического сканирования компьютера, задать параметры производительности, посмотреть отчеты об операциях, управлять исключениями и карантином.

AVZ AVZ — это небольшая утилита для очистки компьютера от шпионских программ, троянских и Backdoor компонентов, рекламного ПО и т.д. В приложение встроена система обнаружения Rootkit. Есть детектор клавиатурных шпионов — кейлоггеров, которые считывают информацию, введенную пользователем через клавиатуру (логины и пароли). Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 bit). Для комфортной работы AVZ требуется ОС Windows XP и новее. Доступна полностью русская версия для скачивания. Утилита распространяется на бесплатной основе. Благодаря этому не нужно покупать лицензию или подписку для получения полной версии. Не требуется установка. Все, что нужно сделать для начала работы — это скачать и распаковать архив с утилитой на компьютер. После запуска AVZ откроется главное окно программы. Первый доступный раздел — "Область поиска". Он используется для сканирования системы. Здесь пользователи могут выполнить следующие действия: Отметить диски, папки или отдельные файлы для сканирования.

Активировать дополнительные функции: проверка запущенных процессов, эвристическая проверка системы, поиск потенциальных уязвимостей.

Выбор методики лечения. Для каждого найденного типа вирусных угроз: AdvWare, Spy/SpyWare, HackTool и т.д. можно выбрать уникальное действие. В число действий входят: только отчет, удалять, спросить у пользователя. После того, как все установлены все необходимые параметры, следует нажать кнопку "Пуск" для запуска сканирования системы. Следующий раздел утилиты — "Типы файлов". Здесь пользователи приложения AVZ могут отметить типы файлов для сканирования: потенциально опасные файлы, все файлы, файлы по маскам пользователей. Можно указать пользовательские фильтры. "Параметры поиска". В этом разделе выполняются настройки поиска вирусных угроз: эвристический анализ, Anti-RootKit, Winsock Service Provider. Для более подробного изучения утилиты AVZ необходимо рассмотреть преимущества и недостатки приложения. Преимущества: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

для работы с утилитой не требуется установка;

защита от всех распространенных типов угроз. Недостатки: отсутствует функция для автоматического сканирования;

нет встроенного планировщика задач.