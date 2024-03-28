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IObit Malware Fighter

IObit Malware Fighter

Удаление шпионских модулей

3,3 (6)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 13.5.0.1684
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История изменений

Версия 13.5.0.1684

  • Исправлены сбои сканирования, возникавшие при неполном обновлении вирусной базы.
  • Исправлено неожиданное закрытие установщика.
  • Улучшена защита камеры от попыток несанкционированного доступа.
  • Расширена база обнаружения новых угроз, включая Trojan.Cridex, Backdoor.RemoteAdmin и Trojan.Guloader.
  • Внесены дополнительные небольшие улучшения.

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Оценки программы

3,3

6 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о IObit Malware Fighter

1 отзыв

Chip

После проверки на вирусы этого установочного файла выдало "4/68 security vendors flagged this file as malicious", а именно: 1) Win/grayware_confidence_60% (D) 2) Win32.Application.iObit.B (48x) 3) Program.Unwanted.5385 4) Trojan.Win32.CobaltStrike.kuatee
Неприятненько ....