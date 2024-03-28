IObit Malware Fighter – программа для сканирования и обезвреживания потенциальных угроз, направленных на заражение системных и пользовательских файлов, а также хищение конфиденциальных данных.
Функции программы:
- Полное или выборочное сканирование системы на наличие вирусов и шпионов.
- Обеспечение сетевой безопасности, предупреждение сетевых атак.
- Проведение анализа поведения подозрительных файлов в облачном хранилище.
- Обеспечение работы совместно с другими антивирусными комплексами.
- Проверка внешних подключаемых устройств на предмет заражения вирусами autorun или троянами.