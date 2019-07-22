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Полезные советы 09.04.2026 4 минуты

Трояны — что это за вирусы и как с ними бороться?

Какие угрозы несут трояны и как бороться с вредоносным ПО на компьютерах и ноутбуках?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Трояны (троянцы, вирусы-троянцы) — один из самых распространенных типов вредоносных программ. Свое название получили в честь Троянского коня — подарка, в котором под видом чего-то полезного скрывается опасность.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРОЯНСКИХ ПРОГРАММ

Как и Троянский конь, подаренный троянцам под видом дара, вредоносные троянские программы попадают на компьютер под видом безобидных файлов. Свою работу троян может начать сразу же после попадания в систему либо после запуска пользователем файла, в который он размещен своим создателем. Вирус может быть замаскирован практически под любой тип файла:

  • Исполнимые EXE, COM, MSI файлы (чаще всего). Любая программа, скачанная из интернета (в т.ч. из почтового ящика), может скрывать в себе троянца — игры, офисные приложения, утилиты и все остальное.
  • Скриптовые файлы — CMD, BAT, JS, VBE и т.п. Такие файлы обычно распространяются под расширений/скриптов для браузеров, утилит, выполняющих несложные действия в системе (например, очистка списка автозагрузки), и т.д.
  • Веб-файлы (HTML, XHTML, SHTML, HTA и прочие). Большинство таких файлов содержат в себе ссылку на скачивание из интернета вирусов-троянцев под видом чего угодно — программы, скрипты, документы и т.п. Также при их запуске в браузере могут открываться ложные сайты социальных сетей, поисковых систем, любых популярных веб-сервисов, где пользователю будет предложено скачать и установить какую-нибудь "архиважную" для безопасности компьютера программу, в которой, конечно же, скрывается троян. Еще более опасными являются HTA и им подобные веб-файлы, которые могут выполнять какие-либо функции вне браузеров.
  • Файлы-макросы для офисных редакторов DOCM, XLSM и т.п. (в основном пишутся под MS Word и Excel). Подобные троянцы обычно поражают электронные документы и другие файлы на компьютере с целью вымогательства у пользователя денежных средств за их восстановление (как правило, этого все равно не происходит).

И все это — далеко не полный список типов файлов, в которые можно обернуть вирус-троян.

НА ЧТО СПОСОБНЫ ВИРУСЫ-ТРОЯНЦЫ?

Здесь можно ответить кратко — на все. Вообще, любая самостоятельная разновидность вируса (будь это червь или программа-шпион) попавшая на компьютер под видом безвредного файла, будет считаться троянцем. Возможности вредоносных программ ограничены лишь фантазией и навыками в программировании разработчика.

А целью любых разновидностей вирусов, как правило, является вымогательство или похищение денежных средств, доступ к конфиденциальной информации, использование компьютера жертвы в качестве дополнительной мощности для атаки на крупные серверы, майнинг (добыча) криптовалюты и многое другое.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВИРУСОВ-ТРОЯНОВ

Обычные пользователи компьютеры всецело доверяют безопасность своего компьютера антивирусу. К сожалению, ни один существующий антивирус не способен обеспечить 100% защиту от вирусов. Здесь нужно принять комплекс мер, куда, помимо использования антивируса, также входит:

  • Использование специализированных антивирусных утилит, предназначенных для поиска и уничтожения троянцев. К примеру, время от времени компьютер можно сканировать разными антивирусами, в которых предусмотрено много решений для обеззараживания компьютера именно от троянов.
  • Системный сетевой экран — брандмауэр Windows — должен быть включен. Конечно, желательно использовать более продвинутые фаерволы, но и штатный брандмауэр не следует сбрасывать со счетов.
  • Желательно устанавливать на компьютер программное обеспечение (включая драйверы устройств), имеющих лицензию. Если Windows при запуске/установке программ/драйверов отображает ошибку типа "Не удалось определить издателя" или "Отсутствует цифровая подпись", нужно дважды подумать, прежде чем давать разрешение на их запуск или инсталляцию.
  • Не верить сообщениям с яркими заголовками на различных сайтах о том, что "Ваш компьютер подвержен опасности, скачайте и установите программу для защиты". Некоторые сайты и вправду способны устанавливать факт заражения компьютера каким-нибудь сетевым вирусом, отправляющим бесконечные запросы или изменяющим IP-адрес/DNS-сервер и прочие сетевые параметры ПК, но они не предлагают установить "супермощную" программу для устранения угрозы.
  • Обращать внимание на тип скачиваемых из интернета файлов. К примеру, вы хотите скачать видео или музыку. При клике по ссылке/кнопке скачивания вместо нужного файла подсовывается какая-либо программа (файл с расширением "EXE") с таким же названием, как у видео или музыкальной композиции. Таким сайтам не стоит доверять.
  • Правило "Легких денег не бывает" работает и в интернете. Если вам предлагают скачать программу для заработка, которую достаточно лишь установить и, ничего не делая, ждать дохода уже через неделю, скорее всего, перед вами вирус-троян.

Другими словами, защита от троянцев (и любых других разновидностей вирусов) — дело самого пользователя. Если вы в чем-то не уверены, выполняя те или иные действия за компьютером, потратьте время на изучение тематических материалов. Интернет полон не только вирусами, но и полезными ресурсами.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Программа для поиска и удаления вирусов

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