SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AVZ

В данном списке представлены программы для замены AVZ. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AVZ, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 35 программ

Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)
UnHackMe
UnHackMe

Версия 18.80.2026.1013

Программа для поиска и уничтожения вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter

Версия 13.5.0.1684

Удаление шпионских модулей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Avira Free Security
Avira Free Security

Версия 1.0.55.984

Бесплатный антивирус для защиты компьютера

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
SpyHunter
SpyHunter

Версия 5.22

Программа для поиска и удаления врусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Malware Hunter
Malware Hunter

Версия 1.180.0.800

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
HiJackThis Fork
HiJackThis Fork

Версия 3.2.0.1

HiJackThis Fork — программа для исправления неправильных настроек Windows и поиска вирусов на ПК

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
K7 Total Security
K7 Total Security

Версия 17.0.0.920

Антивирусная программа с родительским контролем и другими полезными функциями

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
Kaspersky Virus Removal Tool
Kaspersky Virus Removal Tool

Версия 20.0.10.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (12)
Trojan Killer
Trojan Killer

Версия 2.1.102.1980

Программа для поиска и удаления вирусов и троянов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
GridinSoft Anti-Malware
GridinSoft Anti-Malware

Версия 4.1.0

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
SUPERAntiSpyware
SUPERAntiSpyware

Версия 10.0.1250

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
Smadav
Smadav

Версия 14.9

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
SmartFix
SmartFix

Версия 2.4.8.0

Программа для удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
ComboFix
ComboFix

Версия 19.11.4.1

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Zemana AntiMalware
Zemana AntiMalware

Версия 3.2.28

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
TDSSKiller
TDSSKiller

Версия 3.1.0.28

Программа для поиска и удаления руткитов и буткитов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
360 Total Security
360 Total Security

Версия 10.8.0.1469

Бесплатный антивирус для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
ClamAV
ClamAV

Версия 0.105.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
WiseVector StopX
WiseVector StopX

Версия 2.73

Бесплатный антивирус для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
360 Total Security Essential
360 Total Security Essential

Версия 8.8.0.1105

Антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
McAfee Stinger
McAfee Stinger

Версия 12.1.0.3104

Программа для поиска и уничтожения вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Kaspersky Endpoint Security
Kaspersky Endpoint Security

Версия 11.0.0.6499

Защита ПК и файловых серверов Windows

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Loaris Trojan Remover
Loaris Trojan Remover

Версия 3.0.69

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Антивирус Касперского
Антивирус Касперского

Версия 19.0.0.1088

Антивирус для Windows-компьютеров

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (6)
RogueKiller
RogueKiller

Версия 13.0.9

Программа для обнаружения и уничтожения вирусов с компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BitDefender Free Edition
BitDefender Free Edition

Версия 1.0.13.61

Бесплатная антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Panda Antivirus Free
Panda Antivirus Free

Версия 18.06.00

Бесплатный внтивирус для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Auslogics Anti-Malware
Auslogics Anti-Malware

Версия 1.15.0.0

Антивирус

Оценок пока нет
Comodo AntiVirus
Comodo AntiVirus

Версия 6.2.282872.2847

Бесплатный мощный антивирус

Оценок пока нет
HitmanPro
HitmanPro

Версия 3.7.9.221

Удаление шпионских модулей

Оценок пока нет
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security

Версия 15.0.1.415

Антивирусная защита компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ESET NOD32 Smart Security
ESET NOD32 Smart Security

Версия 8.0.312.0

Мощный антивирусный пакет для защиты Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
360 Internet Security
360 Internet Security

Версия 5.0.0.5104

Мощный антивирусный пакет

Оценок пока нет