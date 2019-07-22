Трояны — что это за вирусы и как с ними бороться?

Трояны (троянцы, вирусы-троянцы) — один из самых распространенных типов вредоносных программ. Свое название получили в честь Троянского коня — подарка, в котором под видом чего-то полезного скрывается опасность.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРОЯНСКИХ ПРОГРАММ Как и Троянский конь, подаренный троянцам под видом дара, вредоносные троянские программы попадают на компьютер под видом безобидных файлов. Свою работу троян может начать сразу же после попадания в систему либо после запуска пользователем файла, в который он размещен своим создателем. Вирус может быть замаскирован практически под любой тип файла: Исполнимые EXE, COM, MSI файлы (чаще всего). Любая программа, скачанная из интернета (в т.ч. из почтового ящика), может скрывать в себе троянца — игры, офисные приложения, утилиты и все остальное.

Скриптовые файлы — CMD, BAT, JS, VBE и т.п. Такие файлы обычно распространяются под расширений/скриптов для браузеров, утилит, выполняющих несложные действия в системе (например, очистка списка автозагрузки), и т.д.

Веб-файлы (HTML, XHTML, SHTML, HTA и прочие). Большинство таких файлов содержат в себе ссылку на скачивание из интернета вирусов-троянцев под видом чего угодно — программы, скрипты, документы и т.п. Также при их запуске в браузере могут открываться ложные сайты социальных сетей, поисковых систем, любых популярных веб-сервисов, где пользователю будет предложено скачать и установить какую-нибудь "архиважную" для безопасности компьютера программу, в которой, конечно же, скрывается троян. Еще более опасными являются HTA и им подобные веб-файлы, которые могут выполнять какие-либо функции вне браузеров.

Файлы-макросы для офисных редакторов DOCM, XLSM и т.п. (в основном пишутся под MS Word и Excel). Подобные троянцы обычно поражают электронные документы и другие файлы на компьютере с целью вымогательства у пользователя денежных средств за их восстановление (как правило, этого все равно не происходит). И все это — далеко не полный список типов файлов, в которые можно обернуть вирус-троян.

НА ЧТО СПОСОБНЫ ВИРУСЫ-ТРОЯНЦЫ? Здесь можно ответить кратко — на все. Вообще, любая самостоятельная разновидность вируса (будь это червь или программа-шпион) попавшая на компьютер под видом безвредного файла, будет считаться троянцем. Возможности вредоносных программ ограничены лишь фантазией и навыками в программировании разработчика. А целью любых разновидностей вирусов, как правило, является вымогательство или похищение денежных средств, доступ к конфиденциальной информации, использование компьютера жертвы в качестве дополнительной мощности для атаки на крупные серверы, майнинг (добыча) криптовалюты и многое другое.